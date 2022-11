Antwort des Wiler Stadtrats zur E-City-App befriedigt nicht

Stadtapp Stadtparlamentarier möchten Fragen um Wiler E-City-App geklärt haben: Mit den Antworten der Stadt sind sie nicht zufrieden Adrian Bachmann von der FDP und 14 Unterzeichnende hatten eine Interpellation unter anderem zur E-City-App eingereicht. Der Stadtrat hat geantwortet. Was hält er davon? Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 04.11.2022, 17.00 Uhr

Fragen rund um die E-City-App führten im Stadtparlament zu einer Interpellation. Bild: Sabrina Manser

Pünktlich auf das Weihnachtgeschäft lancierte die Stadt Wil vor rund elf Monaten eine digitale Plattform für Geschäfte, Tourismus und Bevölkerung. «E-City», so der Name, sei jedoch weit mehr als eine Shopping-App. Sie ermögliche Begegnungen im realen wie virtuellen Raum, hiess es damals von den Initianten und Entwicklern. Die App sei quasi ein lokales «Facebook».

Nun ist die App seit fast einem Jahr aufgeschaltet. Die Stadt Wil zieht ein positives Fazit:

«Die Entwicklung ist generell gut. Bis anhin sind insgesamt 4714 Konten aktiviert worden vom Alter der Nutzer her gleichmässig verteilt.»

Diese Zahl stammt von Ende August, von der neusten vorliegenden Statistik. Gemäss den Verantwortlichen sind das 280 Prozent mehr als noch im Juli. Die Unternehmen sind mit 58 Profilen und die Vereine mit 54 Profilen aktiv dabei.

Adrian Bachmann, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Da es schweizweit keine vergleichbare App in einer vergleichbar grossen Stadt wie Wil gibt, lassen sich die Zahlen nicht beurteilen, geben keine Auskunft darüber, ob dies nun einem Erfolg entspricht – oder nicht. Dieser Meinung ist auch Adrian Bachmann, Stadtparlamentarier der FDP. Er reichte im Juli mit 14 weiteren Unterzeichnenden eine Interpellation ein, in der er unter anderem auch zum Thema E-City-App kritische Fragen stellte.

Was soll das E-City-App in Zukunft noch kosten?

So wollte Bachmann wissen, welche zusätzlichen Kosten für die Weiterentwicklung und den Betrieb der App noch zu erwarten sein werden. Gemäss der Stadt Wil soll die App mittelfristig selbsttragend sein, da die Plattform durch Beiträge der teilnehmenden Unternehmen und Werbeeinnahmen finanziert werden soll.

Die Stadt Wil schreibt auf Nachfrage:

«Geplant war seit Beginn die Aufteilung der Finanzierung auf drei Tranchen.»

Für die zweite Phase in diesem Jahr wurden aus dem Stadtfonds 75'000 Franken gesprochen. Im Budget der Stadt Wil sind fürs 2023 nun nochmals 75'000 Franken vorgesehen. «Als gemeinsames Produkt von Privaten, Wirtschaft und Verwaltung braucht die Umsetzung jedoch Zeit», begründet der Stadtrat die dreijährige Unterstützungsphase.

Stadtpräsidenten ist immer noch an der Trägerfirma der App beteiligt

Im Weiteren wollte Adrian Bachmann wissen, ob der Stadtpräsident an der Firma bärenstarch GmbH beteiligt ist. Diese Firma soll an der Entwicklung der App beteiligt sein. Gemäss Antwort des Stadtrates ist der Stadtpräsident wohl an dieser Firma beteiligt, sie ist allerdings nicht an der Entwicklung der App beteiligt.

Die Sachlage wird wie folgt erklärt. «Im Sinne einer möglichst grossen Handlungsfähigkeit, wurde eine existierende GmbH, als Trägerin von e-City verwendet. Diese versendet die Rechnungen für die Services, welche die App erbringt.» Die Firma mache keinen Gewinn und investiere allfällige Erträge in die Weiterentwicklung der App.

Der Stadtrat lässt Bachmann wissen, dass sich der Stadtpräsident in naher Zukunft aus dieser GmbH zurückziehen werde. Das hiess es allerdings schon im Juli als diese Zeitung erstmals beim Stadtpräsident in dieser Sache nachfragte. Eine konkrete Zeitangabe gibt es auch jetzt nicht.

Dieser Thematik hatte sich die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Stadt angenommen. Die Stadt schreibt: «Es haben Gespräche zwischen dem Stadtpräsidenten und der GPK stattgefunden. Aufgrund der rechtlichen Abklärungen und Absprachen mit der GPK will man an der aktuellen Situation nichts verändern, bis diese Abklärungen abgeschlossen sind.»

Interpellant ist nicht zufrieden mit den Antworten

Adrian Bachmann ist mit den Antworten des Stadtrates nicht zufrieden. Konkret will er sich zu den einzelnen Antworten nicht äussern. Er sagt: «Eine ausführliche Stellungnahme wird am Donnerstag im Parlament zu hören sein.»

