Kathi Wil setzt auf neue Werte – nicht ohne Kritik

«Werte inspiriert durch das Leben Jesu»: Das Kathi Wil und drei weitere Schulen setzen auf christliche Werte – das wirft Fragen um die religiöse Neutralität auf Vier christliche Schulen im Kanton St.Gallen setzen auf sechs christlich begründete Werte. Sebastian Koller, Beschwerdeführer im Fall Kathi Wil, findet einige davon heikel. Der Stiftungsratspräsident des Kathis hingegen sagt, dass sich im Alltag der Schülerinnen nichts ändert. Sabrina Manser 24.01.2023, 18.15 Uhr

Das Kathi Wil setzt mit drei anderen traditionellen, christlichen Schulen auf eine gemeinsame Wertebasis. Bild: Sabrina Manser

Das Kathi Wil verstärkt die Zusammenarbeit mit anderen christlichen Schulen des Kantons St.Gallen. Mit dem Gymnasium Friedberg Gossau, der Maitlisek Gossau und der Schulgemeinschaft Waid in Mörschwil wurde ein Fundament gebildet, das auf sechs Werten basiert, heisst es in einer Mitteilung des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen.

Obwohl die Schulen bisher eigene Wege gingen, setze man auf vergleichbare Werte. Diese sollen nun sichtbar gemacht werden. Die Schulverantwortlichen wollen auf die folgenden sechs Werte bauen: achtsam sein, Spiritualität wecken, offen sein, Vertrauen schenken, Wertschätzung leben, Selbstbewusstsein fördern.

Mit dem gemeinsamen Fundament soll die Kooperation zwischen den vier Schulen gefördert werden, zudem sollen die Schulen in der Bildungslandschaft stärker wahrgenommen werden. Der Katholische Konfessionsteil bezeichnet die vier traditionellen, christlichen Schulen zudem als wichtigen Bestandteil des lebendigen Klostererbes.

Die Frage zur religiösen Neutralität

Wie sich Hans Brändle vom Administrationsrat in der Mitteilung zitieren lässt, seien an diesen Schulen die Werte zusätzlich durch den christlichen Glauben begründet und durch das Leben Jesu inspiriert. «Die Achtsamkeit beispielsweise hat den Umgang von Jesus mit anderen Menschen geprägt.» Auch auf der gemeinsamen Website, auf der die sechs Werte genauer beschrieben sind, tauchen bei fast allen Werten Formulierungen wie etwa «Inspiriert sind wir auch da von der Praxis Jesu» auf.

Sebastian Koller, Beschwerdeführer im Verfahren gegen das Kathi Wil Bild: PD

Gerade beim Kathi Wil taucht hierbei die Frage zur religiösen Neutralität auf. Das ist einer der Punkte, der Beschwerdeführer Sebastian Koller im rechtlichen Verfahren gegen den Schulvertrag zwischen der Stadt Wil und des Kathi Wil vorbringt. Im Verfahren soll geklärt werden, ob die Übertragung von Volksschulaufgaben an das Kathi rechtens ist, aktuell liegt der Fall erneut beim Bundesgericht. Auch die Fragen betreffend religiöser Neutralität und Gleichberechtigung der Geschlechter gilt es zu klären.

Zu den neuen Werten sagt Koller auf Anfrage, dass ihm etwa der Slogan «Spiritualität wecken» für eine öffentliche Schule heikel erscheine. Das Kathi Wil müsse als öffentliche Schule – im Gegensatz zu einer privaten Schule – einen staatlichen Bildungsauftrag erfüllen. Erforderlich ist dabei gemäss Bundesverfassung die religiöse Neutralität. Die Frage, ob die bisherige Praxis am Kathi diesem Grundsatz entspreche, werde hoffentlich im Laufe des Jahres vom Bundesgericht beantwortet, so Koller. «Meiner Meinung nach ist ein religiös neutrales Bildungsangebot nicht gegeben, wenn während der Unterrichtszeit religiöse Aktivitäten mit der ganzen Schulgemeinschaft stattfinden.»

Koller sagt aber auch, dass religiöse Neutralität nicht mit Religionslosigkeit gleichzusetzen sei. «Ich finde, dass Ethik und Religionskunde obligatorische Unterrichtsfächer sein müssen. Konfessionelle Angebote müssen dagegen freiwillig sein.» Bezüglich der sechs neuen Werte komme es ganz darauf an, wie diese umgesetzt würden.

Der Schulalltag bleibe gleich

Armin Eugster, Präsident des Stiftungsrates des Kathi Wil Bild: PD

Armin Eugster, Präsident des Stiftungsrates des Kathi Wil, sagt, dass es beim neuen gemeinsamen Fundament um die Zusammenarbeit der Schulen gehe. Im Alltag der Schülerinnen ändere sich nichts. «Es geht nicht darum, uns anders zu positionieren, als wir schon sind. Wir sind eine offene Schule unter der Einhaltung der religiösen Neutralität», so Eugster.

Die Schulen seien weiterhin selbstständig und könnten die Werte mit individueller Ausprägung umsetzen. Man bekenne sich zu den Werten, setze aber vor allem auf die vier Säulen des Kathis. Diese sind die Werteschule, Leistungsschule, Tagesschule und musische Schule. Unter die Werteschule fällt etwa das Fach Ethik-Religionen-Gemeinschaft.

«Mit der neuen gemeinsamen Basis sollen die Schulen zusammenrücken, auch die Vernetzung der Lehrpersonen soll gefördert werden», sagt Eugster. Ausserdem sollen die Schulen in der Öffentlichkeit als alternatives Angebot sichtbarer werden. Der Katholische Konfessionsteil wolle zudem zeigen, dass er in die Bildung investiere und auf die Herkunft der Schulen hinweisen. Der Schulalltag bleibe aber gleich, so Eugster.

