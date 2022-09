Parlament Wil: Pilotprojekt für Tagesschulen wird ausgearbeitet

Stadtparlament Dem Novum einen Schritt näher – Stadt Wil soll ein Pilotprojekt für Tagesschulen ausarbeiten Die Bildungskommission hat eine Motion eingereicht, die verlangt, dass ein Pilotprojekt für Tagesschulen ausgearbeitet wird. Das Parlament hat diese Motion am Donnerstag als erheblich erklärt. Jetzt ist der Stadtrat am Zug. Sabrina Manser 29.09.2022, 21.51 Uhr

Bei einer Tagesschule werden Bildung und Betreuung in einem Konzept vereint. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Die Stadt Wil soll ein Pilotprojekt für Tagesschulen entwerfen. Das Parlament hat den Stadtrat am Donnerstagabend damit beauftragt. Es erklärte eine Motion der Bildungskommission mit 22 Ja- zu 15 Nein-Stimmen als erheblich.

Diese Motion geht auf ein Postulat von Adrian Bachmann, FDP, aus dem Jahr 2016 zurück. Darin beauftragte er den Stadtrat, verschiedene Tagesschulmodelle aufzuzeigen und zu priorisieren. Es ging ihm darum, die Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit und Kinderbetreuung zu verbessern.

Kritische Stimmen aus dem rechten Lager

Die Empfehlung des Stadtrats war schliesslich, den Ausbau der Tagesstrukturen zu priorisieren. Aber auch einem Pilotprojekt für eine Tagesschule stünde die Exekutive offen gegenüber. Tagesschulen unterscheiden sich von Tagesstrukturen darin, dass in einer Tagesschule eine Mindestbelegung obligatorisch ist und die Zusammenarbeit zwischen Lehr- und Betreuungspersonen enger ist als in Tagesstrukturen. Das Parlament hat am Donnerstag das Postulat von Bachmann als erledigt abgeschrieben.

In der Thematik soll es aber weitergehen, weshalb die Bildungskommission die Motion einreichte. Dora Luginbühl von der SP – auch Vorsitzende der Bildungskommission – sagte, dass noch detaillierter aufgezeigt werden müsse, wie sich eine Tagesschule betrieblich, finanziell oder pädagogisch auswirke. Erst dann könne ein politischer Entscheid gefällt werden. Auch der Stadtrat empfahl, die Motion als erheblich zu erklären. Bei der Diskussion im Parlament gingen die Meinungen aber auseinander. Vor allem die SVP äusserte sich kritisch.

Eliteschule und keine Chancengleichheit

Christina Rüdiger von der SVP sagte, dass Tagesschulen und -strukturen die Bedürfnisse der Eltern berücksichtigen würden. «Nicht aber jene der Kinder.» Sie ergänzte, dass sich Tagesschulen zu Eliteschulen entwickeln könnten oder dass die Kosten wie beispielsweise in der Stadt Zürich, wo es Tagesschulen gibt, explodiert seien. Rüdiger verwies auf eine Studie, die zeigte, dass die Chancengleichheit und die Integration – entgegen den Argumenten der Befürworter – nicht verbessert würden. Auch die verstärkte Gefahr von Mobbing und der fehlende Tapetenwechsel am Mittag sprach sie an.

Die Mitte konnte sich ebenfalls nicht ganz mit einer Tagesschule anfreunden. Man sah Vorteile und den pädagogischen Aspekt. Aber Christine Hasler sagte:

«Der Zeitpunkt ist der falsche. Der Bedarf ist noch nicht da.»

Sie sprach zudem das strukturelle Defizit und die anstehenden Investitionen der Stadt an.

Richtiger Zeitpunkt wegen der Schulraumplanung

Anders sah es Adrian Bachmann von der FDP. Er reichte das Postulat ein. Für ihn sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig, auch wegen des Fachkräftemangels. Der Bericht zeige auch die pädagogischen Vorteile. Parteikollege Claudio Altwegg sagte:

«Mit der Motion haben wir die Gelegenheit, eine entscheidende Investition zu prüfen.»

Anja Bernet von der SP ging auf die verschiedenen Bedürfnisse der Familien ein. Für jene mit hohem Betreuungsbedarf sei die Tagesschule die richtige Option. «Es macht Sinn, die Motion zu prüfen», sagte sie. Auch der Zeitpunkt sei wegen der anstehenden Schulraumplanung der richtige. Die Grüne Prowil sprach sich ebenfalls für die Erarbeitung eines Pilotprojektes aus. Wichtig sei aber, dass die Tagesschule niederschwellig zugänglich sei, sagte Sebastian Koller.

Einig waren sich fast alle: Auch wenn man sich für die Tagesschule ausspricht, soll das Angebot der Tagesstruktur nicht vernachlässigt, sondern im Gegenteil weiter ausgebaut werden. Auch die Freiwilligkeit bei einer Tagesschule wurde angesprochen. Diese ist aber durch die gesetzlichen Grundlagen gegeben.

Somit ist der Stadtrat nun am Zug, um die Details auszuarbeiten. Wird die Tagesschule dereinst Realität, hätte Wil eine Vorreiterrolle inne. Denn Tagesschulen gibt es in der Ostschweiz bisher nicht.