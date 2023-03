Kommission beantragt Rückweisung des neuen Kathi-Schulvertrags

Stadtparlament Fehlende Fristen im Kathi-Schulvertrag: Kommission beantragt Rückweisung der Vertragsverlängerung Ende Juli läuft der befristete Vertrag der Stadt Wil mit der Mädchensekundarschule St. Katharina aus. Am Donnerstag befindet das Stadtparlament über dessen Verlängerung. Die Bildungskommission beantragt, die Vorlage an den Stadtrat zurückzuweisen. 28.03.2023, 05.00 Uhr

Der befristete Vertrag mit der Mädchensekundarschule läuft im Sommer aus. Jetzt befasst sich das Stadtparlament mit dessen Verlängerung. Bild: Sabrina Manser

Die Causa «Kathi Wil» liegt beim Bundesgericht. Bekanntlich hatten die Beschwerdeführer den Fall im Juni weitergezogen, nachdem das Verwaltungsgericht die heutige Form der Mädchensekundarschule für rechtens befunden hatte.

Ungeachtet des hängigen Verfahrens läuft Ende Juli 2023 die befristete Fassung «Nachtrag I» des Schulvertrags aus. Dieser soll nun mit einem Nachtrag II verlängert werden. «Dem Stadtrat wie auch der Stiftung ist es ein Anliegen, das Vertragsverhältnis innert nützlicher Frist entweder mittels eines neuen Schulvertrags zukunftsträchtig zu gestalten oder gegebenenfalls zu beenden und die Schülerinnen der Schule St. Katharina geordnet in die Schulen Wil übernehmen zu können», heisst es im Bericht und Antrag des Stadtrats. Ein vertragsloser Zustand müsse verhindert werden. Denn dieser hätte unter anderem zur Folge, dass auf einen Schlag 150 Schülerinnen der Mädchensekundarschule in die Wiler Oberstufen integriert werden müssten.

Der «Nachtrag II» ermöglichte nicht nur eine gemeinsame Lösung ohne Zeitdruck. Er eröffnete ausserdem die Möglichkeit, dass der Vertrag – im Falle der Nichtgenehmigung des neuen Schulvertrags oder des Scheiterns der Vertragsverhandlungen – von beiden Parteien mit einer Frist von fünf Jahren gekündigt werden kann. Am Donnerstag befasst sich das Stadtparlament mit dem Thema.

Verbindliche Fristen verlangt

Die Bildungskommission, die das Geschäft vorberaten hat, beantragt dem Parlament, den Antrag an den Stadtrat zurückzuweisen. Dies mit der Begründung, dass in der Formulierung klare Aussagen zu Fristen fehlten. Der Nachtrag II solle Klarheit darüber schaffen, welche Schritte bis wann stattfinden sollen, heisst es im Bericht.

Die Kommission beantragt den Stadtrat zu beauftragen, mit der Stiftung Schule St. Katharina eine Vertragsverlängerung zu vereinbaren, welche eine Befristung des Vertrages spätestens per Ende des Schuljahres 2029/30 vorsieht. «Für den Fall, dass bis 31. Juli 2025 kein Nachfolgevertrag zustande kommt, sollen sich beide Parteien verpflichten, eine einvernehmliche Beendigung des Schulvertrags und die geordnete Übernahme der Schülerinnen durch die öffentlichen Schulen Wil zu gewährleisten.»

Motion «Leistungserfassung»

Im weiteren sind am Donnerstag der Kreditantrag von 900’000 Franken für die Ausarbeitung des «Vorprojekts plus» für den Neubau des Werkhofs sowie Ersatzwahlen in den Zweckverband Wasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM) traktandiert. Behandelt wird schliesslich auch die GPK-Motion «Einführung der persönlichen Leistungserfassung in allen Departementen». Der Stadtrat beantragt dem Parlament deren Erheblicherklärung. (ahi)