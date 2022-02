Holsystem für Kunststoffsammlung wird in Wil definitiv eingeführt

Stadtparlament Ein deutliches Ja: Die Kunststoffsammlung wird in Wil definitiv eingeführt Nach einer sechsjährigen Testphase wird auf dem städtischen Gebiet der «Kuh-Bag» für die Kunststoffsammlung fix eingeführt. Das Stadtparlament hat an der Sitzung vom Donnerstag diesem Ansinnen sowie einem jährlichen Kredit von 26'000 Franken zugestimmt. Sabrina Manser 03.02.2022, 21.06 Uhr

Alle vier Wochen wird in Wil nun definitiv der «Kuh-Bag» mit Kunststoffabfall eingesammelt. Bild: Andrea Stalder

Landet Kunststoffabfall im Kehrrichtsack, können wertvolle Rohstoffe nicht recycelt werden. Das soll sich ändern. In den vergangenen drei Jahren lief in der Stadt Wil ein Pilotversuch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB), bei dem Kunststoffabfall in sogenannten «Kuh-Bags» eingesammelt wurde. Dabei kamen 2019 33 Tonnen Kunststoffabfall zusammen, ein Jahr später schon 45 Tonnen. Nun wird die Kunststoffsammlung definitiv eingeführt.