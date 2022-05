Der Wiler Stadtpräsident zieht ein erstes Fazit zum e-City-App

Stadtapp «Es ist noch nicht das definitive Produkt»: Der Wiler Stadtpräsident zieht ein erstes Fazit zur e-City-App Die e-City-App der Stadt Wil ist eine Austauschplattform für das Gewerbe und Vereine. Ziel der App ist es, die Leute in die Stadt zu bringen. Zeigt sie nach den ersten vier Monaten Wirkung? Sabrina Manser Jetzt kommentieren 05.05.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die e-City-App der Stadt Wil ist eine Austauschplattform für das Gewerbe und Vereine. Bild: Sabrina Manser

Vor über vier Monaten wurde sie lanciert: eine eigene App für die Stadt Wil mit dem Namen «e-City Wil». «Wil, die bärestarch Erlebniscity» ist auf dem Bildschirm beim Start der App zu lesen. Erlebnis, Shopping, Genuss und Kultur: So lauten die Reiter der App. News, Veranstaltungen und Vereinsmeldungen zeigt sie an. Schien die App zu Anfangszeiten noch leerer, sind nun im Hauptfeld schon mehr Meldungen zu sehen. Auch wenn sich diese in den einzelnen Rubriken teilweise wiederholen.

Ein Einkaufszentrum unter freiem Himmel. Das sei der Gedanke hinter der Plattform, wie Ammarkt-CEO Marcel Odermatt bei der Vorstellung der App im Dezember sagte. Seine Agentur entwickelte die App in Zusammenarbeit mit der Stadt Wil und der Interessensgemeinschaft Obere Bahnhofstrasse (IGOB). Mit der App soll die Wiler Innenstadt belebt werden.

Ein neuartiger Ansatz wurde für die App gewählt, etwas Ähnliches wie ein lokales Facebook wurde kreiert. Veranstaltungen, News, Aktionen von Wiler Geschäften und Vereinen sind zu finden.

Ein positiver erster Eindruck

Nun stellt sich die Frage: Zeigt die App Wirkung? Oder ist es eine ungebrauchte App mehr auf dem Smartphone?

Hans Mäder, Wiler Stadtpräsident. Bild: Ralph Ribi

Zu früh sei es für ein abschliessendes Fazit, sagt Stadtpräsident Hans Mäder. Aber: «Ich bin zufrieden bis jetzt, meine Erwartungen wurden erfüllt.» Denn es hätte auch sein können, dass die App nach wenigen Monaten tot sei, wie es schon in anderen Städten passiert sei, wendet Mäder ein.

Er habe den Eindruck, die App werde wahrgenommen. Die Leute würden darauf reagieren, erste Vereine machen mit. Auch die Technologie funktioniere. «Die App ist stabil und Inhalte lädt es schnell.» Mäder scrollt mit dem Finger über die einzelnen Meldungen auf der App. Somit seien erste Grundvoraussetzungen gegeben.

Man habe lange überlegt, was für eine App man umsetzen wolle. «Andere Städte haben einen Webshop entwickelt, aber wir wollen ja die Leute in die Stadt bringen», erklärt Mäder. So sei etwas Neuartiges entstanden: eine Austauschplattform für Vereine und Geschäfte.

Es muss wirtschaftlich selbsttragend sein

1700-mal wurde die App bis jetzt heruntergeladen. Angaben zu genauen Nutzerzahlen habe man noch keine, da bei der Android-Software noch die Auswertung fehle. Bei jenen, die ein iPhone haben, beträgt die Verweildauer, also wie lange jemand e-City nutzt, etwa zwei Minuten pro Zugriff. «Ein recht hoher Wert», sagt Mäder.

Doch konnten mit der städtischen App schon konkrete Ziele erreicht werden? Mäder sagt:

«Ob die Stadt durch die e-City-App belebt wird, können wir wahrscheinlich frühestens in zwei Jahren sagen.»

Weiter sagt der Stadtpräsident: «Die App ist dann ein Erfolg, wenn sie wirtschaftlich selbsttragend ist.» Konkret heisst das: «Spätestens nach drei Jahren wird sich die Stadt aus der Grundfinanzierung zurücknehmen.» Die 55 Unternehmen, welche die App unterstützen, leisten bisher einen Beitrag von 50'000 Franken am Gesamtbudget von 120'000 Franken. Die 50 Vereine, die angemeldet sind, können ihre Beiträge kostenlos publizieren.

Das Produkt laufend weiterentwickeln

Der Stadtpräsident betont:

«Der heutige Stand der e-City-App ist noch nicht das definitive Produkt.»

Man wolle laufend testen, was funktioniere, was nicht. Ein sogenanntes agiles Vorgehen. Da brauche es eine gewisse Fehlertoleranz, sagt Mäder.

Neue Funktionen in der App sind bereits in Planung: Es soll einen Menuplan geben, bei dem jeweils am Mittag und am Abend das aktuelle Menu verschiedener Restaurants in der Stadt angezeigt wird. Des Weiteren soll es Sammelpässe geben. So könnte man für jedes gekaufte Brot in einer Bäckerei einen digitalen Stempel erhalten.

Auch die Missionen, die es bereits gibt, sollen weiterentwickelt werden. Es handelt sich dabei um «Gamification», also um ein Spiel. Die Weinstrasse in der Wiler Altstadt könnte zum Beispiel zu so einer Mission auf der e-City-App werden, erklärt Mäder. Sobald die App einen zusätzlichen Mehrwert biete, werde man auch mehr in Marketingmassnahmen investieren.

Weitreichende Ziele

Der Stadtpräsident hat für die App noch weitere Ideen: So könnte die App des neuen Shuttle Salü, das am Abend in Wil verkehrt, mit der e-City-App verbunden werden. Oder auch das Angebot von Via Velo Wil. «Die e-City-App soll eine Integrationsplattform werden», sagt Mäder. Ein weitreichenderes Ziel lautet: Jegliche Aufgaben, die den Lebensbereich Stadt Wil betreffen, sollen über die Wiler App erledigt werden können. So zumindest die Vision des Stadtpräsidenten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen