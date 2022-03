Sernenhimmel: Milchstrasse verschwindet gegen Westen

Sternenhimmel Milchstrasse ist kaum mehr sichtbar In diesem Monat durchquert die Erde wieder eine Kometenbahn. Am 22. April werden deshalb viele Sternschnuppen zu sehen sein. Die Milchstrasse dagegen geleitet immer mehr in den Westen. Hanspeter Steidle 28.03.2022, 15.00 Uhr

Sonne

Sonnenaufgang 1. April 07.07 Uhr

30. April 06.14 Uhr

Sonnenuntergang 1. April 19.47 Uhr

30. April 20.26 Uhr

Mond

Neumond: Freitag, 1. April, im Sternbild Walfisch

Vollmond: Samstag, 16. April, im Sternbild Jungfrau

Neumond: Samstag, 30. April, im Sternbild Fische

Planeten

Merkur: Ende April kann der Merkur am Abend gesehen werden.

Venus: Sie leuchtet am Morgenhimmel.

Mars: Er kann nicht beobachtet werden.

Jupiter: Ende April taucht der Jupiter am Morgenhimmel auf.

Saturn: Der Ringplanet zeigt sich am Morgenhimmel.

Sterne und Milchstrasse

In der Meridianregion befinden sich einige markante Sternbilder. Es sind vor allem Sternbilder mit Tiernamen: Löwe, Grosser Bär, Drache, Kleiner Bär mit dem Polarstern. Die weniger hellen Sternbilder: die Wasserschlange in Horizontnähe, der Krebs in Kopfnähe des Löwen, über dem Löwen der Kleine Löwe, der nur aus wenigen Sternen besteht.

Westlich vom Kopf des Grossen Bären folgt der Luchs, über dem Luchs die Giraffe und nordwestlich hoch am Himmel die Cassiopeia. Interessant ist die Beobachtung des Sternbildes Drache. Es beginnt über dem Kopf des Bären und zieht schlangenförmig um den Kleinen Bären bis zum Sternbild Herkules.

Hoch im Osten blinkt der helle, leicht rötliche Stern Arktur. Er ist der Hauptstern des Sternbildes Bootes. Bootes heisst Bärenführer. Die Bedeutung des Bärenführers liegt in der griechischen Mythologie.

Vom Stern Arktur aus folgt in östlicher Richtung in Horizontnähe der Hauptstern Spica im Sternbild Jungfrau. Über dem Kopf der Jungfrau ist auf der Sternkarte ein Galaxienhaufen eingezeichnet. Im Bericht «Unsere Milchstrasse» wird darüber berichtet. Wenn die Nächte klar sind, lassen sich unterhalb der Jungfrau die Sternbilder Rabe und Becher gut erkennen.

Die nördliche Krone und ihr Edelstein

Gleich neben dem Oberteil des Bootes sieht man ein halskettenförmiges Sternbild: die Nördliche Krone. In der Mitte liegt der Stern Gemma. Gemma bedeutet Edelstein. Das markante, aber kleine Sternbild wurde bei den Griechen als Krone bezeichnet, bei den Arabern als zerbrochene Schüssel und bei den Chinesen als Geldsack. International gilt das Sternbild nur als Nördliche Krone. Es gibt auch eine Südliche Krone.

Die Milchstrasse gleitet immer mehr in den Westen und ist deshalb kaum mehr sichtbar. Man sieht hingegen noch die hellen Sterne Sirius im Grossen Hund, Procyon im Kleinen Hund, Castor und Pollux in den Zwillingen und Capella im Fuhrmann. Ganz schwach in Horizontnähe sieht man das langgezogene Sternbild Wasserschlange Hydra. Das Sternbild beginnt unterhalb des Krebses.

Sternschnuppen

Viele Kometen hinterlassen Staub und kleine Gesteinsbrocken, wenn sie auf ihren Bahnen in der Nähe der Sonne vorbeiziehen. Die wärmeren Temperaturen lassen Kometen «schwitzen». Diese Hinterlassenschaften bilden die Kometenschweife. Wenn die Erde auf ihrer Bahn solchen Kometenspuren begegnet, fallen Teile davon in die Erdatmosphäre und verglühen. Wir sehen sie als Sternschnuppen.

Im April durchquert die Erde wieder eine Kometenbahn, und da werden die meisten Sternschnuppen am 22. April über den Himmel huschen. Dieser Komet gelangt nur alle 415 Jahre in die Nähe der Sonne. Sternschnuppen werden über den ganzen Monat erscheinen, denn im Weltall liegt noch viel «Staub».

Unsere Milchstrasse

In klaren Nächten sieht man oft ein schmales, weissliches Band am Himmel: Es ist die Milchstrasse. Bis zu Galileos Zeiten glaubte man, ein milchiges, nebliges Band am Himmel zu sehen. Als Galileo mit seinem selbst gebauten Fernrohr die Milchstrasse betrachtete, entdeckte er, dass sich das milchige Band in Sterne auflöste, die scheinbar nahe beieinander stehen.

Im 19. Jahrhundert fanden Astronomen heraus, dass die Milchstrasse, wie sie heute genannt wird, Teil einer Galaxie sein muss. Heute wissen wir, dass unsere Milchstrassengalaxie nur eine von ungefähr 2000 Milliarden Galaxien im Universum ist. Wie sind diese im All verteilt? Auf der Sternkarte ist ein Galaxienhaufen vermerkt. In diesem als Virgo-Haufen genannten Ort sind über 1300 Galaxien versammelt. Unsere Galaxie gehört auch zu diesem Galaxiencluster. Man weiss auch, dass die Galaxien seifenblasenartig im Universum verteilt sind. Es gibt scheinbar «leere» Orte und solche, die voll von Galaxien sind.

Über 1000 Galaxien fotografiert

Vor einigen Jahren liess man das Hubble-Space-Teleskop, das in knapp 550 Kilometern über der Erde im Weltall platziert worden ist, während einiger Tage einen von uns aus gesehen leeren Ort fotografieren. Das Ergebnis überraschte: In einem Feld von nur drei Bogenminuten im Quadrat wurden über 1000 Galaxien fotografiert. Das Ergebnis zeigt klar, dass das Weltall von Galaxien erfüllt ist. Wenn man noch bedenkt, dass jede Galaxie Millionen von Sternen umfasst, unsere Galaxie sogar ungefähr 300 Milliarden Sterne, dann kann man sich keine Vorstellung mehr von der Grösse des Weltalls machen.

Die fernsten Galaxien, von unserm Planeten aus betrachtet, befinden sich in rund 13 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Diese Galaxien entstanden kurz nach dem Urknall. Damals waren es noch Zwerggalaxien, die im Laufe der Zeit zu grösseren Galaxien zusammenschmolzen.

Unsere Sonne mit ihren Planeten liegt nicht im Zentrum der Milchstrassengalaxie, sondern in einem Galaxienarm. Sie liegt noch 26’000 Lichtjahre vom Milchstrassengalaxie-Zentrum entfernt, im Sternbild Schütze.

Ein nebelartiges Gebilde entpuppt sich als Galaxie

Astronomen entdeckten auch nebelartige Gebilde am Himmel. Der Nebel im Orion zum Beispiel ist wirklich ein nebelartiges Gebilde, das aus Gasen besteht. Ein weiteres, elliptisches Gebilde im Sternbild Andromeda hingegen entpuppte sich als Galaxie. Erst in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckten Lemaitre und Hubble, dass der Andromeda-Nebel erstens eine Galaxie ist und zweitens ausserhalb der Milchstrasse liegen muss. Weil man noch nicht genau berechnen konnte, wie weit diese Galaxie entfernt ist, wurde eine Distanz von rund 800’000 Lichtjahren ermittelt.

Heute wissen wir, dass sie 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Sie ist ausserdem fast doppelt so gross wie unsere Milchstrassengalaxie. Wir können uns diese astronomischen Grössenordnungen nicht vorstellen. Also betrachten wir in klaren Nächten staunend das prächtige Himmelszelt mit seinem breiten Nebelband, der Milchstrasse.