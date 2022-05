In Wil und Toggenburg sind die Steuerfüsse um 76 Prozent gesunken

Steuersenkung In der Region Wil und Toggenburg sind die Steuerfüsse um 76 Prozentpunkte gesunken Für das Jahr 2022 haben 14 von 22 Gemeinden in der Region Wil und Toggenburg den Steuerfuss gesenkt. Kirchberg hat den Steuerfuss mit 13 Prozentpunkten am meisten reduziert. Das Steuerparadies bleibt nach wie vor Zuzwil. Sabrina Manser 16.05.2022, 18.00 Uhr

In den meisten Gemeinden der Region Wil und Toggenburg müssen die Bürgerinnen und Bürger im 2022 weniger Steuern zahlen. Bild: Alessandro Crinari / Keystone

Nun hat auch Lichtensteig entschieden: Die Steuern sollen gesenkt werden – nämlich um 4 Prozentpunkte auf 133 Prozent. Das hat die Bevölkerung am Sonntag mit einer grossen Mehrheit entschieden. Damit ist die Stadt in der Region alles andere als alleine.

Wider Erwarten waren die Rechnungsabschlüsse in den Gemeinden der Region Wil und Toggenburg häufig um einiges positiver als budgetiert. Corona hatte doch nicht so tiefe Spuren hinterlassen wie angenommen. Auch in die Zukunft scheint man positiv zu blicken: Die Steuern in der Region Wil und Toggenburg wurden für das laufende Jahr insgesamt um 76 Prozentpunkte gesenkt. 14 von 22 Gemeinden haben eine Steuerreduktion beschlossen.

Steuersenkung um 13 Prozentpunkte in Kirchberg

Hinaus ragt Kirchberg. Die Gemeinde hat für das Jahr 2022 die Steuern um 13 Prozentpunkte von 133 auf 120 Steuerprozente gesenkt. «Die Senkung hat mit den guten Abschlüssen der vergangenen Jahre zu tun», wie Gemeindepräsident Roman Habrik vor der Abstimmung zu dieser Zeitung sagte.

Die Gemeinde hat rund 40 Millionen Franken auf ihrem Sparkonto angehäuft. Dies ist jedoch nicht nur auf die guten Rechnungsabschlüsse zurückzuführen, sondern auch auf die nicht realisierten Kirchberger Schulhausbauten. Dennoch investiert die Gemeinde: Im April stimmten die Bürgerinnen und Bürger drei Bauprojekten in der Höhe von 6,6 Millionen Franken zu. «Der Gemeinde Kirchberg geht es finanziell gut, wir können uns die geplanten Investitionen leisten, auch mit einer Steuerfusssenkung auf 120 Prozent», wie Habrik damals an der Vorversammlung sagte.

Ein Steuerparadies ist Kirchberg mit 120 Steuerprozent dennoch nicht. Ein wahres Steuerparadies findet sich dafür in der Region Wil in Zuzwil – mit 77 Steuerprozenten. Um 5 Prozentpunkte hat die Gemeinde die Steuern gesenkt. Schon vor zehn Jahren hatte Zuzwil in der Region Wil die tiefsten Steuern. Damals waren es 103 Steuerprozente. Die Gemeinde hat in unterschiedlichen Abständen die Steuern um 3 oder 5 Prozentpunkte gesenkt.

Der Steuerfuss dürfte sich nun auf aktuellem Niveau einpendeln. «Wir planen für die nächsten Jahre einen stabilen Steuerfuss mit 77 Prozent», sagt Roland Hardegger, Gemeindepräsident von Zuzwil. Denn die Pro-Kopf-Verschuldung sei mit 2100 Franken relativ hoch. Zudem würde man stetig in die Infrastruktur investieren. Hardegger betont, dass ein tiefer Steuerfuss nicht ausreiche, um attraktiv zu bleiben. Die Anbindungen an den öffentlichen Verkehr, das Schulangebot, die Autobahnanschlüsse und das Wohnen im Grünen seien ebenfalls wichtig.

Steuerhochburgen der Region Wil und Toggenburg

Der Steuerfuss in Degersheim ist fast doppelt so hoch wie jener in Zuzwil. Nämlich 150 Prozent. Es ist der höchste Steuerfuss in der Region Wil. Für das laufende Jahr hat die Gemeinde den Steuerfuss um 3 Prozent reduziert. Dieser Trend soll weiter gehen: Die Gemeinde möchte den Steuerfuss bis 2030 auf 130 Prozent reduzieren.

Vor ein paar Jahren sah dies noch anders aus. Im Jahr 2012 wurden die Steuern von 157 auf 162 Prozent erhöht, um die schwierige finanzielle Situation in den Griff zu bekommen.

In der Region Toggenburg sind die Steuern in Ebnat-Kappel mit 139 Prozent am höchsten. Als eine der wenigen Gemeinden sind hier die Steuern gleich hoch geblieben. Zwei grosse Investitionsprojekte sind ein Grund dafür. Die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage und Doppelturnhalle Wier kostete die Gemeinde 19,5 Millionen Franken. Nun werde der Neubau des Pflegeheims Wier für 38 Millionen Franken realisiert, sagt Ratsschreiber Adrian Rüegg. Diese Projekte müssten nun abgeschrieben werden.

Ein weiterer Grund für die hohen Steuern sei die tiefe Steuerkraft in Ebnat-Kappel, sagt Rüegg. Verglichen mit den anderen Gemeinden des Kantons sei man hier unten auf der Liste. «Wenn pro Kopf weniger Steuern eingenommen werden können, hat dies einen grossen Einfluss auf den Steuerfuss.» Der Steuerfuss werde aber auch für das nächste Jahr wieder überprüft, so der Ratsschreiber.