Fair Trade Town: Wil hat die nötigen Kredite genehmigt

Stadtparlament Wil will zur Fair-Trade-Stadt werden: Die nötigen Gelder sind genehmigt Mit dem Budget 2023 hat das Wiler Stadtparlament zwei Kredite gutgeheissen, mit denen der Erhalt des Labels Fair Trade Town vorangetrieben werden kann. Als Nächstes wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Larissa Flammer 26.01.2023, 18.00 Uhr

Das Fair-Trade-Label, wie man es zum Beispiel von Bananen kennt, kennzeichnet Produkte, bei deren Herstellung bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten wurden. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Sechseinhalb Stunden lang hat das Wiler Stadtparlament vor wenigen Wochen über das städtische Budget diskutiert. Dabei wurde nach Möglichkeiten zum Sparen gesucht, um den prognostizierten Verlust zu verringern.

Nicht angetastet wurden dabei die nötigen Gelder, damit sich die Stadt Wil für das Label Fair Trade Town bewerben kann. Um viel Geld geht es dabei nicht. 1900 Franken müssen als Mitgliederbeitrag für das nationale Label bezahlt werden. 3000 Franken sind als Beiträge an Projekte und Veranstaltungen zum Thema fairer Handel vorgesehen. Bei Letzterem handelt es sich um jährlich wiederkehrende Ausgaben.

Das Budget wurde gutgeheissen, die beiden Kredite sind damit genehmigt. «Das bedeutet: Das Projekt Fair Trade Town kann starten», heisst es bei der Stadt auf Anfrage. Das Vorhaben geht auf ein Postulat von 2015 zurück, mit dem der Wiler Stadtrat beauftragt wurde, das Label anzustreben. An der nächsten Sitzung des Stadtparlaments vom 9. Februar ist das Geschäft voraussichtlich ein letztes Mal traktandiert. Der Stadtrat beantragt, das Postulat dann als erledigt abzuschreiben.

Dem stimmt die vorberatende Kommission zu, allerdings nur mit fünf von sieben Stimmen. An der Kommissionssitzung wurde darüber diskutiert, ob nun bereits der richtige Zeitpunkt dafür sei, wie dem Bericht zu entnehmen ist. Immerhin sind die Kriterien zum Erhalt des Labels noch nicht alle erfüllt.

Keine zusätzlichen Stellenprozente bei Stadtverwaltung nötig

Eines dieser fünf Kriterien besteht darin, dass eine Arbeitsgruppe die Umsetzung der Ziele von Fair Trade Town koordiniert und überprüft. Die Stadtverwaltung wird mindestens unterstützend und initialisierend in dieser Gruppe mitwirken, wie der Stadtrat in seiner Berichterstattung an das Parlament schrieb. Dort hielt er zudem fest, dass Ressourcen für eine stadtinterne Projektleitung nötig seien. Zum Projektstart handle es sich dabei etwa um ein 20-Prozent-Pensum.

Im städtischen Budget wurde allerdings kein entsprechendes Pensum beantragt. Für das Projekt Fair Trade Town muss keine zusätzliche Stelle geschaffen und auch kein Pensum aufgestockt werden. Michel Burtscher, Leiter der städtischen Fachstelle Kommunikation, erklärt: «Es kommt zu einer internen Verschiebung von Aufgaben: Eine bestehende Mitarbeiterin oder ein bestehender Mitarbeiter der Stadtverwaltung wird künftig für das Thema Fair Trade Town verantwortlich sein und im Gegenzug andere Aufgaben abgeben.» Wer diese Person ist und wie das genau organisiert wird, ist derzeit noch nicht klar. Die Arbeitsgruppe besteht noch nicht.

Institutionen und Unternehmen müssen auch Kriterien erfüllen

In langfristiger Hinsicht soll die Federführung, Umsetzung und Weiterentwicklung der Massnahmen unter dem Label Fair Trade Town nach Meinung des Stadtrats bei Teilnehmenden aus der Zivilgesellschaft liegen. Angesprochen sind unter anderem Detaillisten, Gastronomie und Organisationen.

Zwei der Kriterien für das Label betreffen dann auch Unternehmen im Detailhandel und der Gastronomie sowie Institutionen: Eine gewisse Anzahl von ihnen muss Fair-Trade-Produkte verkaufen beziehungsweise verwenden.