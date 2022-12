E-City-App: FDP-Politiker hat Stein ins Rollen gebracht

Stadt Wil «Das Ergebnis ist ziemlich gravierend»: Das sagt der Wiler Politiker, der den Stein betreffend E-City-App und Hans Mäder ins Rollen gebracht hat Die Geschäftsprüfungskommission hat die Vorgänge rund um die E-City-App untersucht und einen Bericht veröffentlicht. Den Anstoss für diese Angelegenheit gab die Interpellation von Adrian Bachmann. Nun äussert er sich. Sabrina Manser 28.12.2022, 05.00 Uhr

Die E-City-App wurde im Dezember 2021 lanciert und sorgte für die letzten Monate für Aufsehen. Bild: Sabrina Manser

«Man muss die Sache unbedingt klären. Das Ergebnis ist ziemlich gravierend.» Das sagt der Wiler Stadtparlamentarier Adrian Bachmann (FDP) zum Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK). Diese hat die Vorgänge rund um das E-City-App und den Stadtpräsidenten Hans Mäder untersucht. Denn der Stadtpräsident ist über eine GmbH Inhaber der städtischen App. Gleichzeitig wurden vom Stadtfonds Gelder für das Produkt gesprochen – Vorsitzender der Fondsverwaltung ist ebenfalls Mäder. Kurz vor Weihnachten wurde der Bericht der GPK veröffentlicht.

Die Vorwürfe gegen den Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder sind happig: fehlende politische Sensibilität, Umgehen von parlamentarischen Entscheidungsprozessen, Missachtung von Finanzbefugnissen. Die Liste im Bericht geht noch weiter.

Adrian Bachmann, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Den Stein ins Rollen gebracht hat eine Interpellation von Adrian Bachmann. In seinem Vorstoss hinterfragte er die Vergabe von 75'000 Franken aus dem Stadtfonds für die Weiterentwicklung der App. Ebenfalls erwähnte er darin die Beteiligung von Mäder an der Bärenstarch GmbH, die dann erstmals öffentlich diskutiert wurde.

Nicht förderlich für die Zusammenarbeit

«Der Bericht bestätigt leider, dass meine Befürchtungen gerechtfertigt waren», sagt der FDP-Politiker. Dieser habe einiges zu Tage gebracht. Bachmann ist überrascht, dass daraus eine so grosse Sache geworden ist. Es sei rückblickend richtig gewesen, dass er die Interpellation eingereicht habe.

Auch die Vorwürfe der GPK unterstützt er, wie etwa die fehlende politische Sensibilität. Bachmann sagt: «Ich kann nicht verstehen, wie Mäder mit seinem Hintergrund nicht gemerkt hat, dass sein Vorgehen nicht in Ordnung ist.» Der Politiker erwarte nun, dass der Stadtpräsident auch zu seinen Fehlern stehe.

Für das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und dem Stadtrat sei dieser Vorfall nicht förderlich, so Bachmann. «Ich habe den neu zusammengesetzten Stadtrat als Chance gesehen, die Zusammenarbeit ist konstruktiv. Aber eine solche Angelegenheit wirft uns schon ein wenig zurück.»

Es gab auch Kritik an der Interpellation

Für seine Interpellation hat der Parlamentarier nicht nur Zuspruch erhalten. Bachmann sagt: «Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn alles im legalen Bereich gewesen wäre. Das ist aber leider nicht so.» Ihm sei es unter anderem wichtig gewesen, die Umstände rund um die Beteiligung des Stadtpräsidenten an der E-City Bärenstarch GmbH zu klären. «Das ist auch von öffentlichem Interesse», findet Bachmann. Er wolle niemandem schaden, sondern einfach, dass allfällige rechtswidrige Zustände behoben würden.

Bachmann sei froh, dass sich die GPK dieses Themas angenommen habe. Die Forderungen der GPK seien gerechtfertigt und sinnvoll, findet Bachmann. Die GPK schlägt etwa vor, dass Stadtratsmitglieder künftig analog den Parlamentarierinnen und Parlamentariern Interessenbindungen offenlegen. Zudem soll auch das Stadtfondsreglement überarbeitet werden. Diesen Vorschlag begrüsst Bachmann. Die GPK hat ausserdem angekündigt, ein juristisches Gutachten in Auftrag zu geben. Ob Bachmann von seiner Seite noch weitere Schritte unternehmen wird, lässt er im Moment offen.

Zuerst bleibe aber abzuwarten, wie der Stadtrat mit den Forderungen der GPK umgehe und was das juristische Gutachten ergebe, so Bachmann. In einer Stellungnahme vom vergangenen Freitag kündigte der Stadtrat zumindest an, allen Forderungen der GPK nachzukommen.