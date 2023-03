Wil braucht 3,6 Millionen Franken für Ortsplanungsrevision

Stadtentwicklung Zwei neue Stellen und weitere Projektkosten: Die Stadt Wil braucht für die Revision der Ortsplanung 3,6 Millionen Franken Wie sich die Stadt Wil künftig entwickeln soll, wird in der Ortsplanung festgehalten. Bis in vier Jahren sollen diese revidiert und diverse Grundlagen erarbeitet werden. Doch dafür fehlen der Stadt Ressourcen. Sabrina Manser 23.03.2023, 17.00 Uhr

In welche Richtung sich die Stadt Wil künftig entwickelt, soll in der Ortsplanung festgehalten werden. Bild: PD

Wie soll sich die Stadt Wil in Zukunft entwickeln? Wie sollen Quartiere künftig aussehen und wie die Infrastruktur? Wo lassen sich Firmen nieder und wie steht es um den Umweltschutz? All das sind Themen, die in der Ortsplanung festgehalten werden. Die Revision der Ortsplanung steht in der Stadt Wil schon länger an. Doch richtig vorwärts geht es nicht. Denn es fehlt an Ressourcen.