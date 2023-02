E-City: Wiler Fraktionen erwarten von Mäder Entschuldigung

Stadt Wil «Die Fehlereinsicht vermissen wir»: Die Fraktionen kritisieren das Verhalten des Wiler Stadtpräsidenten in der E-City-Affäre Die SVP hat gleich zwei Vorstösse rund um die E-City-Thematik eingereicht und verlangt eine PUK. Die meisten anderen Fraktionen wollen zuerst das juristische Gutachten abwarten, bis weitere Schritte eingeleitet werden. Doch zuerst wird eine Entschuldigung von Stadtpräsident Hans Mäder erwartet. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Die E-City-App soll eine Art lokales Facebook sein. Bild: Sabrina Manser

Eineinhalb Monate ist es her, seit die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ihren Bericht über die Ungereimtheiten der Finanzierung der städtischen E-City-App veröffentlicht hat. Der Wiler Stadtpräsident, Hans Mäder, ist dabei in Bedrängnis geraten, da er einerseits über eine Firma Inhaber der App ist und andererseits Vorsitzender der Stadtfondsverwaltung, über welche Gelder für die App gesprochen wurden. Die GPK kündigte an, ein juristisches Gutachten in Auftrag zu geben. Dies ist noch nicht geschehen, man sei aber dran, heisst es auf Anfrage.

Benjamin Büsser, SVP-Fraktionspräsident. Bild: PD

In den vergangenen Wochen ist vor allem die SVP aktiv geworden. In einer Anfrage verlangt die Partei eine Stellungnahme vom Stadtrat zur Aussage von Mäder, dass ihm inhaltlich nichts vorzuwerfen sei. Dann reichte die SVP eine Motion ein, um das Stadtfondsreglement anzupassen. Auch ein Antrag für eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) wurde gestellt. Wie es in einer Mitteilung hiess, würde das Parlament mit der PUK die Verantwortung zur Oberaufsicht über den Stadtrat wahrnehmen. «Die SVP-Fraktion will mit diesem Vorgehen die Angelegenheit seriös aufarbeiten, um sie nach dem politischen Prozess als erledigt abschliessen zu können.»

Doch was sagen eigentlich die anderen Fraktionen zur Affäre?

Die Angelegenheit sauber aufarbeiten

Reto Gehrig, Mitte-Fraktionspräsident. Bild: PD

Reto Gehrig, Fraktionspräsident der Mitte – der Partei, der auch Mäder angehört – sagt: «Es gab sicher Dinge, die suboptimal liefen.» Mäder habe sich nicht persönlich bereichern wollen. Die Fraktion wolle die Unterlagen nun nochmals genau sichten. Weiter sagt Gehrig, dass die Affäre wohl etwas aufgebauscht werde. Dennoch sei man mit dem Vorgehen der SVP einverstanden. «Die SVP will keine Polemik erzeugen, sondern die Sache sauber aufarbeiten.» Es sei wichtig, den Finger darauf zu halten und das Stadtfondsreglement anzupassen.

Guido Wick, Fraktionspräsident der Grüne Prowil, beurteilt das Vorgehen der SVP kritisch. «Ich verstehe nicht, warum man zum jetzigen Zeitpunkt eine PUK einschalten sollte.» Wick sagt: «Man sollte die GPK das machen lassen, was sie vorgeschlagen hat und zuerst das juristische Gutachten abwarten.» Eine Motion für eine Reglementsanpassung verlangsame den Prozess. Der Stadtrat habe die Bereitschaft zu Änderungen bereits signalisiert.

Guido Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowil. Bild: Benjamin Manser

Das Vorgehen in der Sache E-City-App ist für Wick inakzeptabel. «Wir erwarten von Hans Mäder, dass er zum Fehler steht und nicht ablenkt.» Auch der Gesamtstadtrat spiele eine zu passive Rolle. «Der Bericht der GPK zeigt, dass nicht einfach ein kleiner Fehler passiert ist. Da ist systematisch etwas falsch gelaufen und Kompetenzen wurden wesentlich überschritten.»

Nie eine Entschuldigung gehört

Adrian Bachmann, FDP-Fraktionspräsident. Bild: Donato Caspari

Adrian Bachmann, Fraktionspräsident der FDP, hat die E-City-Thematik mit einer Interpellation ins Rollen gebracht. Er begrüsst die SVP-Motion für eine Reglementsanpassung. Zum Stadtpräsidenten sagt er, dass dieser nicht wirklich den Eindruck vermittle, sich der Tragweite der Sache und seiner Rolle bewusst zu sein. «Auch ein Stadtpräsident darf Fehler machen, er muss diese jedoch eingestehen und die Konsequenzen daraus ziehen», so Bachmann.

«Diese Fehlereinsicht vermissen wir. Worte des Bedauerns haben wir noch nicht gehört, von einer Entschuldigung ganz zu schweigen.»

Auch vom restlichen Stadtrat habe man nicht den Eindruck, dass er etwas zur Aufklärung beitragen wolle. «Wir erwarten, dass das gesamte Gremium eine rasche Bereinigung aktiv forciert.»

Die Fraktionen erwarten von Hans Mäder (rechts), dass er zu seinem Fehler steht. Bild: Donato Caspari

Silvia Ammann Schläpfer, SP-Fraktionspräsidentin. Bild: PD

Wie die FDP erwartet auch die SP von Mäder und dem Gesamtstadtrat die zugesicherte vollständige Kooperationsbereitschaft zur Klärung der Thematik. In gewissen Situationen habe man mit zu wenig Fingerspitzengefühl und Sensibilität gehandelt, sagt SP-Fraktionspräsidentin Silvia Ammann Schläpfer. Das Ganze müsse sauber aufgearbeitet werden. Ammann Schläpfer sagt aber auch, dass es einige andere Themen gebe, die es auch verdient hätten, mit derselben Aufmerksamkeit bearbeitet zu werden, wie etwa die Schulraumthematik.

Die SP ist der Meinung, dass die GPK die nötigen Schritte eingeleitet hat. «Es ist nicht hilfreich, wenn x Vorstösse eingereicht werden.» Man wolle zuerst das juristische Gutachten abwarten, dann könne man die nötigen Anpassungen machen.

