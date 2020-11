Oberbüren soll einen Friedwald erhalten, doch der Weg zur letzten Ruhe unter Bäumen ist steinig In einem Waldstück im Oberbürer Weiler Gebertschwil soll ein Friedwald entstehen. Doch es gibt Einsprachen. Diese bleiben pendent, solange der Bewilligungsentscheid des Kantonalen Amts für Raumentwicklung aussteht. Andrea Häusler 15.11.2020, 12.18 Uhr

In der Hütte auf der rechten Wegseite sollen Spaziergänger rasten, im Wald auf der linken Seite Verstorbene ruhen. Bild: Andrea Häusler

P. geht aufrecht, aber gemächlich. Die sanfte Steigung des Waldwegs ist kräftezehrend. Immer wieder hält sie inne, lässt den Blick durch die herbstlich gefärbten Baumwipfel streifen. «Ist es nicht wunderschön hier?» Es ist mehr eine Feststellung, denn eine Frage.

Die rüstige Mittsiebzigerin ist öfter hier im Wald oberhalb von Bischofszell, geniesst die Natur und besucht den wilden Kirschbaum, in dessen Wurzelreich sie dereinst die letzte Ruhe finden wird. Den Baum oder besser dessen Nutzungsrecht hat sie gekauft: «Für knapp 5000 Franken», wie sie sagt. Inbegriffen sei eine Nutzungsdauer von 99 Jahren. «Gut investiertes Geld», findet sie. Denn sie hasst Friedhöfe: «Die Atmosphäre schlägt mir aufs Gemüt.»

P.’s Kirschbaum steht rund 20 Kilometer von ihrem Wohnort Wil entfernt auf Thurgauer Boden. Gebucht hat sie den Baum bei der Friedwald GmbH in Mammern, die sich schweizweit gegen 80 Friedwald-Parzellen vertraglich gesichert hat. Bisher allerdings nur eine im Kanton St. Gallen: Nahe dem Weiler Schaufelberg in der Gemeinde Wattwil.

Der Ball liegt beim Kanton

Jetzt will das Unternehmen, das die alternative Bestattungskultur vor über 20 Jahren in der Schweiz etabliert und nach Deutschland exportiert hat, den weissen Fleck auf der Landkarte füllen. Ganz so einfach ist das aber nicht. Denn im Kanton St.Gallen (und inzwischen auch im Thurgau) verlangt die Nutzungsänderung eines Waldes ein Baubewilligungsverfahren.

Im vergangenen Sommer hat die Friedwald GmbH nun für das Gebiet «Schwanzer», ein Waldstück im Weiler Gebertschwil zwischen Niederwil und Flawil, ein Baugesuch eingereicht. Während der Auflagefrist sind gegen das Projekt drei Einsprachen eingegangen, sagt Oberbürens Gemeindepräsident Alexander Bommeli.

Sabine Weber, Mitglied der Geschäftsleitung der Friedwald GmbH erstaunt dies nicht, zeigt für Vorbehalte auch ein gewisses Verständnis. Im Wald träfen halt viele Interessen aufeinander, sagt sie. Die Anspruchsgruppen reichten von Jägern, die um die Wildruhe bangten über Spaziergänger bis hin zu Anstössern, die höhere Verkehrsaufkommen befürchten. «Obwohl es genügend Beispiele gibt, die zeigen, dass man sehr gut aneinander vorbeikommt.»

Die Friedwald GmbH hat zwischenzeitlich zu den Einsprachen Stellung genommen. Laut Alexander Bommeli liegt der Ball nun beim Kanton, dessen Zustimmung für bauliche Vorhaben ausserhalb der Bauzone zwingend sei.

Weitere Friedwälder im Toggenburg geplant

Je nach Inhalt der Rückmeldung des kantonalen Amts müssten hernach die Einsprachen behandelt werden, erklärt Bommeli. Der Ausgang des Bewilligungsverfahrens und die Frage, ob Baumbestattungen in der Gemeinde künftig möglich sein werden, seien deshalb offen.

Die Parzelle Nr. 1464 im «Schwanzer» ist nicht die einzige im Kanton, deren Nutzung als Friedwald in Abklärung ist, aber das am weitesten gediehene Vorhaben. Ein weiterer Standort ist im Toggenburg vorgesehen. Vor anderthalb Jahren wurde eine Parzelle der Boeschen-Stiftung auf dem Salomonstempel zwischen Ebnat-Kappel und Hemberg geprüft. Weiterverfolgt wird der Standort wohl nicht. Jedenfalls sagt Sabine Weber: «Konkrete Projekte gibt es keine, aber diverse Optionen.»

P., die ältere Frau hat ihren Baum gefunden. An diesem Spätherbsttag und für die Zeit nach ihrem Tod. Kantonsgrenzen kümmern sie nicht. Ihren Bezug zum Ort hat sie während zahlreicher Spaziergänge geschaffen. «Und wer mich sucht, der wird mich oder eben meine Asche, auch im Thurgau finden.» Vielleicht nicht ganz so leicht. Denn noch ist sie nicht sicher, ob sie ihr Baumgrab tatsächlich mit einem Erkennunsschild versehen haben möchte.

Waldfriedhöfe auch in Uzwil und Degersheim

Ueli Sauters Friedwald GmbH ist inzwischen längst nicht mehr einziger Anbieter von Waldbestattungen. Konkurrenz hatte er bereits 2001 von seinem ehemaligen Geschäftspartner Fritz A. Staible (Waldesruh GmbH) erhalten. Dieser betreibt in unserer Region allerdings (noch) keine Waldfriedhöfe. Für die Naturbestattungen im Kobelwald in Uzwil ist die UZE AG zuständig und der Waldfriedhof im Degersheimer Fuchsacker ist ein Angebot der Politischen Gemeinde.