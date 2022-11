E-City-App: Wiler Stadtpräsident Hans Mäder gerät in Bedrängnis

STADTPARLAMENT Umstrittene Rolle des Wiler Stadtpräsidenten Mäder bei der E-City-App: GPK prüft und stellt fünf Forderungen In Wil gibt es eine Art lokales Facebook. Inhaber ist Stadtpräsident Hans Mäder. Dessen Rolle in der Weiterentwicklung der App wurde nun von der Geschäftsprüfungskommission untersucht. Als Nächstes kommt es zu einer ausserordentlichen Sitzung. Simon Dudle 10.11.2022, 21.43 Uhr

Die Weiterentwicklung der Wiler E-City-App bringt den Wiler Stadtpräsidenten in Bedrängnis. Bild: Sabrina Manser

Die E-City-App soll die Stadt Wil lebendiger machen, die Vereine, Gewerbetreibenden und Stadtbewohner untereinander vernetzen. Eine Art lokales Facebook also. Doch die Meinungen über die Notwendigkeit und den Nutzen dieser App gehen auseinander.

Je länger je mehr gerät Stadtpräsident Hans Mäder in den Fokus des öffentlichen Interesses. Hintergrund: Mäder ist via die Bärenstarch GmbH alleiniger Inhaber dieser App. Zudem wurden über den Stadtfonds, welcher Gelder zur Förderung der Attraktivität Wils entrichtet, 75'000 Franken zur Weiterentwicklung der App gesprochen. Ging da alles mit rechten Dingen zu und her?

Hans Mäder, Stadtpräsident Wil Bild: Christof Lampart

Unterschiedliche Wahrnehmungen

Genau das hat sich auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) gefragt und die Vorgänge durchleuchtet. In der Stadtparlamentssitzung von Donnerstagabend sagte GPK-Präsident Luc Kauf zu den Ergebnissen der Untersuchung:

«Zwischen der Wahrnehmung der GPK und jener des Stadtrates stellen wir eine grosse Diskrepanz fest.»

Der GPK-Bericht, welcher fünf konkrete Forderungen an den Stadtrat enthält, wurde diesem mittlerweile zugestellt. Inhaltlich wollte sich Kauf im Stadtparlament noch nicht äussern, da der Bericht aus Zeitgründen noch nicht mit der Exekutive besprochen werden konnte. Kauf sagte aber: «Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen wollen wir eine ausserordentliche Sitzung mit dem Gesamtstadtrat einberufen.»

Luc Kauf, GPK-Präsident Bild: Barbara Hauschel

SVP droht mit einer PUK

Die aktuelle Situation um die E-City-App und die Stadtfonds-Vergaben sorgte für eine teils hitzige Diskussion im Parlament. Angestossen hatte die Thematik FDP-Fraktionspräsident Adrian Bachmann, der sagte, mit seiner Interpellation in «ein Wespennest» gestochen zu haben. Mit der Antwort des Stadtrates auf seien Vorstoss zeigte er sich nicht zufrieden.

Auch deutliche Worte wählte SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser. Er forderte, dass der besagte Bericht öffentlich gemacht wird. Ansonsten scheue man sich nicht, eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) einzuberufen.

Und was sagt Stadtpräsident Hans Mäder? Aus seiner Sicht könne man den Bericht öffentlich machen. Allerdings wolle er nun zuerst die Sitzung mit der GPK abwarten, um dann entsprechend kommunizieren zu können. Mäder stellte in Aussicht, dass man bereit sei, Fehler einzugestehen und Anpassungen vorzunehmen, falls denn effektiv Fehler gemacht worden seien. Den Vorwurf, sich via diese App bereichert zu haben, stellte Mäder vehement in Abrede.

Thurvita: Ausschreibung des Verwaltungsratspräsidiums gefordert In der Stadtparlamentssitzung von Donnerstagabend ging es auch um die die Wiler Altersorganisation Thurvita. In einer Interpellation hatte sich FDP-Parlamentarier Marcel Malgaroli gefragt, ob es Mauscheleien gebe. Es geht um die Besetzung des Verwaltungsrates. Nach dem vorzeitigen Rücktritt des mittlerweile verstorbenen Verwaltungsratspräsidenten Arthur Gerber hat Verwaltungsrat und Stadtrat Dario Sulzer dieses Amt interimistisch übernommen. Bereits jetzt ist aufgegleist, dass der aktuelle Thurvita-CEO, Alard du Bois-Reymond, per 2024 das Verwaltungsratspräsidium übernimmt. Aus dem Parlament kam nun aber die Forderung einer Blutauffrischung. SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser störte sich daran, dass es nicht zu einer öffentlichen Ausschreibung für diese Stelle kommt. Dario Sulzer begründe mit Blick auf die bevorstehende Umsetzung von Grossprojekten bei der Thurvita: «Wir sind in einer Phase, in welcher es um die Wurst geht. Es würde Risiken mit sich bringen, wenn man nun jemanden suchen würde und dabei nicht genau wüsste, was man bekommt.» (sdu)