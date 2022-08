Anonymer Ingenieur rät Kommission von Nahwärmeverbund in Wil ab

Stadt Wil Kritisches Dokument von anonymem Ingenieur – fast hätte die Kommission das Geschäft Nahwärmeverbund Lenzenbüel zurückgewiesen Im Wiler Gebiet Lenzenbüel soll ein Nahwärmeverbund entstehen. Nächste Woche wird das Geschäft im Parlament behandelt. Die vorberatende Kommission erhielt ein Dokument von einem anonymen Ingenieur, der empfohlen hat, das Geschäft zurückzuweisen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Restholz einer Wiler Baufirma soll bald erste Stadtgebiete mit Nahwärme versorgen. Bild: Michel Canonica

Die Haushalte in Wil sollen zunehmend mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Die Stadt Wil möchte mit dem geplanten Nahwärmeverbund Lenzenbüel für 3,23 Millionen Franken einen Schritt in diese Richtung machen. Die S. Müller Holzbau AG will das Restholz aus der Produktion thermisch verwerten. Da die Firma mehr produziert, als sie selbst braucht, sollen die umliegenden Gebiete in Wils Westen die restliche Wärme nutzen.

Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist auch aufgrund des Kriegs in der Ukraine noch dringender geworden. Nächste Woche wird das Parlament über das Geschäft beraten.

Doch wie der Kurzbericht der vorberatenden Kommission zeigt, ist die Vorlage umstritten. Ein Rückkommens- und ein Zurückhaltungsantrag wurden in den Sitzungen gestellt. Zudem reichte ein Ingenieur anonym ein Fact-Sheet ein und riet der Kommission, das Geschäft abzulehnen.

Geschäft: Nahwärmeverbund Lenzenbüel Die Firma S. Müller Holzbau AG in Wil plant mit einer neuen Halle nicht nur eine Erweiterung der Produktion, sondern auch eine Heizzentrale. Das Unternehmen möchte das Restholz aus der Produktion thermisch verwerten. Die jährlich anfallende Restholzmenge ist jedoch grösser als der Eigenbedarf. So stehen jährlich 2000 MWh Wärme zur Verfügung, wovon das angrenzende Gebiet Lenzenbüel sowie die Psychiatrie St.Gallen Nord (PSGN) profitieren könnten, wie dem Bericht und Antrag der Stadt zu entnehmen ist. Der Nahwärmeverbund würde zu einem späteren Zeitpunkt in den Fernwärmeverbund integriert. Der Stadtrat beantragt beim Parlament die Genehmigung eines Kredits in der Höhe von 3,23 Millionen Franken für das Projekt. Für die Erstellung der Heizzentrale bei der S. Müller Holzbau AG werden 1,63 Millionen Franken benötigt, für die Fernwärmeleitungen etwa 1,6 Millionen Franken. Im nächsten Jahr würden die Heizzentralen gebaut und die Wärmeleitungen verlegt werden. Die Inbetriebnahme ist im ersten Quartal 2024 vorgesehen. (mas)

Antrag auf Zurückstellung

Christoph Hürsch, Die Mitte, Vorsitzender Werk- und Energiekommission. Bild: PD

Schon bei der ersten Sitzung der Kommission habe es eine kontroverse Diskussion gegeben über die Initialkosten und eine mögliche Präjudizierung der Fernwärme des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). «Umstritten war vor allem, dass die Vorlage zur Fernwärme noch nicht vorliegt. Viele hätten lieber das Fern- und Nahwärmenetz als Gesamtvorlage behandelt», sagt Christoph Hürsch, Vorsitzender der vorberatenden Werk- und Energiekommission, auf Anfrage.

Auch der Einbezug der Psychiatrie St.Gallen Nord (PSGN), die auch mit Wärme versorgt werden soll, habe man nicht abschliessend klären können, wie dem Kurzbericht der Kommission zu entnehmen ist.

Die Möglichkeit einer Verstromung wurde in der Kommission ebenso diskutiert. «Die Idee wäre gewesen, dass man nebst Wärme auch Strom produziert», sagt Hürsch. Aber in dieser Grössenordnung sei dies nicht sinnvoll. Der Vergleich der Strom- und Wärmeproduktion gegenüber reiner Wärmeproduktion zeigte sowohl kostenseitig als auch beim Abfallaufkommen Nachteile. So hat die Kommission entschieden, auf eine Stromproduktion zu verzichten.

In den Sitzungen wurde zudem ein Antrag auf Zurückstellung des Geschäfts gestellt, bis die Vorlage für die Fernwärme des ZAB eingereicht ist. Dieser wurde mit 2 Ja- und 3 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Schliesslich wurde der Projektierung und dem Bau des Nahwärmeverbunds Lenzenbüel mit 4:2 Ja-Stimmen zugestimmt.

Anonymes Dokument

Damit war das Geschäft in der Kommission eigentlich abgeschlossen. Doch dann wurde der Kommissionsvorsitzende darüber informiert, dass «seitens eines mit der Materie vertrauten Ingenieurs ein Fact-Sheet erstellt wurde, welches das beratene Geschäft zur Ablehnung empfiehlt», heisst es im Kurzbericht. Hürsch entschied, dass das Geschäft für die Parlamentssitzung nicht traktandiert wird und beschaffte das Dokument, das schliesslich die Mitglieder der Kommission und die Technischen Betriebe Wil (TBW) erhielten.

«Das war sehr ungewohnt, auch dass nach der Abstimmung in der Kommission nochmals eine Sitzung einberufen wird», sagt Hürsch.

«Aber ich musste es auf meine Kappe nehmen.»

Er kenne weder den Autor des Dokuments noch den Auftraggeber.

So kam es erneut zu einer Sitzung. Die TBW beantwortete Fragen bezüglich Wärmepreis, ungenügende Menge Holz mit zuführenden Transporten und Einbezug der PSGN. Es wurde ein Rückkommensantrag gestellt, der die Abstimmung von der letzten Sitzung wiederholen und das Geschäft an den Stadtrat zurückweisen sollte. Das Resultat waren 3 Ja- und 3 Nein-Stimmen. Der Antrag wurde mit dem Stichentscheid des Vorsitzenden Hürsch abgelehnt.

Nächste Woche wird das Geschäft im Parlament beraten.

