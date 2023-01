Allee Wil: Bessere Beleuchtung gegen Littering und Drogenkonsum

Stadt Wil Drogen, Alkohol, Littering: Die Allee wird zur Problemzone – das will der Stadtrat nicht länger hinnehmen Die Allee beim Wiler Bahnhof wird immer mehr zum Hotspot für Drogenkonsum und Littering. Nun sucht eine Arbeitsgruppe nach möglichen Lösungen. Es brauche mehr Sofortmassnahmen, findet ein Parlamentarier. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Regelmässig sind Sicherheitspatrouillen in der Allee unterwegs – am Nachmittag ist es hier aber ruhig. Bild: Sabrina Manser

Drogenkonsum, Streitereien, die Notdurft wird überall verrichtet: Die Allee in Wil scheint immer mehr zu einer Problemzone zu werden. Nicht nur Schülerinnen und Schüler halten sich rund um das Primarschulhaus in der Nähe des Bahnhofs auf, sondern auch andere Nutzergruppen. Die Aufenthaltsqualität habe sich in letzter Zeit merklich verschlechtert, findet Stadtparlamentarier Marco Albrecht (SVP). Die Allee sei zu einem Treffpunkt von Randständigen aller Art geworden. Dagegen habe er grundsätzlich nichts, würden nicht die Streitereien unter Betrunkenen und der Drogenkonsum hinzukommen.

Nun will die Stadt Wil eine Sofortmassnahme ergreifen. Die Beleuchtung soll überprüft werden. Zudem ist eine Arbeitsgruppe daran, weitere Lösungen zu erarbeiten. Dies geht aus einer Interpellationsantwort des Stadtrats hervor. Marco Albrecht wollte wissen, wie die Stadt die Situation in der Allee verbessern will.

Die Situation sei unbefriedigend

Wie die Stadt schreibt, seien regelmässig Sicherheitspatrouillen im Bereich der Allee unterwegs. «Die Situation ist auch für die Sicherheitskräfte unbefriedigend.» Gruppierungen, die sich im Bereich Bahnhof aufgehalten hätten, seien nun in der Allee. Drogen und Alkohol würden dort konsumiert. Zudem bestehe ein Littering-Problem. Die Sicherheitskräfte würden Personen teilweise wegweisen, diese Massnahme habe jedoch nur eine kurzfristige Wirkung.

Sobald die Temperaturen wieder steigen und die Leute vermehrt im Freien verweilen, würde man die Sicherheitspatrouillen im Bereich Allee verstärkt einsetzen, schreibt der Stadtrat. Dadurch werde sich die Situation aber nicht vollends entspannen. Eine Arbeitsgruppe überprüfe deshalb verschiedene Möglichkeiten und unterbreite diese dem Stadtrat. Auch ob die aufsuchende Arbeit von Fachpersonen aus dem Bereich Sucht Sinn machen würde, prüfe die Arbeitsgruppe.

WC-Häuschen wird einst zur Espresso-Bar

Marco Albrecht fragte in seiner Interpellation zudem nach baulichen Massnahmen. Zum Beispiel fand er die Beschriftung des WC-Häuschens ungenügend, die Leute würden ihre Notdurft überall verrichten.

Wie die Stadt schreibt, soll mit dem Projekt «Aufwertung Stadtraum Bahnhof Wil» die Allee neu interpretiert werden. «Mit der Neugestaltung soll die Allee als offene, chaussierte Promenade gestaltet und der Strassenraum aufgewertet werden.» Die Aufenthaltsqualität solle verbessert werden. Zum Beispiel soll das WC-Häuschen in eine Espresso-Bar umgenutzt und eine behindertengerechte Unisex-Toilette gebaut werden. Auch die Beleuchtung werde auf die neu geplanten Gegebenheiten angepasst.

Langfristig soll aus dem WC-Häuschen in der Allee eine Espresso-Bar entstehen. Bild: Sabrina Manser

Als Sofortmassnahme wolle man nun die Beleuchtung überprüfen. Die Anpassung der Beschilderung hält die Stadt aber aufgrund der prominenten Lage nicht für notwendig.

Noch mehr Sofortmassnahmen verlangt

Marco Albrecht, Stadtparlamentarier SVP Bild: PD

Der Interpellant ist mehrheitlich zufrieden mit der Antwort der Stadt. «Der Stadtrat erkennt das Problem und nimmt es ernst», sagt Marco Albrecht. Er befürworte die Überprüfung der Beleuchtung und findet es gut, dass sich eine Arbeitsgruppe mit der Thematik auseinandersetzt. Albrecht unterstützt auch die langfristigen Pläne für die Allee, die zu einer Verbesserung der Situation beitragen dürften.

Jedoch sagt der Politiker auch, dass ihm immer wieder skurrile Geschichten von der Allee zugetragen werden. Er findet es deshalb wichtig, noch mehr Sofortmassnahmen zu ergreifen und sei deshalb gespannt, was die Arbeitsgruppe hervorbringe. Albrecht sagt zudem: «Man müsste noch mehr in den Sicherheitsdienst investieren.»

