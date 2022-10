Regierungsfähigkeit von Wiler Stadträtin Ursula Egli hinterfragt

Stadt Wil «Weigert sich die zuständige Stadträtin, die Position des Stadtrats zu vertreten?»: Stadtparlamentarier zweifelt Regierungsfähigkeit von Stadträtin Ursula Egli an Stadtparlamentarier Timo Räbsamen (Juso) wirft der Stadträtin Ursula Egli vor, sich dem Prinzip der Konkordanz zu entziehen. Denn das Projekt des Natur- und Kulturgüterschutzes wurde nicht von der zuständigen Stadträtin, sondern vom Stadtpräsident vorgestellt. Räbsamen glaubt, sie steht nicht hinter diesem Geschäft. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Die Wiler Altstadt gilt als besonders schützenswert. Die überarbeitete Verordnung für Natur- und Kulturgüterschutz wurde öffentlich vorgestellt, jedoch nicht von der zuständigen Stadträtin Ursula Egli. Das wird ihr nun vorgeworfen. Bild: Hans Suter

Die Vorwürfe sind happig: Der Wiler Stadtparlamentarier Timo Räbsamen (Juso) stellt die Regierungsfähigkeit von Stadträtin Ursula Egli (SVP) in Frage. «Weigert sich die zuständige Stadträtin, die Position des Stadtrats zu vertreten?», lautet eine Frage, die Räbsamen in einer Interpellation an den Stadtrat stellt.

Es geht um Folgendes: Vor kurzem hat der Stadtrat die Schutzverordnung und das Schutzinventar für den Natur- und Kulturgüterschutz erlassen. Die 600 Rückmeldungen von der Mitwirkung wurden bereinigt, der Stadtpräsident Hans Mäder hat zusammen mit der Stadtplanerin und einer externen Firma das Projekt bei einer Pressekonferenz präsentiert.

Timo Räbsamen, Stadtparlamentarier, SP-Fraktion. Bild: PD

«Mit Überraschung musste festgestellt werden, dass anstatt der zuständigen Stadträtin der Stadtpräsident das Projekt vorstellte», schreibt Räbsamen in seiner Interpellation. Der Natur- und Kulturgüterschutz sei ein langjähriges Projekt und werde das Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV), dem Stadträtin Egli vorsteht, immer wieder tangieren. Es sei ein ungewohntes Bild, sagt Räbsamen. Eigentlich sei es gang und gäbe, dass die zuständige Stadträtin oder der zuständige Stadtrat die Geschäfte vorstellt, die ihr oder sein Departement betreffen.

Das Prinzip der Konkordanz

Es gehe hierbei um das Prinzip der Konkordanz. Auch wenn man selbst nicht die Position des Exekutivgremiums vertritt, ist es Pflicht, die Vorlagen nach dem Kollegialitätsprinzip nach aussen zu vertreten. Räbsamen sagt:

«Zu Recht fragt man sich nun, ob die zuständige Stadträtin dem Stadtpräsidenten das Projekt übergab, weil sie es mit der Konkordanz nicht allzu wichtig nimmt.»

Auf Anfrage führt Räbsamen aus: «Ich habe durchaus den Verdacht, dass die Stadträtin das Geschäft nicht vertritt, weil sie nicht dahinter steht.» Für ihn gebe es keinen Grund, warum der Stadtpräsident diese Aufgabe hätte übernehmen sollen. Die SVP sowie Bäuerinnen und Bauern hätten zudem nicht gerade die grösste Freude am Geschäft, so Räbsamen. Der Natur- und Kulturgüterschutz kann bei baulichen Vorhaben durchaus Einschränkungen mit sich bringen.

Ursula Egli, Wiler Stadträtin, SVP. Bild: PD

«Wenn man im Stadtrat sein will, muss man die Entscheidung des Gremiums mittragen. Offensichtlich weigert sich Egli, das zu tun», so Räbsamen.

Der Vorwurf vom Stadtparlamentarier stützt sich auf dieses eine Beispiel. Reicht das, um die Regierungsfähigkeit der Stadträtin zu hinterfragen? Räbsamen sagt:

«Ich habe schon mehrfach hinterfragt, wie überzeugt sie bei Geschäften die Haltung des Stadtrats vertritt.»

Er habe das Gefühl, sie nehme sich manchmal etwas aus der Verantwortung und sage, «der Stadtrat hat entschieden». Ein konkretes Beispiel will Räbsamen aber nicht nennen.

Andere Haltung im Kantonsrat

Der Stadtparlamentarier habe auch festgestellt, dass Egli als Kantonsrätin anders abstimme, als der Stadtrat es gewollt hätte. Beispielsweise beriet der Kantonsrat bei der Vernehmlassung des «II. Nachtrags zum Planungs- und Baugesetz» über die Einführung der Grünflächenziffer. Sie wurde abgelehnt. Der Wiler Stadtrat begrüsste bei der Vernehmlassung des Gesetzes die Einführung der Grünflächenziffer. Egli stimmte im Kantonsrat aber dagegen.

Diesbezüglich reichte Guido Wick (Grüne Prowil) eine Interpellation ein. Worauf der Stadtrat antwortete, dass man als Mitglied des Kantonsrates seine Meinung frei kundtun könne.

Räbsamen sagt dennoch: «Egli entscheidet gegen die Interessen des eigenen Departements.»

Antwort des Stadtrats ist noch ausstehend

Nun soll aber Klarheit geschaffen werden. Räbsamen will vom Stadtrat wissen, ob sich Egli geweigert hat, beim Natur- und Kulturgüterschutz die Position des Stadtrats zu vertreten. Er fragt auch, ob eine kompetente Begleitung des Geschäfts sichergestellt ist. Schliesslich will er wissen, wie der Stadtrat vorgeht, damit Projekte in Zukunft von den zuständigen Stadträtinnen oder Stadträten vertreten werden und «unsere Konkordanz nicht zu einem Selbstbedienungsladen wird».

Die Antwort des Stadtrats ist noch offen. Wie es auf Anfrage bei der Stadt heisst, will man sich auch in diesem Fall, trotz der Vorwürfe, nicht vor der Beantwortung der Interpellation äussern.

