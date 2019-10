Mit Zusammensetzung des Wiler Stadtrats unzufrieden: FDP will bürgerliche Mehrheit wiederherstellen Die Zusammensetzung des Stadtrats missfällt den Liberalen. Sie wollen bei den Wahlen 2020 einen zusätzlichen bürgerlichen Sitz erobern. Ob sie das mit einem Kandidatur aus den eigenen Reihen tun wollen oder eine Zusammenarbeit mit CVP und SVP anstreben, ist noch offen. Gianni Amstutz

Mit Daniel Meili (FDP, 2.v.l) und Susanne Hartmann (CVP, Mitte) stellen die Bürgerlichen zurzeit nur zwei der fünf Stadträte.Bild: Nicola Ryser

Eine Aussage von Parlamentspräsident Marc Flückiger (FDP)an der vergangenen Parlamentssitzung liess aufhorchen: «Seit einem halben Jahr sind wir auf der Suche nach Kandidaten für die Stadtratswahlen 2020», sagte er anlässlich der Diskussion über die zukünftigen Pensen der Stadträte. Damit machte er deutlich, was er bereits bei seiner Wahl zum Vizepräsidenten des Gewerbevereins Wil und Umgebung betonte: Die bürgerlichen Parteien sind unzufrieden mit der derzeitigen Zusammensetzung der Stadtregierung.

Zwar besetzen sie mit Stadtpräsidentin Susanne Hartmann (CVP) und deren Vize Daniel Meili (FDP) die höchsten Ämter, über eine eindeutige Mehrheit verfügen sie seit 2015 und der Abwahl vom Markus Zunzer (CVP) nicht mehr. Mit Dario Sulzer (SP) und Daniel Stutz (Grüne Prowil) sind die Linken gleich gut vertreten. Als fünftes Stadtratsmitglied fungiert die parteilose Schulpräsidentin Jutta Röösli.

FDP macht sich Gedanken über Kandidatur

Stellt sich die Frage, wen Flückiger meinte, als er sagte, dass «wir auf der Suche nach einem Stadtrat sind». Meinte er damit die FDP, den Gewerbeverein oder ein Zusammenschluss der bürgerlichen Parteien? Eine klare Antwort darauf, ist noch nicht zu erhalten. Er habe sich dabei auf seine Aussage bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Gewerbevereins im März 2019 bezogen, sagt Flückiger. «Damals sagte ich klar, dass es mein Ziel ist, dass wir einen Gewerbler aus den eigenen Reihen portieren möchten.»

Ob diese Kandidatur sodann aus den Reihen der FDP hervorgeht, ist jedoch noch offen. Die FDP Wil werde sich Gedanken machen, ob und in welcher Form sie eine Kandidatur für den Stadtrat in Betracht ziehe, so Flückiger. Ohne Zweifel wisse die Partei Persönlichkeiten in ihren Reihen, die über die erforderlichen Qualifikationen für ein solches Amt verfügten. In diesem Zusammenhang werde die FDP aber auch prüfen, ob die Zusammenarbeit mit anderen Parteien oder Gruppierungen, die ebenfalls bürgerliche Werte vertreten, angezeigt sei.

«Im Grundsatz suchen wir den Zusammenschluss mit den bürgerlichen Parteien.»

Priorität habe für die FDP, dass die bürgerliche Mehrheit im Stadtrat wiederhergestellt werde. Dies, damit der Stadtrat «stärker als heute seine Führungsverantwortung zur gedeihlichen Entwicklung der Stadt Wil wahrnimmt». Flückigers Unzufriedenheit mit der Arbeit des Stadtrats, die stellvertretend für viele bürgerliche Politiker stehen dürfte, kommt bei diesen Worten deutlich zum Ausdruck.

Zeitpunkt, um Suche zu intensivieren

Marc Flückiger sieht sich in dieser Kritik von Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestätigt. Diese zeigten, dass man sich in Wil für die anstehenden Wahlen in den Stadtrat Alternativen wünsche. Ein Jahr vor den kommunalen Wahlen im Herbst 2020 sei der Zeitpunkt günstig, die Suche nach möglichen Stadtratskandidaten zu intensivieren. Nicht nur im Stadtrat wollen die Liberalen einen Umschwung. Bei den Wahlen will die FDP ihren Wähleranteil ausbauen und hofft auf einen Sitzgewinn im Parlament, «um die liberalen Positionen zu stärken».

Zurzeit liege der Fokus aber auf den nationalen und kantonalen Wahlen. Deshalb sagt Flückiger: «Die konkrete Umsetzung und personelle Planung der Wahlen vom Herbst 2020 erfolgt durch einen parteiinternen Wahlstab, der zu gegebener Zeit weitere Informationen bekanntgeben wird.»