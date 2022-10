Stadt Wil «Meine Bäume dürfen auf keinen Fall gefällt werden»: Baumfällaktion auf Wiler Grundstück spaltet die Gemüter – nun herrscht ein Baustopp Auf einem Grundstück am Bergliweg in Wil stehen mehrere mächtige Bäume. Eigentlich sollten diese gemäss einer Verfügung der verstorbenen Besitzerin stehen bleiben. Eine Stiftung hat das Grundstück verkauft und erste Bäume wurden gefällt. Nun herrscht aber ein Baustopp. Philomena Koch, FM1Today / Sabrina Manser 12.10.2022, 12.00 Uhr

Auf dem Grundstück am Bergliweg in Wil stehen mehrere mächtige Bäume, erste wurden aber – entgegen dem Willen der früheren Besitzerin – gefällt. Bild: Sabrina Manser

Die verstorbene Fanny Stiefel hinterlässt am Bergliweg in Wil ein grosses Grundstück mit mehreren mächtigen Bäumen. Ihren letzten Willen hielt sie in einer Verfügung fest: Die Bäume sollen unbedingt stehen bleiben.