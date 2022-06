Stadt Wil «Wir nutzen jede Ecke, die wir haben»: Die Primarschule Rossrüti platzt aus allen Nähten – ein Rundgang Für die Gruppenräume und die Tagesstruktur muss in der Primarschule Rossrüti improvisiert werden. Wie auch in anderen Wiler Schulen braucht es wegen des Platzmangels ein Provisorium. Mit der Schulraumstrategie geht es aber vorwärts, wie Stadtrat Jigme Shitsetsang sagt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Stadtrat Jigme Shitsetsang und Schulleiter Franz Brühlmann (v.l.) vor der Primarschule Rossrüti. Bild: Sabrina Manser

Die letzten Kinder trudeln ins Schulhaus, auf dem Pausenplatz wird es ruhig. Bald ist es halb zwei, dann beginnt der Nachmittagsunterricht im Primarschulhaus Rossrüti. Noch schnell die Finken anziehen und losgeht's in die Klasse. Die Garderobe im Erdgeschoss verläuft der Wand entlang, gegenüber der Eingangstür liegen zwei Klassenzimmer.

Mitten im Gang stehen ein Tisch und sechs Stühle. «Das sind unsere Lerninseln», erklärt Franz Brühlmann, Schulleiter der Primarschule Rossrüti. Feuerwehrtechnisch bestimmt nicht die beste Lösung und im Winter sei es kalt. Aber:

«Wir haben nur einen Gruppenraum im Schulhaus, dieser reicht nicht für alle vier Primarschulklassen.»

Der Gruppenraum im Erdgeschoss befindet sich mitten im Gang. Bild: Sabrina Manser

Wie auch in anderen Schulen der Stadt Wil macht sich der Platzmangel im Primarschulhaus Rossrüti bemerkbar. Schülerprognosen zeigen, dass die Anzahl Klassen von heute vier bis ins Schuljahr 2026/27 auf fünfeinhalb ansteigen wird. In den nächsten zehn, 15 Jahren braucht Rossrüti Provisorien für eine Kindergartenklasse, zwei Primarschulklassen und die Tagesstruktur. So die Prognose. Doch schon heute muss improvisiert werden.

Franz Brühlmann, Schulleiter Primarschule Rossrüti. Bild: Sabrina Manser

«Wir nutzen jede Ecke, die wir haben», sagt Brühlmann bei einem Rundgang durch das Schulhaus. Auch der Stadtrat und Vorsteher des Departements Bildung und Sport, Jigme Shitsetsang, ist dabei.

Immer wieder verschoben

«Die Schulraumplanung ist bei uns schon seit 20 Jahren ein Thema», sagt Brühlmann. Lange bevor man mit Bronschhofen, später mit der Stadt Wil, fusionierte. Beim Kindergarten Städeli war eine Erweiterung geplant – diese scheiterte jedoch an der Urne.

Über eine Stockwerkerweiterung bei der Turnhalle dachte man nach, sogar das freie Land gegenüber der Schule hat man für einen allfälligen Ausbau gekauft. Doch wegen der anstehenden Fusionen sei die Schulraumplanung immer wieder aufgeschoben worden, sagt Brühlmann.

Dann schaltet sich auch der Stadtrat ein:

Jigme Shitsetsang, Stadtrat und Departementsvorsteher Schule und Sport. Bild: Sabrina Manser

«Die Stadt hat die Schulraumplanung nicht verschlafen. Klar ist aber auch, dass wir nicht dort sind, wo wir sein sollten.»

Bis zur Fusion habe jede Gemeinde ihre eigene Schulraumplanung gehabt. Ab 2016 habe man mit dem Projekt «Schule 2020» die Situation auf dem ganzen städtischen Gebiet analysiert und Modelle für die Oberstufenstruktur erarbeitet. Das Parlament hat das Geschäft aber im Sommer 2019 an den Stadtrat zurückgewiesen, erschwerend kam das hängige Gerichtsverfahren mit der Kathi-Frage hinzu. Um vorwärtszukommen, widme man sich jetzt bei der Schulraumstrategie den Primarschulen (siehe Zweittext).

Die Schulraumplanung war in Rossrüti schon vor 20 Jahren ein Thema. Hier ist das Primarschulhaus zu sehen. Bild: Sabrina Manser

Pragmatische Lösungen finden

In der Zwischenzeit sei man pragmatisch vorgegangen, habe Übergangslösungen gesucht, sagt Brühlmann. Untergeschoss und Dachstock sind bereits ausgebaut. Nun kommt eine weitere Zwischenlösung hinzu. Die Stadt hat eine Liegenschaft an der Konstanzerstrasse 27 erworben, die an das Schulareal Rossrüti grenzt. Brühlmann sagt:

«Das wird uns eine räumliche Entlastung geben.»

Man werde das Gebäude möglichst schnell instand stellen, ergänzt der Stadtrat. «Wir hoffen, dass wir das Haus ab nächsten Sommer nutzen können.» Das Gebäude solle beispielsweise für die Logopädie, kleinere Kindergartengruppen und vor allem für die Tagesstruktur genutzt werden, sagt Brühlmann. Gerade für Letzteres müsse sich etwas tun.

Die Stadt hat die Liegenschaft an der Konstanzerstrasse 27 als Provisorium für die Schule Rossrüti erworben. Bild: Sabrina Manser

Improvisieren beim Mittagstisch

Weiter geht die Führung ins Turnhallengebäude. Im Foyer bleibt der Schulleiter stehen. Er zeigt auf ein paar Tische, die in eine Ecke verräumt sind. «Am Mittag holen wir die Tische hervor und die Kinder essen hier.» Er sagt weiter:

«Einige Eltern suchen nach anderen Möglichkeiten für die Mittagszeit, weil das Angebot der Schule nicht zufriedenstellend ist.»

Die Atmosphäre fehle und im Winter müsse man heizen, sagt Brühlmann. «Es braucht zudem Räume, wo die Kinder nach dem Essen in Ruhe arbeiten können.» Shitsetsang sagt: «Es braucht mehr Raum.» Denn die Tagesstruktur beinhalte nicht nur das Mittagessen, sondern auch Angebote für den Nachmittag bis zum früheren Abend.

Im Foyer der Turnhalle essen die Kinder jeweils zu Mittag. Bild: Sabrina Manser

Weiter geht es ins Untergeschoss der Turnhalle, dann nach draussen. Brühlmann zeigt auf die neu erworbene Liegenschaft, die gleich hinter dem Zaun, der den Spiel- und Sportplatz einsäumt, liegt. «Dort soll es einen direkten Zugang zum Haus geben, dann müssen die Kinder das Schulareal für den Mittagstisch nicht verlassen.»

Auch der Werkraum ist ausgelagert und befindet sich ausserhalb des Areals. «Es ist ein Aufwand, die Kinder dorthin zu bringen», sagt Brühlmann. Aber für den Mittagstisch sei der Wechsel in ein anderes Gebäude gut machbar.

Vom Spielplatz soll es einen direkten Zugang zur neuen Liegenschaft, dem weissen Haus in der Mitte des Bildes, geben. Bild: Sabrina Manser

Nie zu viel Raum

Brühlmann zeigt im Untergeschoss der Turnhalle noch ein paar Räume mehr. In der Garderobe der Lehrpersonen befindet sich ein Tisch mit Computer, das Büro der Tagesstrukturleiterin. Ein Raum daneben, im Schularchiv, lagern ein Fussballtisch und kleine Mätteli für die Mittagspause. Die Zähne werden im Töpferraum geputzt. Ein weiterer Raum, der bisher zusätzlich von Vereinen genutzt wurde, braucht es nun für eine zweite Kindergartenklasse im neuen Schuljahr.

Die Zähne putzen die Kinder im Töpferraum. Bild: Sabrina Manser

«Was auch fehlt», sagt Brühlmann, «ist eine Aula.» Man setze oft andere Prioritäten und stelle so grosse Räume zurück. Aber: «Diese Räume sind für eine Schulgemeinschaft sehr wichtig und vielfältig einsetzbar. Auch Vereine und die Öffentlichkeit können diese Räume nutzen.» Der Stadtrat stimmt dem zu.

«Man kann gar nicht genug Schulraum haben. Die Planung erfordert deshalb Weitsicht und Grosszügigkeit.»

Das ist der aktuelle Stand der strategischen Schulraumplanung

In den Schuleinheiten Allee, Matt, Lindenhof und Bronschhofen wird es ebenfalls eng. Auch hier werde man nach provisorischen Lösungen suchen, sagt der Stadtrat und Vorsteher des Departements Bildung und Sport, Jigme Shitsetsang. Da der Handlungsbedarf dringend nötig sei, bezeichnet der Stadtrat diese Projekte als «Ohnehin-Projekte».

Parallel dazu wird die Schulraumstrategie ausgearbeitet. Diese soll aufzeigen, wie die Schullandschaft bis 2035 aussehen soll. Gemäss Prognosen wird es bis dahin etwa 18 zusätzliche Klassen geben. Eine Projektgruppe habe sich innerhalb eines Jahres mit der Strategie auseinandergesetzt, sagt Shitsetsang. Bald werde die Arbeit beendet.

Wie die Strategie aussieht, kann Shitsetsang noch nicht sagen. Aber dies: «Ziel ist es, dass die Kindergärten und Primraschulen zu Fuss erreichbar sind.» Auch eine leichte Verschiebung der Einzugsgebiete könnte bevorstehen. Klar ist eines: «Wir werden die Bevölkerung in einem Dialogprozess miteinbeziehen.»

Zudem sollten ab 2023 zwei befristete Stellen im Departement Bau, Umwelt und Verkehr für die Schulraumplanung geschaffen werden. Ob das Parlament diese bewilligt, dürfte sich nächste Woche an der Parlamentssitzung zeigen. Shitsetsang sagt:

«Dann würde es vorwärtsgehen.»

Die Oberstufenplanung vorerst ausgeklammert

Das Platzproblem sei vor allem bei den Primarschulen ein Problem, weniger bei den Oberstufen, sagt der Stadtrat. Deshalb werde die Oberstufe bei der Erarbeitung der Strategie vorerst ausgeklammert. Die Oberstufenplanung wird ohnehin durch den Fall Kathi, der derzeit beim Bundesgericht liegt, blockiert.

Trotzdem sei der Stadtrat mit der Mädchensekundarschule im Austausch. Ob es dafür nicht zu früh ist? «Wenn die Beschwerde vom Bundesgericht gutgeheissen wird und die Beschulung durch das Kathi nicht rechtens ist, braucht es eine Übergangslösung», sagt Shitsetsang. Zudem habe das Parlament, als es das Geschäft «Schule 2020» im August 2019 zurückgewiesen habe, dem Stadtrat den Auftrag gegeben, sich der Schulraumplanung sowie der Gestaltung der Oberstufe anzunehmen.

