Stadtrat Wil: Im Turm soll es eine Musikschule geben

Stadtrat Wil In der Liegenschaft «zum Turm» sollen Wohnungen und eine Musikschule entstehen Das Resultat eines partizipativen Verfahrens zur Nutzung der Liegenschaft «zum Turm» in Wil liegt vor. Als Sofortmassnahme schlägt der Stadtrat eine Zwischennutzung vor. Zudem werden weitere Abklärungen auf dem Weg zu einem Kultur- und Musikschulzentrum getätigt. 30.06.2021, 11.04 Uhr

Im ehemaligen Feuerwehrdepot sollen eine Musikschule und Wohnungen entstehen. Bild: PD

(sk/bro) Seit 2017 steht das ehemalige Feuerwehrdepot an der Tonhallestrasse leer. Im Frühjahr 2020 hatte das Stadtparlament Wil gefordert, die Unterbringung eines Begegnungs-, Kultur- und Musikschulzentrums im Turm unter Beteiligung der Bevölkerung zu prüfen. Mittels eines partizipativen Verfahrens sollte geklärt werden, mit welchen weiteren Nutzungen sich dieses Programm im ehemaligen Feuerwehrdepot unterbringen liesse.

Musikschule, Coworking-Spaces, Wohnungen

An drei Workshops haben 25 Vertreterinnen und Vertreter aus Kulturleben, Politik, Quartier, Gewerbe und Verwaltung mit professioneller Unterstützung ein Raum- und Betriebskonzept erarbeitet, schreibt die Stadt Wil am Mittwoch in einem Communiqué.Das Resultat liegt nun in Form eines Berichtes vor.

Die Musikschule lässt sich gemäss Stadt Wil im westlichen Gebäudeteil unterbringen. Im Erdgeschoss soll ein öffentliches Wohnzimmer den «Turm» für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich machen, und den Zugang zum Grünraum im Süden ermöglichen. In den oberen Geschossen stehen gemäss dem Programm Möglichkeitsräume für gesellschaftlich und künstlerisch tätige Personen bereit. Diese können als Ateliers genutzt werden, als Coworking-Spaces, oder als Versammlungsräume für Vereine.

Zudem sollen acht Wohnungen eingebaut werden, hält die Stadt Wil weiter fest. «Diese leisten einen finanziellen Beitrag an den Betrieb und sie stärken die Vorstadt als attraktiven Wohnort», heisst es in der Medienmitteilung. Die Kosten für das Projekt belaufen sich gemäss ersten Schätzungen auf 15,1 Millionen Franken. Bei einer Änderung in der Nutzung des Gebäudes könne sich dieser Betrag noch verändern.

Der Stadtrat will die Resultate des Verfahrens vertieft prüfen, heisst es weiter. In einem ersten Schritt soll das Raumprogramm der Musikschule untersucht werden. Um den «Turm» umgehend für breitere Bevölkerungsschichten zu öffnen, soll eine Zwischennutzung initialisiert werden, die sich an den Möglichkeiten, die das Gebäude aktuell bietet, orientiert. Die Stadt Wil erhofft sich aus der Zwischennutzung wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Nutzung zu gewinnen.