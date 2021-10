Wil: Parlament genehmigt Kredite in Höhe von 15 Millionen Franken

Stadtpolitik Wil Selten so viel Einigkeit: Parlament verabschiedet Kredite in Höhe von 15 Millionen Franken Die Sanierung des Hofs sowie die Aufwertung des Bahnhofs und seiner Umgebung sind wegweisende Projekte für die Stadt Wil. Das sahen an der Parlamentssitzung alle Parteien so. Gianni Amstutz 01.10.2021, 14.46 Uhr

Jetzt muss nur noch die Bevölkerung der dritten Sanierungsetappe des Hof zu Wil zustimmen. Bild: Gianni Amstutz

Insgesamt sprach das Parlament fast 15 Millionen Franken für vier Projekte beziehungsweise deren Planung. Und selten sah man die Parteien so einig. Der Kredit zur Sanierung des Hof zu Wil über rund neun Millionen Franken wurde in zweiter Lesung ohne Gegenstimme verabschiedet.

Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Bevölkerung, damit die dritte Bauetappe in Angriff genommen werden kann. Sie bildet vorerst den Abschluss der Arbeiten am historischen Bauwerk. Der frühmöglichste Abstimmungstermin wäre am 27. November.

Solarstrom für 190 Einfamilienhäuser

Ebenfalls unbestritten war ein Kredit in Höhe von einer Million Franken zum Bau einer Solaranlage auf den Dächern der Firma Schmolz + Bickenbach. Es ist das erste Mal, dass die Stadt eine so grosse Solaranlage auf den Gebäuden Privater realisiert.

Die Anlage soll Strom für 190 Einfamilienhäuser produzieren. Damit soll die Stadt ihrem Ziel einen Schritt näherkommen, bis 2050 15 Prozent des gesamten Strombedarfs über Solarenergie abzudecken. Im November soll bereits mit dem Bau der Anlage begonnen werden. Läuft alles nach Plan, kann sie danach bereits im Dezember in Betrieb genommen werden.

Rundumerneuerung für den Bahnhof

Auch drei Kredite für Projekte rund um den Bahnhof wurden gesprochen. Es handelt sich dabei um das Bau- und Auflageprojekt für den Ersatzneubau der Unterführung Hubstrasse, das Vorprojekt zur Velounterführung im Posttunnel sowie das Bau- und Auflageprojekt zur Aufwertung des Bahnhofs Wil.

Alle Projekte sollen einerseits Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer bringen. Besonders die Velofahrenden profitieren von zusätzlichen und sicheren Querungsmöglichkeiten des Bahnhofs. Anderseits geht es aber auch darum, den Bahnhof als zentrale Drehscheibe mit regionaler Bedeutung ansprechender, zweckmässiger und sicherer zu gestalten.