Umstrittene App: Stadt Wil nimmt Stellung zu Bericht

Stadt Wil «Unbegreiflich und höchst problematisch»: Schwere Vorwürfe gegen den Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder wegen den Vorgängen rund um die E-City-App Die Entwicklung einer städtischen App bringt Hans Mäder arg in Bedrängnis. In einem Bericht wählt die Geschäftsprüfungskommission deutliche Worte und will den Fall juristisch überprüfen lassen. Der Stadtrat willigt ein. Sabrina Manser 23.12.2022, 19.48 Uhr

Die E-City-App ist eine Art lokales Facebook für die Stadt Wil. Bild: Sabrina Manser

Die E-City-App soll eine Art lokales Facebook für die Stadt Wil sein. Doch immer mehr legt sich ein dunkler Schatten über die App. Denn Stadtpräsident Hans Mäder ist über die E-City Bärenstarch GmbH Inhaber der App. Hinzu kommt, dass über den Stadtfonds 75'000 Franken für die Weiterentwicklung des Produkts gesprochen wurden. Der Stadtpräsident ist Vorsitzender der Fondsverwaltung.

Ob alles mit rechten Dingen zugeht, wollte FDP-Stadtparlamentarier Adrian Bachmann in einer Interpellation wissen. Die Vergabe des Stadtfondsbeitrages sei kritisch zu hinterfragen. Die anderen Parlamentsmitglieder äusserten ebenfalls ihren Unmut.

Auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ist aktiv geworden. Sie hat die Vorgänge rund um die E-City-App untersucht. Die Stadt hat den Bericht der GPK am Freitag veröffentlicht. Einzelne Namen und Sätze wurden dabei geschwärzt.

Stadtpräsident Hans Mäder ist wegen der E-City-App in Bedrängnis geraten. Bild: Ralph Ribi

Die GPK hat diverse Unterlagen gesichtet, Vorgänge untersucht und Gespräche mit dem Stadtpräsidenten geführt.

Aus einem Protokollauszug des Stadtrats vom Mai 2021 geht etwa hervor, dass bereits damals mit Geldern aus dem Stadtfonds für die App gerechnet worden ist. Zu diesem Zeitpunkt war weder das Reglement vom Parlament verabschiedet, noch war der Ausgang der Abstimmung über den Stadtfonds bekannt. Die GPK schreibt in ihrem Bericht: «Die Absicht einer Finanzierung [der App] für den Betrieb 2022 über den damals noch nicht bestehenden Stadtfonds ist sehr irritierend.»

Im März 2022 wurde dann der Antrag von 75'000 Franken aus dem Stadtfonds für den Betrieb und die Weiterentwicklung der App gestellt. Wie die GPK nun feststellt, ist die Absenderin des Antrags die Stadt Wil. Der Antrag wurde im Namen der Arbeitsgruppe Fussgängerzone erstellt. Die Empfängerin des Antrags ist die Verwaltung des Stadtfonds und die Beitragsempfängerin ist die E-City Bärenstarch GmbH. Pikant: Laut der GPK steht der Wiler Stadtpräsident allen vier Gremien vor. Dieses Konstrukt sei unübersichtlich. Zudem seien Sachzwänge und Interessenskonflikte offensichtlich.

Weiter hat die GPK die Gründung der GmbH untersucht. Wie der Bericht zeigt, beabsichtigte der Stadtpräsident, für die operative Führung der E-City-App eine GmbH zu gründen. Die Stadt Wil hätte Eigner werden sollen. Später kam die Idee, die stillstehende Sabrina Mäder Photoart GmbH umzufirmen. Ohne Stadtratsbeschluss sei ein Antrag dazu eingereicht worden. Das Handelsregisteramt St.Gallen stufte diesen aber als sogenannten Mantelhandel ein und lehnte die Eintragung ab. Ein Mantelhandel findet statt, wenn eine Unternehmung, die praktisch vollständig liquidiert ist und nur noch rein formal besteht, verkauft wird.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, wurde dann die Mutation beim Handelsregisteramt im Kanton Thurgau beantragt. Nicht die Stadt Wil wurde als Alleingesellschafterin eingetragen, sondern Stadtpräsident Hans Mäder als Privatperson. Da der Stadtpräsident bereits vorher zu 99 Prozent Gesellschafter der GmbH war, lag kein Mantelhandel vor.

Wie Hans Mäder in einem Gespräch mit der GPK sagte, habe die Stadt die operative Führung nicht übernehmen können. Das Ganze, also der Budgetprozess oder der Parlamentsentscheid, wäre zu schwerfällig geworden. Der zeitliche Aspekt habe eine Rolle gespielt, da im März 2022 bereits Rechnungen vorlagen.

Aus der Sicht der GPK ist die Verwendung einer GmbH im Besitz des Stadtpräsidenten zur Realisierung eines Projekts mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wil nicht nachvollziehbar. Weiter heisst es: «Auch wenn Hans Mäder keinerlei Bereicherungsabsichten zu unterstellen sind, beurteilt die GPK sein Vorgehen als unbegreiflich und höchst problematisch.» Dies unter anderem aus folgenden Gründen:

Mit der Einsetzung der GmbH wurden parlamentarische Entscheidungsprozesse umgangen

Durch die Zerlegung des Projekts in verschiedene Teilprojekte wurden die Finanzbefugnisse missachtet

Fondsgelder wurden eingesetzt, um bereits getätigte Ausgaben zu decken

Personalunion des Stadtpräsidenten als Vorsitzender sämtlicher involvierter Entscheidungsgremien in Bezug auf den Fondsbetrag von 75'000 Franken

Mangelhafte Entscheidungs- und Informationsprozesse im Stadtrat

Fehlende politische Sensibilität

Aushebelung des Budgetprozesses

Vermischte Rollen der Akteure Stadt, Arbeitsgruppe Fussgängerzone, Fondsverwaltung und GmbH, dadurch unklare Entscheidungsvorgänge

Schaffen von Sachzwängen durch bereits getätigte Aufwendungen

Verwendung von Stadt-Wil-Briefpapier, um einen Antrag für die Stadtfondsgelder zu sprechen

Die GPK stellt fünf Forderungen an den Stadtrat. Erstens: Die Situation rundum die E-City-App ist in einen rechtlich einwandfreien Zustand mit klaren Entscheidungswegen zu bringen. Ein Bericht und Antrag an das Stadtparlament sei zwingend. Zweitens: Ohne Aufklärung von klaren Strukturen sollen keine weitere Gelder für die App gesprochen werden. Drittens: Es soll keine Übertragung der GmbH an die Stadt geben, solange die Situation nicht rechtlich einwandfrei ist. Viertens: Interessensbindungen der Stadtratsmitglieder sind analog der Parlamentsmitglieder offenzulegen. Und Fünftes: Das Stadtfondsreglement soll überarbeitet werden. Entscheidungsgremium zur Mittelvergabe soll der Gesamt-Stadtrat sein.

Die Wiler Exekutive schreibt in seiner Stellungnahme, dass sie alle Forderungen der GPK vollumfänglich erfülle.

Der Stadtrat sei sich der Tragweite der Angelegenheit bewusst und bereit, die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zudem werde erkannt, dass die Ausstandsregeln bei der Vergabe von Geldern aus dem Stadtfonds möglicherweise verletzt worden seien. Man sei sich bewusst, dass der Anschein von Befangenheit Raum für Vermutungen zulasse. Dazu sagt der Vize-Stadtpräsident Dario Sulzer: «Dies ist zu vermeiden und die Abklärungen der GPK haben dazu beigetragen, dieses Bewusstsein zu schärfen.»

Betreffend der Offenlegung der Interessensbindungen der Stadtratsmitglieder sei man bereit, das Geschäftsreglement anzupassen. Die Überarbeitung des Stadtfondsreglements liege beim Parlament. Der Stadtrat würde aber bei allfälligen Revisionsarbeiten unterstützend wirken. Man nehme ausserdem zur Kenntnis, dass die GPK beabsichtige, eine juristische Prüfung ihres Berichts in Auftrag zu geben. Wenn dies helfe, den Fall zu einem Abschluss zu bringen, würden Stadtrat und Stadtpräsident weiterhin die volle Kooperationsbereitschaft zeigen.