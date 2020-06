Steuerfuss senken, nicht erhöhen: Die FDP Uzwil nominiert ihre Kandidaten für die Gemeindewahlen und bestimmt Yves Beutler zum neuen Präsidenten

Bruno Lusti, seit sieben Jahren Präsident der FDP Uzwil und vormals langjähriger Kantonsrat, gab das Präsidium ab, das er während einer schwierigen Zeit geführt hat. «Wir Freisinnigen haben ein gutes Standbein in der Lokalpolitik», sagte er. Die FDP nehme Verantwortung wahr und arbeite konstruktiv mit. Lusti bezeichnete Uzwil als attraktiven Standort, was sich unter anderem in der steigenden Wohnbautätigkeit manifestiere. Hinzu kämen Arbeitsplätze in Industrie, Handel und Gewerbe.

Yves Beutler ist neuer Präsident der FDP Uzwil. Bild: Philipp Stutz

Zu Lustis Nachfolger wurde Yves Beutler bestimmt. Er ist Leiter Account Management (Verkauf) einer international tätigen Maschinen- und Apparatefabrik. Der 31-Jährige ist im zürcherischen Thalwil aufgewachsen und hat sich nach seinen Worten schon immer für Politik und Wirtschaft interessiert. Auch hat er – allerdings ohne Erfolg – für den Kantonsrat kandidiert und dabei wichtige Erfahrungen sammeln können. Yves Beutler wohnt seit vier Jahren in Uzwil. Hierher «gelockt» hat ihn seine Partnerin und heutige Ehefrau. Politisch will er sich für eine prosperierende Wirtschaft einsetzen. Sein besonderes Interesse gilt der Finanzpolitik.

Daneben gab es zwei Demissionen zu verzeichnen: Heinrich Schiess und Jan Metzger traten aus der Parteileitung zurück. (stu)