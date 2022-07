Wil: Städtische E-City-App sorgt für Stirnrunzeln

Stadtfonds «Verknüpfung zwischen dem Stadtpräsidenten und der Firma wirft Fragen auf»: Wiler E-City-App sorgt bei Stadtparlamentarier für Stirnrunzeln Adrian Bachmann von der FDP betrachtet die Verteilung der Gelder aus dem Wiler Stadtfonds kritisch. Vor allem der hohe Betrag für die städtische E-City-App wird hinterfragt. Zumal der Stadtpräsident eine Verbindung zur Firma, welche die App betreibt, zu haben scheint. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Die Stadtfondskommission hat 75'000 Franken für die städtische E-City-App gesprochen – den bisher höchsten Betrag. Bild: Sabrina Manser

Fünf Projekte werden bisher vom Stadtfonds unterstützt. Mit diesen soll die Wiler Innenstadt belebter werden. Im Februar stimmte die Bevölkerung zu, einen solchen Stadtfonds mit jährlich 200'000 Franken aufzustocken – die Vorlage stand der Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» gegenüber. Vor rund einem Monat wurden die ersten Gesuche bewilligt.

Adrian Bachmann, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

So weit, so gut. Aber: «Viele Leute wundern sich, wofür die Gelder verteilt worden sind», sagt Stadtparlamentarier Adrian Bachmann von der FDP. «Ich gehöre auch dazu.» Dies habe ihn dazu veranlasst, beim Stadtrat eine Interpellation einzureichen.

E-City-App sorgt für Stirnrunzeln

Stirnrunzeln löse vor allem der hohe Beitrag von 75’000 Franken für die städtische E-City-App aus – es ist der höchste Betrag, der von der Stadtfondskommission gesprochen wurde. In seiner Interpellation spricht Bachmann von «einem offensichtlichen ‹Lieblingsspielzeug› des Stadtpräsidenten». Und Bachmann ergänzt: «Es ist fragwürdig, was die App bringt.» Dennoch werde sie grosszügig unterstützt.

Nicht nur das. Seit Februar 2022 ist Stadtpräsident Hans Mäder als Gesellschafter und Geschäftsführer der E-City bärenstarch GmbH aus Eschlikon eingetragen. Die Firma betreibt die E-City-App. Bachmann sagt:

«Diese Verknüpfung zwischen dem Stadtpräsidenten und der Firma wirft Fragen auf.»

Die Bevölkerung habe ein Recht darauf, zu erfahren, was dahinterstecke.

In seiner Interpellation fragt der Stadtparlamentarier, ob es zutreffe, dass der Stadtpräsident finanziell an der App beteiligt sei und wie der Stadtrat diesen Umstand einschätze. Weiter will Bachmann wissen, was die Erwartungen an die E-City-App sind und welche zusätzlichen Kosten noch anfallen werden.

Für die Handlungsfähigkeit

Hans Mäder, Wiler Stadtpräsident. Bild: Ralph Ribi

Ausnahmsweise äussert sich die Stadt auf Anfrage schon vorzeitig zur Interpellation. «Die Entwicklung der E-City-App wurde von der Arbeitsgruppe Fussgängerzone initiiert, die E-City bärchenstarch GmbH war nicht an der Entwicklung beteiligt», schreibt Stadtpräsident Hans Mäder auf Anfrage. Die Entwicklung der App erfolge agil am Markt, weshalb laufend Anpassungen im technischen, aber auch im organisatorischen Bereich umgesetzt würden. Weiter erklärt Mäder:

«Um schnell handlungsfähig zu sein, wurde eine existierende Firma als Trägerin von E-City verwendet.»

Die Firma versende die Rechnungen für die Services, welche die App für die Wiler Unternehmen erbringe. Mäder schreibt weiter: «Ich werde mich nächstens aus dieser Firma zurückziehen und die Anteile der Stadt Wil übertragen.» Ziel sei es, auch die Wirtschaft der Stadt Wil zu beteiligen. Die GmbH mache keinen Gewinn und investiere allfällige Erträge in die Weiterentwicklung der App.

Kein Kultur- oder Ökofonds

Nicht nur die Gelder für die E-City-App werfen Fragen auf. Der Stadtfonds sei in erster Linie geschaffen worden, um den Standort und das Gewerbe zu fördern, so der Stadtparlamentarier. Bachmann sagt: «Das kommt nun fast nicht zum Ausdruck.» Hingegen würden Anlässe mit kultureller und ökologischer Zielsetzung stark unterstützt.

Gesuche für die Sitzgelegenheiten in der Oberen Bahnhofstrasse, ein Velofestival und eine Weihnachtsreise wurden bewilligt. «Dagegen habe ich nichts einzuwenden, aber man darf sich fragen, ob dies der Hauptzielrichtung des Stadtfonds entspricht», so Bachmann.

«Es handelt sich hierbei weder um einen Kultur- noch den Energiefonds.»

Hingegen erhielt die Interessengemeinschaft Obere Bahnhofstrasse (IGOB) für ihr geplantes Strassenspektakel zu wenig Geld, um den Anlass durchzuführen.

Auch die Idee der IGOB mit Pop-up-Stores in der Oberen Bahnhofstrasse wurde abgelehnt. Die Begründung lautete, dass unter anderem die Eigenleistung nicht ersichtlich sei. Die Gesuche seien gemäss den Kriterien des Stadtfondsreglements beurteilt worden, hiess es damals in einer Mitteilung der Stadt.

Bachmann will in seiner Interpellation auch wissen, wie die Kriterien interpretiert werden. Zudem sei die Eigenleistung plötzlich ins Spiel gebracht worden. «Es ist nicht Aufgabe der Kommission, neue Kriterien zu schaffen.»

Die Beurteilung der Kriterien

«Ich wehre mich nicht gegen die Veranstaltungen», stellt Bachmann klar. Grundsätzlich sei es positiv, wenn in der Innenstadt etwas laufe. «Die Frage ist nur, wie stark und aus welchen Mitteln die Veranstaltungen finanziell unterstützt werden.» Ihm sei auch bewusst, dass das Parlament keinen Einfluss auf die Kommission habe.

Aber: «Die Kommission sollte wissen, wie die Entscheide bei der Bevölkerung ankommen, damit sie bei der künftigen Verteilung der Gelder vielleicht andere Schwerpunkte setzen kann.»

Deshalb will Bachmann auch wissen, wie die Kriterien, die im Stadtfondsreglement genannt sind, gewichtet werden, wie der Begriff «nachhaltig» definiert wird oder wie festgelegt wird, wie stark beispielsweise eine Summe für ein Gesuch gekürzt wird.

Die ordentliche Antwort der Stadt zur Interpellation ist noch ausstehend.

