Stadtrat Wil Das grosse Tauziehen: Wer übernimmt den Schleudersitz im Wiler Baudepartement? Die Mitglieder der Stadtregierung sind gewählt. Jetzt geht es um die Verteilung der Aufgaben. Diese bietet einiges an Zündstoff. Gianni Amstutz 02.12.2020, 05.00 Uhr

Am Sonntag wurde Hans Mäder (CVP) als Stadtpräsident gewählt, bereits in der kommenden Woche dürfte er seine erste Sitzung leiten. Bild: Olaf Kühne

Die Namen sind bekannt, wer welches Departement übernimmt, muss der neu gewählte Stadtrat aber noch klären. Fest steht bisher nur, dass Stadtpräsident Hans Mäder (CVP) für die Ressorts Finanzen und Verwaltung (FV) sowie Dienste, Integration, Kultur (DIK) verantwortlich zeichnet. Das ist so im Geschäftsreglement des Stadtrats festgeschrieben.

Die anderen vier Departemente müssen an der ersten Sitzung des neuen Stadtrats verteilt werden. Ein definitiver Termin steht gemäss Hans Mäder noch nicht, es könnte aber schon Mitte nächster Woche so weit sein.

Die Vergabe der Ressorts folgt dabei verschiedenen Konventionen, die jedoch keinen rechtlich bindenden Charakter haben. Letztlich ist sie – wie so vieles in der Politik – von Mehrheitsverhältnissen abhängig.

Stadtrat bestimmt selbst

Grundsätzlich konstituiert sich der Stadtrat in Wil selbst. Das ist beispielsweise auch beim Bundesrat so. Es bedeutet, dass weder das Parlament noch das Volk auf die Aufgabenverteilung Einfluss nehmen können.

Weitere Regeln gibt es nicht, dafür aber Gepflogenheiten: allen voran das Anciennitätsprinzip. Dieses besagt, dass die dienstältesten Mitglieder des Rats zuerst ihre Wünsche anbringen können.

Da mit Dario Sulzer (SP) dieses Mal nur ein Stadtrat als Bisheriger in die neue Legislatur geht, stünde einzig ihm dieses Vorrecht zu. Es ist bereits bekannt, dass Sulzer gerne im Sozialdepartement bleiben möchte, welches neu den Namen Gesellschaft, Soziales und Sicherheit (GSS) trägt.

Anciennität garantiert keinen Anspruch

Das Anciennitätsprinzip beschränkt sich aber auf Wünsche. Auch Sulzer wird keinen Anspruch auf ein Departement erheben können. Letztlich müssen alle Mitglieder mit der Verteilung der Aufgaben einverstanden sein – oder die Entscheidung wird mittels Abstimmung getroffen.

So könnte Sulzer auch die Führung eines anderen Departements aufgezwungen werden. Schliesslich sieht er sich im Stadtrat einer bürgerlichen Mehrheit gegenüber. Das ist bei der Regierungsbildung zwar eher die Ausnahme, es gibt aber durchaus Fälle, wo das so gehandhabt wird.

Ein Beispiel von höchster Stufe ist Bundesrätin Viola Amherd. Sie wurde gegen ihren Willen ins Verteidigungsministerium gezwungen. Weil sich der Bundesrat anders nicht einigen konnte, war dafür eine Abstimmung nötig.

Sulzer bleibt wohl Vorsteher des Sozialbereichs

Ein Szenario, in dem Sulzer den Sozialbereich verliert, ist aber eher unwahrscheinlich. Praktisch alle neu gewählten Stadträte sind mit dem Versprechen in den Wahlkampf gezogen, in der Stadtregierung für mehr Einheit unter den Mitgliedern zu sorgen und den Teamgedanken höher zu gewichten.

Aspirationen auf Sulzers Departement gibt es aber. Und zwar von SVP-Stadträtin Ursula Egli. Sie sagte kurz nach den Wahlen, dass ein Wechsel im GSS gut wäre und einen richtigen Neustart ermöglichte.

Eglis Chancen stehen aber schlecht. FDP-Stadtrat Jigme Shitsetsang hat bereits durchblicken lassen, dass er Kontinuität höher gewichtet und Sulzer das GSS nicht streitig machen werde. Sehen das auch Stadtpräsident Hans Mäder oder Stadtrat Andreas Breitenmoser so, behält der SP-Stadtrat das Soziale.

Neue machen drei Departemente unter sich aus

Die drei Neuen werden in diesem wahrscheinlichsten aller Szenarien die Departemente Versorgung und Energie (VE), Bildung und Sport (BS) sowie Bau, Umwelt, Verkehr (BUV) unter sich aufteilen.

Bekannt ist, dass Egli, wenn sie das GSS nicht haben kann, gerne das BS übernehmen würde. Das wichtigste Geschäft ist dabei derzeit zweifellos die Neustrukturierung der Oberstufe. Eine Herausforderung dürfte werden, dass dem zuständigen Stadtratsmitglied dafür künftig kein Vollpensum mehr zur Verfügung steht. Das Parlament kürzte das Pensum von 100 auf 70 Prozent, die Aufgabenlast bleibt aber hoch.

Die Technischen Betriebe sind gut aufgestellt. Das Problem: In der öffentlichen Wahrnehmung gelten sie als Selbstläufer. Selbst wenn man das Departement gut führt, ist das keine Garantie für eine Wiederwahl, wie Daniel Meili am Wahlsonntag erfahren musste.

Das BUV bringt viel Gestaltungsspielraum mit sich, hat sich jedoch in den vergangenen Jahren für die jeweiligen Stadträte als Schleudersitz erwiesen. Die Fallhöhe ist im BUV ungleich höher als in den anderen Departementen.

Weil gleich drei Departemente offen sind, sind Prognosen also schwierig. Vieles wird davon abhängen, ob eine einvernehmliche Lösung möglich ist.