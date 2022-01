Subventionen: Angepasstes Reglement für Kinderbetreuung in Wil

Stadtparlament Wil Mehr finanzielle Unterstützung für Kitaplätze: Das angepasste Reglement ist politisch umstritten Die Stadt Wil möchte die familienergänzende Kinderbetreuung stärker unterstützten. Darüber hat das Parlament bereits Anfang letzten Jahres abgestimmt. Nun wurde das Reglement überarbeitet. Nächste Woche wird es dem Parlament vorgelegt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Die Stadt Wil unterstützt die familienergänzende Kinderbetreuung, damit kann unter anderem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden. Bild: Jakob Ineichen

Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Chancengleichheit beider Geschlechter: Themen, die mit familienergänzender Kinderbetreuung gefördert werden. Das Problem in der Stadt Wil: Die Tarife sind relativ hoch. Deshalb subventioniert die Stadt Plätze in der Kita und dergleichen.

Im vergangenen März ermächtigte das Stadtparlament den Stadtrat, ein Tarifreglement zu erlassen. Auch die Ausgaben von 450'000 Franken, die jährlich als Subventionsgelder in die Betreuungsangebote fliessen, wurden im Parlament bewilligt. Die Stadt Wil wird jedoch voraussichtlich nicht die ganze Summe aufwenden müssen.

Gelder vom Kanton

Mit dem Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung wurde eine neue Zuständigkeit des Kantons geschaffen. Ab dem Jahr 2021 sollen jährlich mindestens fünf Millionen Franken im ganzen Kanton in die Förderung solcher Angebote fliessen. Nach ersten Schätzungen dürfte die Stadt Wil einen Beitrag von rund 200'000 Franken erhalten.

Im April hatte der Stadtrat das Tarifreglement für familienergänzende Kinderbetreuung genehmigt und per 1. August 2021 in Kraft gesetzt. Die Eckwerte des Tarifsystems 2020 haben sich laut Bericht bewährt. Aktuelle Zahlen zu den Betreuungstagen sowie den Kosten seien aber noch nicht vorhanden, ist dem Bericht weiter zu entnehmen. So weit, so gut. Nun kommt das Geschäft aber erneut auf das politische Parkett.

Denn das Stadtparlament hat festgestellt, dass die bestehenden rechtlichen Grundlagen für die Subventionierung der familienergänzenden Kinderbetreuung nicht genügend sind. So wurde dem Stadtrat empfohlen, dem Parlament eine entsprechende gesetzliche Grundlage zum Beschluss vorzulegen. Das angepasste Reglement soll nun vom Stadtparlament erlassen werden, es untersteht zudem dem fakultativen Referendum.

Reglement ist in Kommission umstritten

Das Reglement sei so knapp und auch so flexibel wie möglich zu gestalten, wie es im Bericht des Stadtrats heisst. Ebenso würden bei den Grundsätzen des Anspruchs und der Subventionen nur wesentliche Punkte aufgeführt. Das Tarifreglement soll mit leichten Anpassungen im Vollzug bleiben.

Der Stadtrat beantragt nun, dem überarbeiteten Reglement zuzustimmen. Das Parlament befindet kommenden Donnerstag, 13. Januar, über dieses Geschäft. Die vorberatende Kommission des Stadtparlaments hat dem Stadtratsantrag mit fünf von sieben Stimmen zugestimmt. Zwei Kommissionsmitglieder lehnen den Antrag ab. Es unterliegt dem Kommissionsgeheimnis, wer wie abgestimmt hat.

Vermögen nicht weiter berücksichtigen

Nicht ganz vom Tisch ist zudem die Einführung des Vermögensgrenzwertes im Tarifreglement. Das Stadtparlament hat in der Sitzung vom vergangenen März empfohlen, den Vermögensgrenzwert zu berücksichtigen. Mit dieser Regelung hätten Alleinstehende mit einem steuerbaren Vermögen von über 100'000 Franken, bei Verheirateten über 150'000 Franken, keinen Anspruch mehr auf eine finanzielle Unterstützung.

Der Stadtrat verzichtet aber vorerst darauf mit der Begründung, dass bereits ein Teil des Vermögens berücksichtigt werde. Zudem würden bis zu 30 Prozent der Eltern die Berechtigung für eine Unterstützung verlieren. Ob der Vermögensgrenzwert eingeführt werden soll, wird im Sommer 2022 entschieden.

Nun wird aber zuerst über das Reglement bestimmt. Dieses soll für das neue Schuljahr 2022/23, also per 1. August 2022, in Kraft treten. Änderungen bei Tarifbestimmungen müssten per Februar/März 2022 bekannt werden, damit sie den Eltern kommuniziert werden können.

