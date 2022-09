Der diesjährige Wahlmorgen der Oberstufe Sonnenhof Wil

Stadt Wil «Als die Entscheidung feststand, wurde ich nervös»: Die Wahl für das Präsidium im Schülerinnen- und Schülerrat in der Oberstufe Sonnenhof Wil brauchte einen zweiten Wahlgang In der Oberstufe Sonnenhof Wil findet jedes Jahr ein Wahlmorgen statt, bei dem die neue Präsidentin und der neue Präsident für den Schülerinnen- und Schülerrat gewählt werden. Moderiert wurde der Anlass von zwei Schülern. Noémi Sutter 28.09.2022, 18.23 Uhr

Die frisch gewählte Präsidentin, Selma Dzelili, und der frisch gewählte Präsident, Vleran Djeladini. Bild: Noémi Sutter

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Sonnenhof in Wil sitzen im Gang des Hauptgebäudes und warten auf den Beginn des Anlasses. Wie jedes Jahr finden auch in diesem Jahr die Wahlen für das Schülerinnen- und Schülerratspräsidium statt. Jeweils eine Schülerin und ein Schüler werden für das Amt gewählt. Am Mittwochmorgen um 10 Uhr versammelt sich die ganze Oberstufe Sonnenhof Wil zum alljährigen Wahlmorgen.

Für das Präsidium haben sich insgesamt sechs Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Zwei sind in der dritten Oberstufe, drei in der zweiten und jemand in der ersten. Um im ersten Wahlgang gewählt zu werden, brauchen die Kandidaten das absolute Mehr. Bei einem allenfalls zweiten Wahlgang gilt das relative Mehr.

Speziell in diesem Jahr sei, dass sich nicht nur Personen aus dem Schülerinnen- und Schülerrat für die Wahl zur Verfügung stellen würden. Ein Mädchen gehöre nicht zum Rat, sagten Helen Frehner und Alexsandra Hitz. Die beiden begleiten den Rat. «Wir mussten uns dafür entscheiden, weil sich vom Rat selbst zuerst wenige Mädchen für das Präsidium interessierten.»

Gespannt auf das Ergebnis warten

Der Wahlmorgen startet mit einem Poetry-Slam einer Schülerin. Danach können sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit einer Präsentation und einer Rede vorstellen. Nach ein paar Informationen zum Ablauf, werden die Stimmzettel verteilt. Die Klassen machen in ihren Zimmern eine Pause und füllen den Stimmzettel aus.

Nach dem ersten Wahlgang versammeln sich alle wieder auf dem Gang und warten auf das Ergebnis. Der Präsident steht bereits nach dem ersten Wahlgang fest. Bei den Mädchen braucht es einen zweiten Wahlgang. Das gleiche Prozedere spielt sich nochmals ab. Als die Entscheidung feststeht, wird den beiden Gewählten gratuliert. Der Schulleiter Cäsar Camenzind sagt, dass er sich über die Wahl freue.

Die Stimmzettel wurden in einer Wahlurne gesammelt. Bild: Noémi Sutter

Motivation und Zielstrebigkeit

Präsident des Schülerinnen- und Schülerrats ist in diesem Jahr Vleran Djeladini. Er ist 15 Jahre alt und geht in die dritte Oberstufe. In seiner Freizeit spielt er Fussball. Djeladini sagte: «Im Fussball muss man motiviert und zielstrebig sein, diese Eigenschaften werden auch im Präsidium gebraucht.» Er freue sich sehr über die Wahl und werde die Aufgaben anpacken und möglichst gut erledigen.

«Ich wollte in meinem Leben schon immer eine grössere Verantwortung übernehmen», sagte Vleran Djeladini. Er sei im Allgemeinen nicht politisch interessiert. Für ihn sei es aber wichtig, solche Erfahrungen zu machen und verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen.

Bereits in den letzten zwei Jahren wäre er gerne im Rat gewesen. «Ich hatte immer einen starken Konkurrenten und wurde deshalb nie von der Klasse gewählt. Dieses Jahr bekam ich meine Chance», sagte der frischgewählte Präsident. Vor der Wahl sei er nicht sehr nervös gewesen, er sei es erst geworden, als die Entscheidung fiel. Er sagt:

«Bei meiner Rede zeigte ich mich aber mutig.»

Alle Schülerinnen und Schüler bekommen einen Znüni. Bild: Noémi Sutter

Es sei wichtig für die Zukunft

Nach einem zweiten Wahlgang war auch bei den Mädchen klar, wer gewählt wurde. Selma Dzelili ist die diesjährige Präsidentin des Schülerinnen- und Schülerrats. Sie ist ebenfalls 15 Jahre alt und geht in die dritte Oberstufe. «Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinen Engsten, also der Familie und Freunden.»

Dzelili ist schon seit zwei Jahren im Rat. Sie habe jedoch nie bei der Präsidentinnenwahl mitgemacht. «In diesem Jahr entschied ich mich kurzfristig für die Wahl.» Auf die Frage, was der Schülerinnen- und Schülerrat im letzten Jahr erreicht habe, antwortet Selma Dzelili: «Nebst verschiedenen Anlässen planten wir einen Skitag, ein Open-Air-Kino und eine Soho-Party, die aber wegen Corona nicht stattfinden konnte. Solche Projekte sind immer Aufgabe des Rats.»

Für die Zukunft und für das Berufsleben sei ihr dieses Amt sehr wichtig. Im Präsidium könne man vieles lernen. Die Präsidentin sagt:

«Man lernt, selbstständiger zu sein und Verantwortung zu übernehmen.»

Das Engagement ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden. «Je nach Projekt ist der Aufwand unterschiedlich.» Dass sie zu Hause noch was machen müsse, sei nur manchmal der Fall.

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Sonnenhof in Wil, versammelten sich im Hauptgebäude. Bild: Noémi Sutter

Die Hauptaufgabe der Präsidenten sei die Vorbereitung und Leitung der Ratssitzung. «Fünf Mal pro Semester trifft sich der gesamte Schülerinnen- und Schülerrat zur Sitzung», sagt Selma Dzelili. Jeweils ein Junge und ein Mädchen aus jeder Klasse sind im Rat vertreten. «Wir haben neun Klassen und sind entsprechend 18 Personen im Schülerinnen- und Schülerrat», erzählt Vleran Djeladini.

Ein grosses Thema im Rat ist eine Überdachung auf dem Pausenhof. «Wenn es regnet, können wir nicht nach draussen gehen, da es wenig Unterstandsmöglichkeiten gibt.» Daran arbeite man bereits seit über zehn Jahren.