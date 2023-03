Petitionär kritisiert Buskonzept im Neulandenquartier in Wil

Stadt Wil «Die Bürgerinnen und Bürger sind die Verlierer»: Petitionär kritisiert die Stadt und will eine quartierverträgliche Umsetzung der Buslinie 701 Dieter Hepp, Anwohner des Neulandenquartiers, ist enttäuscht, dass die Stadt Wil nichts am Buskonzept ändern will. Er kritisiert vor allem die fehlende Quartierverträglichkeit. Als Lösung für weniger Lärm und Stau sieht er kleinere Busse. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Das Konzept für die Buslinie 701 sorgt im Neulandenquartier nach wie vor für Kritik. Bild: Sabrina Manser

Enttäuscht war die Interessensgemeinschaft Öffentlicher Verkehr Wil (IGÖV), als die Stadt Wil mitteilte, sie halte am Buskonzept 2021 fest. Man bedaure, dass keine Bereitschaft gezeigt werde, Kritikpunkte am Konzept zeitnah anzugehen. Ähnlich geht es Dieter Hepp. Er wohnt im Neulandenquartier und wehrte sich mit verschiedensten Mitteln gegen das Buskonzept in seinem Quartier. Im Herbst 2020, bevor das Konzept umgesetzt wurde, reichte er zusammen mit 180 Quartierbewohnenden eine Petition ein. Er sei mehr als enttäuscht, dass die Stadt wieder nichts unternehmen wolle.

Vergangene Woche teilte die Stadt Wil dies mit. Sie habe unter Einbezug von Wil Mobil und dem kantonalen Amt für öffentlichen Verkehr das Buskonzept überprüft, denn es gab immer wieder Kritik. Für die Linie 701 im Neulandenquartier wurde ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Untersucht wurden die Linienführung und die Taktfrequenz, die von der Bevölkerung ebenfalls kritisiert wurden. Auch dort kam man zum Schluss: Man belässt es beim Geplanten.

Die Midibusse sind laut Petitionär das Problem

Dieter Hepp, Anwohner des Neulandenquartiers. Bild: Gianni Amstutz

Hepp sieht beim Buskonzept für die Linie 701 vor allem ein Problem: die fehlende Quartierverträglichkeit. In der ÖV-Strategie 2030/35, auf der das Buskonzept basiert, hält die Stadt fest, dass eine gute Quartierverträglichkeit wichtig ist. «Nur wird sie im Konzept nicht umgesetzt.» Ihn ärgere es, dass die Stadt die Quartierverträglichkeit in der Strategie festhalte, es in der Realität aber anders aussehe.

Das Problem sei, dass die kleineren, sechs Meter langen Minibusse abgeschafft wurden und nun die etwas grösseren Midibusse durch das Neulandenquartier fahren, sagt Hepp. «Die Busse sind lauter und produzieren mehr Abgas.» Die Midibusse, die etwa acht bis zehn Meter lang sind, müssten sich durch die engen Quartierstrassen zwängen. «Folglich brauchen sie länger für die Route und sie verstopfen die Strassen.» Hinzu komme, dass der Bus 701 mit dem neuen Konzept nicht mehr im Rundkurs, sondern in einer Stichlinie durch das Quartier fahre. Und zwar in beide Richtungen. «Nun sind zwei Busse unterwegs. Das Problem ist noch schlimmer und die Kosten noch höher.»

Hepp sagt: «Die Bürgerinnen und Bürger sind die Verlierer.» Auf ihre Kosten werde mehr Lärm verursacht und die Strassen würden mit leeren Bussen blockiert. Auch die neue Route sei nicht optimal und zu lange, findet Hepp. Aber er könnte sich mit dieser anfreunden, wenn eben die kleineren Busse wieder im Einsatz wären.

In ihrem Bericht nimmt die Stadt zu unterschiedlichen Beanstandungen Stellung, auch zu den grossen Bussen in den Quartieren. 2017 seien die Minibusse aufgrund des Alters ausgemustert worden, aus wirtschaftlichen Gründen habe man Midibusse angeschafft. Bei der Wahl der Busse seien Tagesspitzen des Fahrgastaufkommens, die Wirtschaftlichkeit sowie betriebliche Anforderungen zu berücksichtigen. Minibusse seien die idealeren Fahrzeuge für enge Quartiere, wobei Midibusse nicht ungeeignet seien, da sie wendiger und schmaler als Standardbusse seien, schreibt die Stadt.

Rechtsverfahren ist hängig

Die neu geplante Route im Neulandenquartier konnte aber noch gar nicht vollständig umgesetzt werden. Betreffend die neue Haltestelle Bienenstrasse ist ein Rechtsverfahren hängig. Derzeit verkehrt der Bus befristet auf einer alternativen Route.

Wie Hepp erklärt, sei es ihm wichtig, dass die Vorschriften gemäss Lärmschutzverordnung eingehalten werden. Auch wenn sich die Umsetzung des Buskonzepts im Neulandenquartier verzögere, er wolle die Quartierverträglichkeit im Sinne der Strategie durchsetzen. Hepp sagt zudem: «Die Stadt wäre gut beraten, wenn sie mit den damaligen Einsprechenden zusammensitzen und Lösungen suchen würde, die der Wiler Bevölkerung dienen.»

