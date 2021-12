Stadtfinanzen Die Unzufriedenheit wächst, doch das Wiler Parlament findet bisher keine Antwort auf das strukturelle Defizit Das Stadtparlament verkleinert das Defizit im Budget 2022 um 400'000 Franken. Trotzdem verbleibt ein Minus von über acht Millionen. Die Lösung des grundsätzlichen Problems haben Parlament und Stadtrat damit vertagt. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 10.12.2021, 17.00 Uhr

Die eingesparten 400'000 Franken sind im Verhältnis zu den Gesamtausgaben höchstens Kleingeld. Bild: Manuela Jans-Koch

Die Ausgangslage

Die Stadt weist ein strukturelles Defizit auf. Im Budget 2022 ist ein Defizit von 8,5 Millionen Franken veranschlagt. Auch in den nächsten Jahren sind wiederholt Millionendefizite prognostiziert. Um diese zu beheben oder zumindest zu verkleinern, gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten: Entweder senkt die Stadt ihre Ausgaben durch ein Sparprogramm oder sie generiert zusätzliche Einnahmen mittels Steuerfusserhöhung. Die dritte Option ist, nichts zu unternehmen – und die Defizite im nächsten und den darauffolgenden Jahren durch die Reserven der Stadt aufzufangen.

Die Haltungen der Fraktionen

Die Meinungen im Stadtparlament waren bereits vor der Budgetdebatte am Donnerstag gemacht. Die Ratslinke sieht eine Steuererhöhung – allerdings erst in einem Jahr – als vertretbar an und will gleichzeitig «mit dem zur Verfügung stehenden Geld gut haushalten», wie es Guido Wick (Grüne Prowil) ausdrückte. Ebenso klar ist für die Parlamentsminderheit links der Mitte, dass ein Sparprogramm mit massivem Leistungsabbau der Stadt mehr schaden als nützen würde.

Silvia Ammann, Fraktionspräsidentin SP Bild: PD

Silvia Ammann (SP) sagte: «Wenn wir nur noch das Minimum machen und keine Visionen mehr umsetzen, ist das der falsche Weg.» Die Stadt müsse weiter Investitionen tätigen, um als attraktiver Bildungs-, Arbeits- und Wohnort wahrgenommen zu werden. Zudem waren sich SP und Grüne Prowil einig, dass die Bürgerlichen – wenn sie denn schon sparen wollten – aufzeigen sollten, auf welche Leistungen künftig verzichtet werden kann.

Mitte-rechts vertrat geschlossen die Auffassung, dass der Finanzhaushalt auch ohne Steuererhöhung ins Lot gebracht werden kann. Benjamin Büsser (SVP) war der Meinung, dass dazu auch ein Leistungsabbau in Kauf genommen werden muss. Für die SVP sei es zudem keine Option, damit zuzuwarten. «Wir müssen dem Stadtrat jetzt eine klare Linie aufzeigen.»

Adrian Bachmann, Fraktionspräsident FDP Bild: PD

Die Liberalen waren grundsätzlich mit der SVP einverstanden. Adrian Bachmann (FDP) zeigte zwar ein Stück weit Verständnis, dass der Stadtrat aufgrund gebundener Ausgaben nur begrenzten Einfluss auf das Budget hat. Ein erneutes Defizit von fast neun Millionen Franken sei aber inakzeptabel.

Auch Christoph Hürsch (Die Mitte) machte deutlich, dass die Leistungen und Angebote der Stadt überprüft werden müssen. So sollen Sparpotenziale aufgedeckt und vor allem umgesetzt werden. Die Mitte sah allerdings nicht dieselbe Dringlichkeit wie ihre bürgerlichen Mitstreiter, das Minus im Budget sofort zu beheben. Ein strukturelles Defizit verschwinde schliesslich nicht über Nacht, so Hürsch.

Das sagt der Stadtrat

Der Stadtrat sei «not amused», beschrieb Stadtpräsident Hans Mäder die Stimmungslage. Er ersuchte das Parlament aber um Verständnis. Der Stadtrat habe wegen zahlreicher gebundener Ausgaben nur wenig Spielraum.

«Gleichzeitig ist uns bewusst, dass jeder Steuerfranken, den wir einnehmen, in einem privaten Haushalt fehlt.»

Stadtpräsident Hans Mäder Bild: Andrea Stalder

Eine Steuererhöhung sei deshalb grundsätzlich nicht im Interesse des Stadtrats. Jeder Steuerfranken trage aber auch zur gesellschaftlichen Wohlfahrt bei. Der Stadtrat versuche in dieser sich teilweise widersprechenden Ausgangslage, eine Mittelposition einzunehmen. «Wir wollen weder ein rigides Sparprogramm noch ein ungebremstes Ausgabenwachstum», fasste er die Position des Stadtrats zusammen.

Die Stadtregierung werde alle Aufgaben und Ausgaben überprüfen und hinterfragen. Erste Effekte, die daraus hervorgehen, stellte Mäder für das Budget 2023 in Aussicht. Die Kurskorrektur sei jedoch eine längere Aufgabe, weshalb wohl erst im Budget 2024 mit grossen Auswirkungen zu rechnen sei.

So verlief die Debatte

Nimmt man nur das Ergebnis der mit rund sieben Stunden erneut sehr langen Sitzung als Massstab, muss man konstatieren: Viel geändert hat sich nicht. Das Defizit in der Erfolgsrechnung wurde um 400’000 Franken auf 8,1 Millionen Franken reduziert. Das heisst aber nicht, dass es keine Versuche gab, die Ausgaben stärker zu kürzen.

Allen voran die SVP stellte zahlreiche Streichungsanträge. Vor allem Stellen sollten ihrer Meinung nach gestrichen werden. Sie nahm aber auch Kleinstbeträge ins Visier – beispielsweise 6000 Franken für Künstlerhonorare, die in der Kunsthalle ausstellen. Sie blieb mit all ihren Anträgen erfolglos, weil ihr bis auf einige vereinzelte FDP- und Mitte-Politiker wiederholt alle anderen Parlamentsmitglieder die Zustimmung versagten.

Zuvor waren die SVP und die FDP-GLP-Fraktion mit einem Rückweisungsantrag nur knapp gescheitert. Mit diesem wollten sie den Stadtrat das Budget überarbeiten lassen, um 1,7 Millionen Franken einzusparen. Mit 18 gegen 21 wurde der Antrag aber knapp abgelehnt.

Gespart wurde dann doch noch, wenn auch deutlich weniger als die von den Rechten angestrebten 1,7 Millionen Franken. Ausgaben von 400'000 Franken konnte das Parlament rauskürzen. Dies war vor allem Anträgen der Geschäftsprüfungskommission zu verdanken. Gestrichen wurde unter anderem ein Beitrag für die Wohnmobilstellplätze beim Silo, die erst in diesem Jahr testweise errichtet wurden, sowie ein Beitrag für ein neues Lichtkunstfestival in der Altstadt. Zudem wurde eine Stelle im Bereich Hochbau vorerst nicht genehmigt. Sie wird dem Parlament zu einem späteren Zeitpunkt mit Bericht und Antrag vorgelegt, was eine genauere Prüfung ermöglicht.

