Der Steuerfuss soll erhöht werden, die Verschuldung steigt und die Stadt Wil schreibt wiederholt Millionendefizite. Die finanziellen Aussichten sind alles andere als rosig. Nach Jahren, in denen ein Gewinn auf den anderen folgte, schwingt das Pendel nun in die andere Richtung. So reagierten die Parteien an der Sitzung des Stadtparlaments auf den Finanzplan des Stadtrats.

Gianni Amstutz 18.11.2021, 20.20 Uhr