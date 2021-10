Wil: Die besten Tipps für einen Ausflug oder Städtetrip

Städtereise Vom Eier-Speck-Brötli bis zum Rave an den Gleisen: Ein perfekter Tag in Wil Wil hat eine schöne Altstadt und einen Weiher. Aber nicht nur. Zwischen Katerfrühstück und Konzert lohnt es sich, den eigenen Charme des Südquartiers zu entdecken. Und, wie war das nochmals mit dem Weier und dem «h»? Pablo Rohner Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

09:00 Uhr

Confiserie Hirschy: Die schönsten Tage in Wil sind die Samstage. Und besonders wenn das freitägliche Feierabendbier in der «Linde» lang war, beginnen Sie einen Samstag in Wil am besten in der Confiserie Hirschy. Dort gibt es mit dem Eier-Speck-Laugenbrötli das inoffizielle Wiler Katerfrühstück. In der üppigen Auslage finden sich bestimmt auch fleischlose Alternativen. Und sollten Sie von ihrem Tag in Wil eine kulinarische Spezialität mitbringen wollen, kann es eigentlich nur eine Wahl geben: den Wiler Mandelfisch. Funktioniert natürlich nicht nur am Samstag (Obere Bahnhofstrasse 25, 071 913 88 00).



Geschäftsführer Adrian Studer mit zwei Hirschy-Klassikern: Das Eier-Speck-Brötli und der Wiler Mandelfisch. Bild: Pablo Rohner

10:00 Uhr

Wochenmarkt: Hingegen nur am Samstag funktioniert der Bummel durch den Markt in der Altstadt. Am Markttag ist es im historischen Ortskern am schönsten. Es gibt Gemüse und Obst, frisch und regional, Käse und Joghurt aus Eschlikon, frisch zubereiteten Kaffee und Fisch vom Bodensee. Aber auch selbstgemachte Pasta, Honig, Süssmost und Blumensträusse liegen unter den Stoffdächern der Marktstände. Unbedingt probieren: Die Oliven und das eingelegte Gemüse vom Stand mit der griechischen Feinkost. Es ist den stolzen Preis wert.

An den Wiler Wochenmarkt kommen Menschen aus der ganzen Region. Bild: PD

11:00 Uhr

Marktgasse: Zu einem Marktbummel in Wil gehört, ihn im Baumschatten auf dem Platz beim Böckebrunnen mit gespritztem Weisswein oder Aperol Spritz bis zum Mittag auszudehnen. Getränke und feines Essen liefert das Haus am Platz, die Vinothek Freischütz (Marktgasse 51, 071 911 17 56). Lokale Prominenz aus Kultur und Politik trifft man zur gleichen Zeit ein paar Meter die Marktgasse runter in Gino’s Kunstcafe (Marktgasse 43, 071 910 00 88).

Chef de Service und Wein-Sommelière Daniela Haas und Küchenchef Giovanni Logiurato vor der Vinothek Bottega Freischütz in Wil. Bild: Pablo Rohner

Marktgasse/Obere Bahnhofstrasse: Zum Shopping gehen Sie einfach weiter bergab. Entlang der Marktgasse findet sich diverses Kleingewerbe, vom Kunst- und Möbelschreiner Raaber über den Barbershop bis zum Schumacher Scuderi, dazu Biolädeli und diverse Boutiquen. Und wenn man mit der Altstadt von oben nach unten durch ist, öffnet sich mit der Oberen Bahnhofstrasse Wils eigentliche Shoppingmeile.

12:00 Uhr

Weier: Ja, der Weier schreibt sich in Wil ohne h. Dafür die Fastnacht mit t. Wiler Eigentümlichkeiten. Das verlorene «h» steht trotzdem im Weier, auf der Oberfläche, in Form eines Kunstwerks der Toggenburger Künstlerin Sonja Rüegg.

Da ist es ja, das fehlende «h» im Wiler Weier. Skulptur der Künstlerin Sonja Rüegg. Bild: PD

Wenn Sie nicht so der Obere-Bahnhofstrasse-Typ sind, ist ein Picknick am Weier vielleicht genau das richtige für Sie. Von der Altstadt führt eine Passage unter den Arkaden und durch die alte Stadtmauer auf eine Treppe, auf der es über die schönen Terrassengärten vor der prächtigen Altstadtkulisse hinab zum Weier geht. Hier ist Wil auch Postkarte. Google Maps kennt diesen Fussweg nicht. Aber es gibt ihn, Sie werden ihn finden. Einfach nach dem Wegweiser zur «Schwertstiege» Ausschau halten. Die Weierwiese hat einen schönen Spielplatz, ist aber notorisch ohne Gastro-Angebot (diese Zeitung berichtete). Aber Sie kommen ja gerade vom Markt.

Trotz verschiedener Versuche, ein Gastro-Angebot zu installieren, ist die Weierwiese bis heute frei geblieben. Bild: PD

La Moka: Die naheliegende Alternative zum Picknick wäre, zum Zmittag gleich in der Altstadt zu bleiben. An deren Fuss befindet sich das «La Moka» von Franco Diomaiuta und Bigi Amstutz. Vom Konzept her ist das La Moka ein Kaffeehaus, als Restaurant ist es aber mindestens ebenso gut. Es gibt frisch zubereitete Foccacie, Salate, Suppen und saisonale Gerichte, vieles davon vegetarisch. Bedient wird man im liebevoll eingerichteten Innenraum oder draussen auf dem Bärenplatz, im Dreieck, wo Marktgasse und Kirchgasse zusammenkommen (Marktgasse 12, 071 552 00 25).

Anja Kümin serviert im «La Moka» von Franco Diomaiuta und Bigi Amstutz. Bild: Pablo Rohner

Kemal Kebab: Mindestens zwölf Kebab-Imbisse gibt es in Wil. Einer der dienstältesten und mit Sicherheit der legendärste Kebabwirt ist Kemal. Wenn Kemal vor dem rotierenden Dönerspiess den Teig für sein Taschenbrot knetet, wähnt man sich im Bistro an der Grabenstrasse schon mal in einer Backstube. Das Brot ist unbestritten das beste der Stadt, an der Cocktailsauce hingegen scheiden sich die Geister.

Vor dem Kebab reicht der grosszügige Gastgeber gerne Pommes frites oder andere Apéro-Häppchen, und wer Zeit hat, beginnt mit Kemal unter der Che-Guevara-Fahne an der Wand ein philosophisches Gespräch. Geht statt am Mittag auch um Mitternacht, wenn nach dem letzten Bier der Hunger kommt (Grabenstrasse 5, 078 904 83 32).

Die Wiler Kebab-Legende Kemal. Das Taschenbrot backt er stets frisch. Bild: Pablo Rohner

13:30 Uhr

Der Nachmittag bricht an. Im Bezirk von Altstadt und Weier gibt es auch in der zweiten Tageshälfte noch viel zu entdecken. Führungen durch das historische Zentrum mit verschiedenen Schwerpunkten können beim Info-Center der Stadt Wil gebucht werden. So gibt es Rundgänge durch den Hof zu Wil, auf den Spuren von Wiler Frauen oder durch das Baronenhaus, das als schönster klassizistischer Bau der Ostschweiz gilt.

Hof zu Wil: «Die Urzelle der Stadt, die Citadelle der Grafen und der Fürstäbte, nicht einsam thronend wie eine Burg auf stolzem Hügel, sondern mütterlich sich herabneigend zu den sich anschmiegenden Bürgerhäusern». Diese glühenden Worte, die ein Historiker vor 60 Jahren schrieb, verdeutlichen: Die Wilerinnen und Wiler sind stolz auf ihr mächtiges, liebenswert behäbiges Wahrzeichen. Die Existenz des Hofs ist seit über 800 Jahren dokumentiert. Während der Jahrhunderte veränderten sich seine Form und Funktion immer wieder. Ursprünglich ein Wehrturm, wurde während Jahrhunderten auch Bier darin gebraut. Heute beherbergt er das Stadtmuseum, die Stadtbibliothek und ein ausgezeichnetes Restaurant (siehe weiter unten).

Der Hof zu Wil: Die Wilerinnen und Wiler sind stolz auf ihr liebenswert behäbiges Wahrzeichen. Bild: Larissa Flammer

Stadtmuseum: Im Stadtmuseum im Hof zu Wil finden dauernde und wechselnde Ausstellungen Platz. Die aktuelle Ausstellung «Stadtluft macht frei» widmet sich dem Alltagsleben im alten Wil, vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Die Dauerausstellung umfasst Themen wie «Stadtentwicklung», «Leben in Wil», «Feuer und Wasser» oder «Industrie», die mit Exponaten und Texten anschaulich gemacht werden (Marktgasse 88, 071 913 53 72).

Kunsthalle: Verlässt man die Altstadt durch das Hoftor und biegt dann rechts ab, kommt sofort die Kunsthalle Wil in Sicht. Wer Hochkultur modern mag, wird hier fündig. Das Jahresprogramm 2021 umfasst Ausstellungen, Installationen und Performances von fünf zeitgenössischen Kunstschaffenden (Grabenstrasse 33, 071 913 53 73).

Im Frühling performte die Toggenburger Multimedia-Künstlerin Livia Rita in der Kunsthalle Wil. Bild: Michel Canonica

16:00 Uhr

Spielplatz Bergholz: In der zweiten Tageshälfte empfiehlt es sich, das Wiler Südquartier zu erkunden. Wenn Kinder Ihren Kultur- und Museumsparcours mitmachen mussten, haben sie sich jetzt den Spielplatz redlich verdient. Der Schönste der Stadt befindet sich beim Sportplatz Bergholz. Kombinationen aus Klettergerüsten, Schaukelbrücken und Rutschbahnen, im Thema Piratenschiff gehalten, stehen in einem grossen Sandfeld und auf einer Wiese. Dazu gibt es einen Tunnel, Schaukeln, ein Trampolin und eine Sitzteller-Seilbahn.

Neben dem Sportpark Bergholz findet sich Wils spannendster Spielplatz. Bild: Michel Canonica

Ägelsee: Oder darf es nach der Museumsluft ein bisschen Erholung im Grünen sein? Da liegt ein Spaziergang im Moorgebiet Ägelsee nahe. Dieses liegt zwar auf dem Gebiet der benachbarten Gemeinden Wilen und Sirnach, ist vom Sportpark Bergholz aber zu Fuss in 15 Minuten erreichbar. Das zwischen Wäldern und geschwungenen Wiesen gelegene Moorgebiet entfaltet im Herbst, wenn sonnendurchfluteter Nebel um das Schilf spielt, einen besonderen Zauber.

17:30 Uhr

Imbiss: Um 18 Uhr finden oft die Heimspiele des Challenge-League-Clubs FC Wil statt. Vorher noch kurz einkehren oder etwas Essen vor dem Stadion, wo die Quartierbeiz Gemsli, die «Calypso Shisha Lounge» und das «Typisch Thai» an der gleichen Kreuzung stehen und das sozial diverse Südquartier gastronomisch abbilden. Falafel mit türkischem Schwarztee, eine «Stange» zum «heissen Stein» und gebratene Nudeln gibt es alles im Dreieck zwischen Wilen-, Feld- und Lindenstrasse.

Fussball: Beim Match des FC Wil müssen Sie dann auf alles gefasst sein. Die Mannschaft zog in den vergangenen Saisons von der Galavorstellung bis zur ebenso unerklärlichen wie diskussionslosen Niederlage gegen den Tabellenletzten sämtliche Register der Fussballunterhaltung. Aktuell wird das Team von Stürmerlegende Alex Frei trainiert. Aus dem Zapfhahn kommt im Bergholz seit dieser Saison «Thurbobräu» statt «Schützengarten». Die Gerste für das in Rebstein gebraute Bier wächst in der Nähe auf einem Feld neben der Kapelle Maria Dreibrunnen bei Bronschhofen.

Im Bergholz ist der Grat zwischen Jubel und Konsternation manchmal schmal. Bild: Benjamin Manser

19:00 Uhr

Apéro: Es ist ja durchaus denkbar, dass Sie keine Lust auf Challenge-League-Fussball haben und sich nach den Märschen durch Altstadt und Museen oder dem Nachmittag auf dem Spielplatz lieber einen Apéro genehmigen. Da sei die Terrasse des Restaurants im Hof zu Wil mit Blick über den Hofplatz und auf die Altstadtkulisse empfohlen. Das gute Nachtessen ist dann nur ein paar Schritte entfernt. Am Weg zurück vom Südquartier in die Altstadt, beim Schwanenkreisel, liegt Ralph's Bar. Dort gibt es die grösste Bierauswahl der Stadt.

Restaurant Hof zu Wil: Im gehobenen Segment (den Dreigänger gibt es ab 60 Franken) isst man im Restaurant im Hof zu Wil. Fein zubereitete Fleisch- und Fischgerichte aber auch Vegetarisches wie ein Gerstenrisotto mit Kokosmilch stehen auf der Herbstkarte.

Restaurant Falkenburg: Ein besonderes Juwel der Wiler Beizenlandschaft befindet sich hinter dem Baronenhaus in der Kirchgasse. Die «Falkenburg» ist das kleinste Restaurant Wils und Stammlokal der Studentenverbindung Corona Wilensis. In der heimeligen Gaststube lässt es sich zwischen dunklem Täfer, hellen Steinwänden ebenso gut Bier trinken wie rustikal-gediegen dinieren. Margot Spiller ist Gastgeberin und Küchenchefin und präsentiert eine feine, saisonale Karte. Beim letzten Einkauf habe ihr Händler gesagt, die Pilze würden langsam knapp. Wer das Pilzragout noch probieren will, beeilt sich also besser.

Küchenchefin und Gastgeberin Margot Spiller (rechts) mit Chef de Service Marica Joskic im Restaurant Falkenburg in Wil. Bild: Pablo Rohner

20:00 Uhr

Tonhalle: In der Tonhalle gastieren Theaterensembles, Orchester, aber auch Comedians von internationalem Format. Immer mal wieder finden am Nachmittag auch Vorstellungen für Kinder statt (Tonhallestrasse 29, 071 913 89 20).

Chällertheater: Im Gewölbekeller unter dem Baronenhaus befindet sich die Kleinkunstbühne Chällertheater. Gefördert durch die Wiler Ortsbürgergemeinde treten hier meistens am Freitag Grössen aus der nationalen und internationalen Szene auf. Für diesen Herbst oder kommenden Frühling angekündigt sind unter anderem Renato Kaiser, Anet Corti oder Patti Basler mit Philippe Kuhn (Marktgasse 73, mail@chällertheater.ch).

2020 gratulierte der Kabarettist Simon Enzler dem Team des Chällertheaters, im Bild Matthias Brenner, Christa Elser, Silvia Berlinger und Tinu Keller (v.l.) zum 40-jährigen Jubiläum.

Bild: PD

22:00 Uhr

Gare de Lion: Hinter dem Silo an den Gleisen steht eine Remise, die seit über 30 Jahren als Konzert- und Kulturlokal genutzt wird. Früher hiess das Haus auch tatsächlich Remise, seit 2008 Gare de Lion. Heute ist der Gare de Lion der einzige Ort in Wil, wo Pop- und Jugendkultur stattfinden. Indie Rock, Rap, Metal und lange Tanznächte mit elektronischer Musik: Das Team um Stadt- und Kantonsparlamentarier Michael Sarbach holt seit Jahren internationale Top Acts aus allen Stilrichtungen nach Wil. Und legendäre Reihen wie «Feine Musik» oder die «80er»- oder «90er»-Partys halten stets, was sie versprechen (Silostrasse 10).

Während des Coronasommers war die «Bar de Lion» am Freitagabend ein beliebter Treffpunkt für junge Wilerinnen und Wiler. Bild: PD

24:00 Uhr

Rund um den Viehmarktplatz: Nach dem Konzert noch Lust auf einen Drink? Dann schnell zurück in den Norden, ewig haben die Wiler Beizen nicht mehr offen. Um den Viehmarktplatz unterhalb der Altstadt gibt es verschiedene Optionen für den gepflegten Absacker. In der «Linde» oder im «Tigerli» ist das Publikum vom Büezer, der in der Arbeitskleidung im Feierabendbier versumpft ist, bis zur Besucherin der Abendvorführung in der Tonhalle bunt gemischt.

Nacht

Sie wollen nicht mehr Autofahren oder vom Kondukteur irgendwo geweckt werden? Hier sind hoffentlich Betten frei.

B&B am Weiher: Trotz gravierendem Schreibfehler im Namen (siehe weiter oben) ist das Bett im Altstadthaus mit Blick auf den Stadtweier eine verlockende Aussicht (Marktgasse 64, 079 531 68 00).

Hotel Schwanen: In der Nähe des Bahnhofs und nicht zu weit von der Altstadt entfernt liegt das bekannteste Hotel der Stadt. Sogar der Kreisel, an dem es liegt, ist nach ihm benannt, der «Schwanenkreisel». Die Zimmer des Dreisternehotels sind klassisch elegant gehalten, das Angebot im Haus komplettiert das Restaurant Swan21 (Obere Bahnhofstrasse 21, 071 913 05 10).

Hotel Freihof: Direkt gegenüber vom «Schwanen» befindet sich das Hotel Freihof. Eingecheckt wird rund um die Uhr selber am Automaten. Aus dem Automaten kommen auch Kaffee und Snacks zum Mitnehmen (Bronschhoferstrasse 2, 071 511 29 91).



