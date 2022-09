Weshalb sich Kuh-Bags trotz der vielen Lastwagenfahrten lohnen

Stadt Wil «Plastikabfall nutzen statt Erdölprodukte importieren»: Deshalb lohnt sich das Kunststoffrecycling trotz der vielen Lastwagenfahrten Im Frühjahr wurde in Wil der Kuh-Bag für das Sammeln von Kunststoffabfällen definitiv eingeführt. Doch was passiert mit dem Plastik nach dem Einsammeln? Und wie ökologisch ist das Kunststoffrecycling? Sabrina Manser Jetzt kommentieren 16.09.2022, 18.00 Uhr

Gesammelte Kuh-Bags aus der Region beim Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). Bild: Sabrina Manser

Einmal im Monat stehen in der Stadt Wil durchsichtige Säcke, gefüllt mit Plastikabfall, an der Strasse. Das Ziel: Den Kunststoff recyceln, statt ihn mit dem Kehrrichtabfall zu verbrennen. Der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) sammelt die sogenannten Kuh-Bags ein. Im Frühjahr wurde der Kunststoff-Recyclingsack nach einer insgesamt sechsjährigen Pilotphase definitiv auf dem ganzen städtischen Gebiet eingeführt.

Die gesammelte Menge nehme jährlich um 10 bis 20 Prozent zu, sagt Urs Corradini, Bereichsleiter des ZAB. Im vergangenen Jahr konnten in Wil 44 Tonnen Plastik gesammelt werden. Auch in diesem Jahr sei man auf gutem Weg. Doch was passiert mit dem Plastik, nachdem er in Wil abgeholt wurde?

Alle Kuh-Bags vom Gebiet des ZAB, also von der Region Gossau-Fürstenland, Wil, Toggenburg und Hinterthurgau, werden mit einem Kehrichtfahrzeug eingesammelt.

Dann werden die Kunststoffabfälle nach Eschlikon zur Innorecycling AG transportiert. Dort findet eine erste grobe Kontrolle statt.

Danach wird der Abfall zur Sortieranlage im österreichischen Lustenau gebracht. Über ein Förderband gelangt das Plastik in eine Trommel, wo er beispielsweise von Folien getrennt wird.

Mit einem Infrarotscanner und Druckventilen wird das Plastik feinsortiert, bevor noch eine Nachkontrolle von Hand folgt.

Etwa zwei Drittel der Kunststoffe werden zur stofflichen Weiterverarbeitung an spezialisierte Recyclingunternehmen transportiert. Der Rest wird energetisch verwertet.

Eines der spezialisierten Recyclingunternehmen ist die Innoplastics AG in Eschlikon, eine Schwesterfirma der Innorecycling AG. Sie zerkleinert, wäscht, trennt und trocknet den sortierten Kunststoff.

Schliesslich werden die Schnitzel erhitzt und eingeschmolzen. Der flüssige Kunststoff wird abgekühlt und zu Regranulat weiterverarbeitet.

Zu kleine Sammelmenge für eigene Sortieranlage

Insgesamt 53 Prozent der gesammelten Plastikabfälle im Kuh-Bag können zu Granulat weiterverarbeitet werden, sagt Corradini vom ZAB. Aus dem Granulat werden beispielsweise Abwasserrohre, Folien, Kisten, Bauteile für die Autoindustrie, Kleiderbügel oder Polyester hergestellt. Eine hohe Recyclingquote hänge stark davon ab, ob die richtigen Materialien im Kuh-Bag landen, so Corradini. Spielsachen, Gummi oder Dinge mit anderen Materialien können nicht recycelt werden.

Der Kunststoffabfall muss für die Sortierung ins Ausland gebracht werden, weil die Schweiz keine eigene Sortieranlage besitzt. Denn dafür ist die Sammelmenge noch zu klein. Im vergangenen Jahr konnten in der Schweiz 8594 Tonnen Plastik gesammelt werden, für eine eigene Anlage wären 20’000 Tonnen Plastik nötig, wie es in einer Mitteilung des Vereins Schweizer Plastic Recycler heisst.

Der Rest wird verbrannt

Urs Corradini, Bereichsleiter ZAB. Bild: Sabrina Manser

Zurück zum Kunststoffkreislauf: Alles, was nicht stofflich verwertet werden kann, wird energetisch weiterverwendet, also verbrannt. Corradini vom ZAB erklärt, dass Kunststoff energietechnisch gesehen reines Erdöl sei.

«Dennoch ist Verbrennen immer die letzte Lösung, im Vordergrund steht die stoffliche Verwertung.»

Etwa 33 Prozent des gesammelten Kunststoffs ist nicht recycelbar. Dieser Anteil wird der Zementindustrie zugeführt. Die sogenannten Mischkunststoffe würden dort als Ersatzbrennstoff für Kohle dienen, erklärt Markus Tonner, Geschäftsleiter der Innorecycling AG aus Eschlikon. Ein Kilo Mischkunststoff ersetzt 1,2 bis 1,5 Kilo Stein- oder Braunkohle.

Der Kunststoff bleibt in der Schweiz und der EU

Immer wieder hört man auch, dass der Plastikabfall teilweise ins ferne Ausland abtransportiert und verbrannt wird. Wie Tonner sagt, würden 80 Prozent des Ersatzbrennstoffes in der Zementindustrie in der Schweiz und 20 Prozent in Süddeutschland eingesetzt.

Zwei bis drei Prozent des Kuh-Bag-Inhalts könne weder stofflich wiederverwertet noch als Ersatzbrennstoff genutzt werden. «Dieser Teil landet in ausgewählten Ostschweizer Kehrichtverbrennungsanlagen», so Tonner. Eine davon ist jene in Bazenheid.

Auch der recycelbare Kunststoff werde zur Weiterverarbeitung spezialisierten Betrieben in der Schweiz und der EU zugeführt, so Tonner. Die Hauptmenge verarbeitet die Innoplastics AG. Weiter sagt der Geschäftsleiter, dass rund 75 Prozent der gesammelten Plastikverpackungen Schweizer Anlagen zur Verwertung zugeführt würden, dies mit steigender Tendenz.

Auch Corradini vom ZAB versichert, dass darauf geachtet werde, dass der Kunststoffabfall, den der ZAB einsammelt, nicht irgendwo im Ausland lande. Um die Qualität und die Transparenz sicherzustellen, sei das Kuh-Bag-System auch zertifiziert.

In der Stadt Wil wurden im vergangenen Jahr 44 Tonnen Kunststoffabfall gesammelt. Bild: Sabrina Manser

Wie ökologisch ist das Kunststoffrecycling wirklich?

Bei all den Lastwagenfahrten, die es braucht, bis aus Kunststoffabfall Regranulat und der nicht recycelbare Kunststoff verbrannt wird, fragt sich, wie ökologisch sinnvoll das Kunststoffsammeln ist. Die vielen Fahrten waren auch eines der Argumente der Stadt St.Gallen, als sie vor ein paar Jahren entschieden hat, den Kuh-Bag nicht einzuführen.

Kunststoffneumaterial werde aus Erdöl hergestellt, das zuerst aus dem Boden gefördert, dann über viele tausend Kilometer transportiert werde, bevor es die Schweiz erreiche, sagt Tonner von der Innorecycling AG. «Da sind die Transporte vom Haushalt zum Sammler der Plastikabfälle bis zum Recycler mit etwa 300 Kilometer Transportweg ein Bruchteil.» Die CO 2 -Emissionen der Transporte seien geringfügig und würden über grössere Distanzen nicht ins Gewicht fallen. Zu diesem Schluss kam die Studie über Kunststoffrecycling und -verwertung der Carbotech.

Tonner sagt: «Mit unserem Recyclingprozess sparen wir pro Tonne Kunststoff, die recycelt statt verbrannt wird, 2,83 Tonnen CO 2 ein.» Ausschlaggebend seien zwei Punkte, so der Geschäftsleiter. Einerseits werde in einer der modernsten Anlagen Kunststoff sortiert, inklusive händischer Nachkontrolle. Der Reinheitsgrad betrage 95 bis 98 Prozent. Die Kunststoffe würden in bis zu 14 verschiedenen Fraktionen sortiert. Andererseits ersetze der nicht recycelbare Plastik Stein- und Braunkohle in der Zementindustrie.

Das Recycling lohne sich auch deshalb, weil die Herstellung von Regranulat nur halb so viel Energie brauche wie die Herstellung von Primärkunststoff. Tonner sagt:

«Statt Erdölprodukte zu importieren, sollten wir unsere eigenen Plastikabfallberge nutzen.»

Auch auf Bundesebene laufen derzeit Bestrebungen, Kunststoffabfälle künftig vermehrt zu recyceln.

Die Logistik weiter verbessern

Um die ökologische Bilanz des Kunststoffrecyclings weiter zu verbessern, gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Corradini vom ZAB sagt: «Die Logistik ist ein wichtiger Bereich.» Die Stadt Wil ist mit ihrem Holsystem nämlich eine Ausnahme. Im restlichen ZAB-Gebiet gilt das Bringsystem. In Wil werde der Kunststoffabfall mit einem Biogaslastwagen abgeholt. In der restlichen Region könnte man beispielsweise das Sammelnetz verdichten, um die Fahrten zur Sammelstelle zur verkürzen.

