Die Bildungskommission will das Kathi retten. Die Stadtregierung hofft, dass das Parlament das anders sieht.

Stadtrat klammert sich an letzten Strohhalm: Doch die Chancen für sein Modell stehen schlecht Die Bildungskommission will das Kathi retten. Die Stadtregierung hofft, dass das Parlament das anders sieht. Gianni Amstutz

Wie geht es weiter mit dem Kathi? Das Wiler Stadtparlament entscheidet darüber am Donnerstag.Bild: PD

Nachdem der Stadtrat im November bekanntgegeben hat, künftig ohne die Mädchenschule St.Katharina planen zu wollen, scheint sich nun das Blatt zu wenden. Die Bildungskommission des Stadtparlaments setzt sich für den Erhalt der Schule ein – und will das Geschäft an den Stadtrat zur Überarbeitung zurückweisen («Wiler Zeitung» vom 20.August).

Mit 4:3-Stimmen war der Entscheid in der Kommission denkbar knapp. Der Stadtrat hofft, dass die Mehrheitsverhältnisse im Parlament anders sind. Das dürfte aber Wunschdenken bleiben. CVP und SVP bringen es zusammen bereits auf 19 der 40 Stimmen. Mit den Stimmen von Michael Sarbach (Grüne Prowil) und Erika Häusermann (GLP) dürfte sich das Abstimmungsergebnis aus der Kommission auch im Parlament widerspiegeln. Trotzdem sagt Jutta Röösli, Stadträtin und Vorsteherin des Departements Bildung und Sport: «Was das Parlament schliesslich entscheidet, ist offen.»

Stadtrat immer noch von Modell D überzeugt

Dass sich der Stadtrat an diesen Strohhalm der Hoffnung klammert, ist verständlich. Schliesslich hat er sich deutlich für das Modell D ohne Kathi ausgesprochen. Der Überzeugung, damit die beste Lösung präsentiert zu haben, konnte auch der Rückweisungsantrag der Bildungskommission keine Kratzer zufügen. «Ich bin fest überzeugt von unserem gut durchdachten und begründeten Antrag», sagt Jutta Röösli.

Für das Modell D ohne Kathi spreche, dass die drängende Schulraumplanung umgehend an die Hand genommen werden könne. Zudem biete das Modell eine hohe Planungssicherheit und deshalb seien damit auch deutlich geringere finanzielle Risiken verbunden.

Die Schulpräsidentin führt aber auch pädagogische Aspekte ins Feld. So will sie wohl mit dem Vorwurf aufräumen, der Stadt gehe es beim Entscheid gegen das Kathi nur um organisatorische Vorteile. Die Konzentration auf drei öffentliche Oberstufenstandorte ermögliche die Führung von Parallelklassen und somit eine breitere Palette an Wahlfächern und ergänzenden Angeboten. Das erweitere den Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Lehrpersonen.

«Davon profitieren – und das ist das Wichtigste – die Schülerinnen und Schüler»

Ausserdem sei das Modell D vollumfänglich konform mit dem Volksschulgedanken, da alle Schülerinnen und Schüler in geschlechtergemischten Klassen beschult werden. Eine geschlechtergetrennte Schule generiere hingegen keinen leistungsmässigen Mehrnutzen und sie entspreche auch nicht der Realität im späteren Leben.

Muss der Stadtrat in den sauren Apfel beissen?

Kommen der Rückweisungsantrag und die damit verbundenen Forderungen der Bildungskommission im Parlament durch, wäre der Stadtrat gezwungen, in den sauren Apfel zu beissen. Das bestätigt Jutta Röösli: «Sollten die acht Forderungen tatsächlich verabschiedet werden, wäre das als Auftrag zu verstehen.»

Trotzdem gebe es in den einzelnen Eckpunkten bei den Verhandlungen mit der Stiftung Schule St.Katharina für den Stadtrat noch Spielraum. Zudem gebe es weitere Aspekte, die bei einem möglichen Vertrag geregelt werden müssten und nicht in den acht Forderungen der Bildungskommission aufgeführt seien. Jutta Röösli nennt hier die Beispiele Schulgeld und Qualitätssicherung.

Gemäss den Forderungen der Bildungskommission muss der Stadtrat dem Parlament innert sechs Monaten einen neuen Antrag vorlegen. Viel Zeit für allfällige Verhandlungen mit den Verantwortlichen des Kathi bliebe also nicht. Jutta Röösli nennt den Zeitplan «sehr ambitioniert». Mehr noch als die knapp bemessene Frist für das Aushandeln des Vertrags beschäftigen sie aber die Auswirkungen auf den Zeitplan der gesamten Schulraumplanung.

Beim Modell der Bildungskommission würde die Oberstufe Sonnenhof in eine Primarschule umfunktioniert. Dies könne aber frühestens nach Abschluss der sechsjährigen Pilotphase des Kathi geschehen. Dies, um bei einem Scheitern des Kathi nicht plötzlich mit nur noch zwei Oberstufenschulen dazustehen.

In der Übergangsphase hätte man also faktisch vier Oberstufen – was sich auf die Schüler- und Klassenzahlen auswirken würde. Für die Schulraumplanung sei dieses Modell sehr problematisch, resümiert Röösli. Die Komplexität würde weiter gesteigert und es würde einen unüberschaubaren Mehraufwand zur Folge haben. «Da sind wir auch den Steuerzahlern verpflichtet.»

Verunsicherung in Zeiten des Lehrermangels

Für die Zeit der Pilotphase würde an der Oberstufe Sonnenhof grosse Unsicherheit herrschen. Keine guten Voraussetzungen in Zeiten, in denen ohnehin Lehrermangel herrsche, sagt die Schulpräsidentin. «Es gäbe eine sehr grosse Verunsicherung bei den Lehrpersonen, bei den Eltern, Schülerinnen und Schülern», betont sie.

Allgemein werde die Attraktivität, an einer der Wiler Schulen zu arbeiten, sinken.

«In einer solchen ungeklärten und unattraktiven Situation wird es schwierig, den Schulbetrieb sicherzustellen.»

Sie befürchtet nicht nur Mehrkosten und Mehraufwand, sondern «weiteres Ungemach». Dies auf Kosten der gut funktionierenden öffentlichen Oberstufen, die bei Modell D Konstanz und gute Qualität garantieren könnten.