Stadtpolitik Wil West, Klimaveränderung und Integration: Diese Themen beschäftigten 2021 das Wiler Parlament Wo die Parteien des Stadtparlaments Probleme sehen, lässt sich anhand der eingereichten Vorstösse erkennen. Für reichlich Diskussionen sorgte in diesem Jahr der Entwicklungsschwerpunkt im Westen der Stadt, wo bis zu 3000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Corona hingegen beschäftigte nur am Rande. Einzig die SVP reichte Vorstösse mit Zusammenhang zur Pandemie ein. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Der Entwicklungsschwerpunkt Wil West beschäftigt nicht nur die beiden Kantone St.Gallen und Thurgau, sondern auch die Stadt Wil. Bild: PD

Unter dem Motto «Fast alles neu» startete das Wiler Stadtparlament in die Legislatur. Nicht nur der Stadtrat, in dem vier von fünf Sitzen mit Neuen besetzt wurden, hatte sich auf dieses Jahr hin grundlegend verändert. Auch ihm gegenüber nahmen viele neue Parlamentsmitglieder im Ratssaal in der Tonhalle Platz.

Ganze zehn Neue hatten bei den Wahlen im Herbst 2020 den Sprung in die Legislative geschafft. Ein Viertel des Parlaments wurde also ausgewechselt. Im Lauf des Jahres kamen durch für zurückgetretene Nachgerückte vier weitere neue Mitglieder hinzu, sodass der Anteil Neuer inzwischen auf über einen Drittel angestiegen ist.

Alles geht seinen gewohnten Gang

Abgesehen von den neuen Gesichtern hiess es aber bald schon business as usual im Parlament. Was die Vorstösse betraf, ging alles seinen gewohnten Gang. Mit insgesamt 28 eingereichten Vorstössen lag das Parlament ungefähr im langjährigen Mittel. Ebenfalls bestätigt hat sich der Trend, vor allem mit Interpellationen (17) oder Anfragen (7) zu agieren.

Beide Instrumente dienen in erster Linie dazu, eine Auskunft vom Stadtrat zu einem gewissen Thema zu erhalten. Sie haben jedoch in aller Regel keine direkte Wirkung. Während die Interpellationen im Stadtparlament diskutiert werden, sind Anfragen mit der Beantwortung des Stadtrats abgeschlossen – und somit das schwächste Instrument des Parlaments.

Will das Parlament aber wirklich etwas ändern, so ist die Motion oder allenfalls ein Postulat das Mittel der Wahl. Mit ihnen werden Gesetzesänderungen in die Wege geleitet. Allerdings machten die Fraktionen nur gerade zweimal von einer Motion Gebrauch – und scheiterten jeweils damit im Parlament. Ein Postulat wurde als einziger aller vier parlamentarischen Vorstösse nicht eingereicht.

Dafür setzten die Grünen Prowil erneut eine Resolution ein. Diese hat keine bindende Wirkung – und zählt streng genommen nicht zu den Vorstössen. Vielmehr sind sie Empfehlungen des Parlaments an den Stadtrat. Da im Rat aber trotzdem darüber abgestimmt wird und die Mehrheitsverhältnisse abgebildet werden, nimmt der Stadtrat die Ergebnisse durchaus ernst.

2021 kam es zudem zu einer Premiere. Erstmals behandelte das Parlament einen Vorstoss, der aus dem Jugendparlament kam. Die von ihm geforderte Erhöhung der Alterslimite zur Teilnahme am Jugendparlament auf 25 Jahre wurde genehmigt.

SVP erneut am meisten Vorstösse

Wenig geändert hat sich auch an den Urhebern der Vorstösse. Zum wiederholten Mal führt die SVP die Rangliste mit zehn Vorstössen an. Und dies, obwohl die Fraktion mit Ursula Egli erstmals in ihrer Geschichte eine eigene Stadträtin hat – und damit einen direkten Draht zur Stadtregierung. Doch Vorstösse sind öffentlichkeitswirksamer als ein Telefon an den Stadtrat.

Das wissen auch die Parteien auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Die SP und die Grünen Prowil kommen auf je sieben Vorstösse. Die FDP-GLP-Fraktion griff dreimal zu einem Vorstoss, die Mitte reichte 2021 keinen einzigen ein.

Kritische Haltung zu Wil West

Die in den Vorstössen angesprochenen Themen geben oft einen guten Eindruck, wo sich das Parlament Änderungen wünscht und Verbesserungspotenzial sieht. Drei Themen standen 2021 im Fokus. Wil West und damit zusammenhängende Projekte wie etwa die Umfahrungsstrasse Netzergänzung Nord wurden fünfmal thematisiert. Auch der Klimawandel beschäftigt weiterhin. Vier Vorstösse widmeten sich diesem Thema, wobei zwei auch im Zusammenhang mit Wil West standen. Ein weiterer Schwerpunkt des Jahres war der Bereich Integration beziehungsweise Partizipation von Minderheiten. Dazu wurden ebenfalls fünf Vorstösse eingereicht.

Nicht von besonderem Interesse war im zweiten Pandemiejahr Corona – zumindest für die meisten Parteien. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Entscheidungsgewalt primär beim Kanton oder dann beim Bund lag. Die drei Vorstösse, die zu Covid-19 eingereicht wurden, stammten alle von der SVP und zielten auf Lockerungen der Massnahmen ab.

