STADTPARLAMENT Zwei Stadträte traten in den Ausstand: Grünes Licht für ein Demenzzentrum in Rossrüti Die Wiler Stadtparlamentarier befassten sich am Donnerstagabend gleich zweimal mit Projekten in Rossrüti. Sowohl für ein Demenzzentrum als auch für einen neuen Fuss- und Radweg gaben sie grünes Licht. Simon Dudle 29.09.2022, 22.05 Uhr

So soll das Demenzzentrum Rosengarten in Rossrüti aussehen. Visualisierung: PD

An der Konstanzerstrasse in Rossrüti will die Altersorganisation Thurvita einen Wohnort für demente Menschen errichten. Auf dem gleichen Rosengarten-Areal plant die Firma Gebrüder Egli Maschinen AG eine Betriebserweiterung, da sie an die Kapazitätsgrenze gestossen ist.