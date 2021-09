Wil investiert jährlich Millionen im Kampf gegen Klimawandel

Stadtfinanzen Stadt Wil investiert jährlich Millionen im Kampf gegen den Klimawandel – Tendenz steigend In einem Vorstoss verlangte die SVP Transparenz, was die Ausgaben der Stadt und der Technischen Betriebe für Klimamassnahmen angeht. Zwischen 2017 und 2020 sind diese um über eine Million Franken auf rund drei Millionen Franken gestiegen. Diese Tendenz dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen, ja sogar beschleunigen. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 09.09.2021, 15.56 Uhr

Die Stadt Wil subventioniert den Bau von Solaranlagen. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Drei Millionen Franken hat die Stadt 2020 in Klimamassnahmen investiert. Das geht aus der Antwort auf einen Vorstoss von SVP-Stadtparlamentarier Pascal Stieger hervor. Er forderte eine transparente Auflistung der Ausgaben, da diese aus den Rechnungen der Stadt und der Technischen Betriebe (TBW) nicht vollumfänglich herausgelesen werden könnten.

Die Zahlen des Stadtrats decken sich jedoch mit Stiegers Schätzung für das Jahr 2020, in denen er von Ausgaben von rund drei Millionen Franken ausgegangen war. Dies umfasst allerdings nur Aufwände, die im Zusammenhang mit Energiestadt und Energiefonds über Konten beim Departement Bau, Umwelt und Verkehr angefallen sind. Andere Klimamassnahmen seien nicht danach aufgeschlüsselt worden, schreibt der Stadtrat.

Als Beispiel nennt er die Sanierung eines städtischen Gebäudes. Dabei könne nicht genau gesagt werden, wie gross der Anteil ist, der dem Klimaschutz dient und über das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Mass hinausgeht. Die Gesamtkosten für Klimamassnahmen dürften also höher liegen. Wie hoch genau, das ist gemäss dem Stadtrat «beinahe unmöglich festzustellen». Er verspricht aber, künftig noch mehr Transparenz herzustellen.

Auch die Höhe der Ausgaben ein Thema

SVP-Stadtparlamentarier Pascal Stieger. Bild: PD

Die Transparenz in Sachen Klimaausgaben ist nun so weit wie möglich geschaffen. Die SVP hat in der Vergangenheit aber vor allem auch die Höhe der Ausgaben kritisiert. Erst im Juli hat Stieger die Geschäftsleitung der TBW im Parlament dazu aufgefordert, sich auf ihre Kernaufgabe, den Verkauf von Kommunikationsmitteln und Energie, zu fokussieren, anstatt sich mit zahlreichen «Klimaprojektli» zu befassen. In dieser Hinsicht dürften Stieger und die anderen Fraktionsmitglieder wenig Freude an der Antwort des Stadtrats haben.

Denn diese zeigt einen deutlichen Anstieg der Ausgaben seit 2017. Damals wurden insgesamt rund 1,8 Millionen Franken in Klimaprojekte investiert, 2020 waren es mit 2,9 Millionen Franken schon deutlich mehr. Und diese Tendenz dürfte sich fortsetzen.

90 neue Massnahmen

Noch in diesem Jahr will der Stadtrat dem Parlament Bericht und Antrag zur Umsetzung der Resolution Klimanotstand vorlegen. Rund 90 Massnahmen, verteilt auf neun Pakete, sollen dabei umgesetzt werden. Dies mit dem Ziel, die Stadtverwaltung bis 2030 klimaneutral zu machen und bis 2050 in der ganzen Stadt das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Dazu werden zweifellos zusätzliche Investitionen nötig sein. Die SVP kann aber insofern beruhigt sein, dass solche – wie auch bisher getätigte – von Beschlüssen des Parlaments abhängig sind. Nur wenn dieses zusätzlichen Ausgaben bewilligt werden, werden die Massnahmen im Kampf gegen den Klimawandel verstärkt.