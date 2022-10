Was kann man an einem Herbstag in der Stadt Wil gratis machen

Stadt Wil Das bietet die Äbtestadt im Herbst: Sieben Tipps für ein Ferienprogramm mit kleinem Budget Auf dem Wiler Stadtgebiet gibt es zahlreiche Aktivitäten, die perfekt zu einem Herbstferientag passen. Ein OL mit geschichtlichen Informationen, das neue Stadtmuseum, die Ludothek oder eine Schnitzeljagd für Kinder; es ist für Jung oder Alt etwas dabei. Noémi Sutter Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die Blätter verfärben sich und fallen von den Bäumen, der Herbst ist da. Bild: Alexandra Wey

Der Herbst hat begonnen, die Schulferien sind in vollem Gang. Doch Reisen sind immer auch eine Frage des Budgets. Aus Kosten- und natürlich auch anderen Gründen verbringen viele Wilerinnen und Wiler die Ferien in der Region, in Wil. Doch was kann man – gerade als Familie – in der Äbtestadt unternehmen, ohne viel Geld auszugeben? Die «Wiler Zeitung» ging dieser Frage mit Hilfe des Info-Center der Stadt und Stadtführer Ruedi Schär auf die Spur.

Zu Fuss einen Historik-Orientierungslauf absolvieren

Zusammen mit Wil Tourismus und der Fachstelle Sport hat der Verein OL Regio Wil einen Historik-Orientierungslauf in Wil eingerichtet, der spazierend oder laufend absolviert werden kann. Bei der grossen Runde gibt es 18 Stationen und bei der kleinen zwölf Stationen. Mit einer Karte in der App Fixfinder oder als Ausdruck wird eine vorgegebene Strecke absolviert. Bei jeder Station gibt es über die Fixfinder-App Informationen zu geschichtsträchtigen Bauten. Der OL wird in den drei Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch angeboten. Am Ziel wird die Streckenzeit angezeigt.

Das Stadtmuseum Wil am neuen Standort besuchen

Das Stadtmuseum Wil im Schmalzhaus. Bild: Larissa Flammer

Seit September befindet sich das Stadtmuseum im Schmalzhaus, an der Marktgasse 74, in der Altstadt von Wil. Es ist jeweils am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für Gruppen ab vier Personen werde das Museum auf Anfrage auch an anderen Zeiten geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Das Stadtmuseum wurde mit den Themenbereichen «Stadtentwicklung» oder «Leben in Wil» und Themeninseln wie «Feuer und Wasser» oder «Industrie» gestaltet. An verschiedenen Orten laufen Filme, können Fotografien von Hand durchgeblättert oder Quellensammlungen eingesehen werden.

Mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs in der Natur

Der Wiler Turm. Bild: PD

Ausgerüstet mit Wanderschuhen und einem Rucksack voller Zwischenverpflegung gibt es rund um Wil mehrere Wanderwege zu entdecken. Das Info-Center schlägt zwölf verschiedene Routen vor. Die zwei beliebtesten sind der Weg zum Wiler Turm und der Weg Rund um Wil. Die Wanderung zum Turm startet am Bahnhof und führt über den Stadtweier. Sie dauert 1,5 Stunden. Der Wiler Turm mit einer Höhe von 34 Metern und 189 Stufen bietet eine Rundsicht ins Toggenburg, ins Fürstenland, über den Thurgau bis zum Bodensee.

Der Weg Rund um Wil führt entlang der knapp 33 Kilometer langen Grenze. Zu Fuss ist man für die ganze Strecke etwa acht Stunden unterwegs. Man kann den Weg auch nur teilweise erkunden, auf der Strecke sind Bushaltestellen vorhanden. Für alle Routen gibt es auf der Website und im Info-Center Wil Karten.

Spielen bei Regen und Kälte

Für das Schlechtwetter-Programm bietet die Ludothek eine grosse Zahl an verschiedenen Spielen und Spielsachen zum Ausleihen. Die Ausleihfrist beträgt vier Wochen. Pro Spiel wird eine Ausleihgebühr von zwei Franken verrechnet. Die Ludothek Wil befindet sich in der Altstadt gegenüber dem Info-Center. Normalerweise hat sie am Dienstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, Freitag von 17 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr. Während der Schulferien ist die Ludothek nur am Freitag offen.

Die Ludothek Wil in der Altstadt gegenüber dem Info-Center. Bild: Noémi Sutter

Erzählungen auf die Reise schicken

An einem regnerischen Tag bietet es sich auch an, zu Hause eine Erzählung oder einzelne Textfragmente zu schreiben und auf eine zweijährige Reise zu schicken. Die Beiträge können auf der Website flaschenpost-wil.ch hochgeladen oder per Post an folgende Adresse versendet werden: Stadt Wil, Kunst am Weier, Marktgasse 58, 9500 Wil.

Ob Gedichte oder Songtexte, bekannte oder unbekannte Autorinnen und Autoren – in der Kunstinstallation Flaschenpost finden alle Texte Platz. Bis zum Sommer 2023 werden die Botschaften gesammelt. Zeitgleich ist die Flaschenpost als Skulptur im Stadtweier Wil zu sehen. Nach der zweijährigen Reise werden ausgewählte Texte am Weier wieder zum Leben erweckt.

Schnitzeljagd auf der Schleimspur von Schnecke Willy

Der Postenlauf «Such Willy» ist für Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren gut geeignet. Die Schnitzeljagd beginnt beim Bahnhof in Wil. Bei der Verfolgung der Schleimspur der Schnecke Willy müssen Rätsel gelöst werden. Die Suche dauert, mit dem Rückweg zum Bahnhof, etwa 2,5 Stunden. Bei der Schleimspur neun wartet eine Schatztruhe auf die Suchenden. Die Verfolgung der Schnecke Willy endet beim Wiler Turm. Dort besteht die Möglichkeit zu picknicken oder eine der beiden öffentlichen Feuerstellen zu benutzen. Die Anleitung und Postenblätter sind auf der Website www.stadtwil.ch/wandervorschlaege zu finden.

Die Geissen beim Stadtweier in Wil. Bild: PD

Besuch bei den Geissen und Enten am Stadtweier

An einem schönen Herbsttag bietet es sich an, den Wiler Weier zu besuchen. Dort können nicht nur Enten beobachten werden, sondern auch Geissen, das sich drehende Wasserrad und die fallenden Herbstblätter. Für Kinder gibt es dort zudem einen Spielplatz mit einer Wasserspielanlage. Beim Weier und an weiteren Orten in der Stadt Wil gibt es zudem öffentliche Grillstellen – insgesamt sechs. Fünf davon sind frei zugänglich, die Klausenhütte muss reserviert werden. Bei den meisten Grillstellen steht Holz für ein Feuer zur Verfügung.

