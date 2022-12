Stadt Wil «Mäder vermischt private Interessen mit seiner öffentlichen Aufgabe als Stadtpräsident»: Das sagt ein Professor für Öffentliches Recht zum Fall E-City-App Der Wiler Stadtpräsident ist wegen der E-City-App in Bedrängnis geraten. Er ist über eine GmbH an der App beteiligt. Die GPK hat den Fall genauer untersucht. Deren Bericht ist aber noch nicht öffentlich, auch die Stadt äussert sich derzeit nicht zu dieser Sache. Nun schätzt ein Experte die Lage ein. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Die E-City-App ist eine Art lokales Facebook für die Stadt Wil. Bild: Sabrina Manser

Der Wiler Stadtpräsident ist wegen der E-City-App in Bedrängnis geraten. Eigentlich wurde die E-City-App lanciert, um die Stadt Wil zu beleben. Vereine, das Gewerbe und Bewohnende sollen untereinander vernetzt werden. Es ist eine Art lokales Facebook. Die Meinungen über den Nutzen der App gehen aber auseinander.

Immer mehr rückt nun auch der Stadtpräsident Hans Mäder in den Fokus. Denn Mäder ist alleiniger Teilhaber der E-City Bärenstarch GmbH, der Trägerin der App. Hinzu kommt, dass über den Stadtfonds 75'000 Franken – der höchste der gesprochenen Beträge – für die Weiterentwicklung der App genehmigt wurden. Mit dem Stadtfonds sollen Projekte unterstützt werden, welche die Stadt beleben. Mäder ist ebenfalls Mitglied in der Fondsverwaltung.

Stadtparlamentarier fordern Antworten

Ob alles mit rechten Dingen zugeht, wollte FDP-Stadtparlamentarier Adrian Bachmann in einer Interpellation wissen. Die Antwort, die er vom Stadtrat erhielt, stellte ihn aber nicht zufrieden. Andere Parlamentarier äusserten an der Parlamentssitzung im November ebenfalls ihren Unmut.

In der Zwischenzeit ist auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) aktiv geworden: Sie hat die Vorgänge durchleuchtet und einen Bericht erstellt. Dieser ist momentan noch nicht öffentlich. Auch die Stadt äussert sich derzeit nicht zu dieser Sache, ist aber im Gespräch mit der GPK, wie es auf Anfrage heisst.

Benjamin Schindler, Professor für Öffentliches Recht an der Universität St.Gallen, hat sich den Fall genauer angeschaut. Folgende Punkte weisen für ihn darauf hin, dass in dieser Sache nicht alles ganz korrekt abgelaufen ist.

FDP-Stadtparlamentarier Adrian Bachmann fragte in einer Interpellation, was es mit der Beteiligung des Stadtpräsidenten an der E-City Bärenstarch GmbH auf sich hat. In der Interpellationsantwort schrieb der Stadtrat: «Die E-City Bärenstarch GmbH war und ist nicht an der Entwicklung [der App] beteiligt. Besteller ist die Firma Ammarkt AG. Die Entwicklung erfolgt agil am Markt, weshalb laufend Anpassungen im technischen, aber auch im organisatorischen Bereich erfolgen.» Weiter ist zu lesen, dass im Sinne einer möglichst grossen Handlungsfähigkeit und Pragmatismus eine existierende GmbH als Trägerin von E-City verwendet worden sei. Die GmbH versende konkret die Rechnungen für die Services, welche die App für die Wiler Unternehmen erbringe.

Benjamin Schindler, Professor für Öffentliches Recht an der Universität St.Gallen. Bild: PD

«Die Antwort wirft Fragen auf. Die Begründung, dass man lediglich eine bestehende Unternehmung gebraucht habe, überzeugt nicht», sagt der Professor für Öffentliches Recht, Benjamin Schindler. Denn die Zweckbestimmung der GmbH ist laut Handelsregister: «Die Gesellschaft gestaltet und entwickelt Software, insbesondere die E-City-App der Stadt Wil, und verkauft damit zusammenhängende Produkte und Dienstleistungen.» Dieser Gesellschaftszweck wirft Fragen auf. Schindler sagt:

«Entweder erfüllt die GmbH ihren statutarischen Zweck nicht oder die Interpellationsantwort des Stadtrats trifft nicht zu.»

Was zudem auffällt: Die GmbH existiert zwar schon seit dem Jahr 2014. Die Firma hiess Sabrina Mäder Photoart GmbH. Erst im Februar 2022 wurden der Name, die Statuten und der Zweck geändert und auf die E-City-App ausgerichtet. Seit dem 11. Februar 2022 ist Hans Mäder als einziger Gesellschafter der GmbH eingetragen. Ein paar Tage bevor das Stadtfondsreglement erlassen wurde. Lanciert wurde die E-City-App bereits Anfang Dezember 2021.

Die möglichst grosse Handlungsfähigkeit und der Pragmatismus, wie es in der Interpellationsantwort beschrieben wird, hätten zu einer Vermischung von Interessen geführt, sagt Schindler. Da Hans Mäder als alleiniger Teilhaber und Geschäftsführer der E-City Bärenstarch GmbH eingetragen ist, besteht ein potenzieller Interessenskonflikt. Der Professor sagt: «Als Geschäftsführer muss Mäder die Interessen seiner Firma wahren, als Behördenmitglied ist er dem öffentlichen Wohl verpflichtet.» Die GmbH sei gemäss ihren Statuten nicht gemeinnützig, sondern wolle gewinnorientiert eine Dienstleistung verkaufen. Die Stadt hingegen müsse sparsam mit den Steuergeldern umgehen.

Hinzu komme, dass die private GmbH den Zweck habe, mit der Stadt Wil ein Geschäft einzugehen. «Man kann nicht mit sich selbst einen Vertrag eingehen.» Schindler betont:

«Mäder vermischt private Interessen mit seiner öffentlichen Aufgabe als Stadtpräsident.»

Weiter sagt der Professor: «In seiner Position hätte ihm die Interessensvermischung bewusst sein sollen, auch wegen seines beruflichen Hintergrunds.» Mäder hat 1989 ein Lizenziat der Staatswissenschaftlichen Abteilung mit der Vertiefungsrichtung Öffentliche Verwaltung an der Universität St.Gallen erworben.

Bewilligung durch die GPK

Tätigkeiten, die zu einer Interessenskollision mit dem Amt führen könnten, müssen laut Gemeindeordnung durch die GPK bewilligt werden. Ob dies geschah, ist derzeit noch unklar. Es wäre an Mäder gewesen, die Tätigkeit bewilligen zu lassen.

Ganz anders würde die Lage aussehen, wenn die Stadt Inhaberin der GmbH wäre. Dafür bräuchte es aber eine Eignerstrategie der Stadt, eine Leistungsvereinbarung und eine Genehmigung des Stadtparlaments.

Aus dem Stadtfonds wurden insgesamt 75'000 Franken für die E-City-App gesprochen. Laut Fondsreglement ist auch der Stadtpräsident ein Mitglied der Fondsverwaltung. Diese bestimmt über die Mittelverwendung aus dem Stadtfonds.

Nun stellt sich die Frage, ob Hans Mäder bei der Mittelvergabe für die E-City-App in den Ausstand getreten ist. Auch diese Frage lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten, dürfte aber im Bericht der GPK untersucht worden sein.

Da Mäder über die E-City Bärenstarch GmbH an der E-City-App beteiligt sei, hätte er bei der Behandlung dieses Gesuchs in den Ausstand treten müssen, sagt Schindler. Auch wenn das Gesuch für den Beitrag von der Arbeitsgruppe Fussgängerzone eingereicht wurde. Eine Beteiligung und somit eine Befangenheit des Stadtpräsidenten seien gegeben, so Schindler. Fraglich sei zudem, ob die anderen Mitglieder der Fondsverwaltung über die Verbindung zwischen dem Stadtpräsidenten und der Trägerfirma der E-City-App informiert worden waren.

«Der Fall ist sehr intransparent und hinterlässt ein ungutes Gefühl», sagt Schindler. Für ihn ist klar, dass sich der Stadtpräsident – wie dieser im Sommer selbst angekündigt hatte – möglichst rasch aus der GmbH zurückziehen müsste. Oder die GPK müsste die Tätigkeit nachträglich bewilligen. «Weiter könnte es sein», sagt der Professor, «dass die Vergabe der 75'000 Franken an die E-City-App rechtswidrig sei.» Dies wegen der Ausstandsvorschrift. In diesem Fall müsste das Geld laut Fondsreglement zuzüglich drei Prozent Zinsen zurückbezahlt werden. Für eine abschliessende Beurteilung des Falls liegen aber momentan noch zu wenig Informationen vor.

Der Bericht der GPK dürfte die derzeit noch offenen Fragen klären. Die GPK stellt zudem, wie sie an der Parlamentssitzung vom 10. November angekündigt hat, fünf konkrete Forderungen an den Stadtrat. Was diese genau beinhalten, ist noch nicht öffentlich.

Auch bei der Vorberatung der Budgetsitzung hat die GPK reagiert. Einstimmig wurde beschlossen, dass keine weiteren Mittel für die E-City-App fliessen sollen, bis die Angelegenheit geklärt ist.

