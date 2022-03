Der FC Wil kommt der Überdachung der Tribüne einen Schritt näher

Ein solches Fussballspiel hat es in dieser Form noch nie gegeben. Um die knapp zweiwöchige Meisterschaftspause zu überbrücken, spielt der FC Wil am Donnerstag im heimischen Bergholz im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen die U20-Nationalmannschaft der Schweiz. Diese hält ihren aktuellen Zusammenzug in Wil und Uzwil ab. Erst zum zweiten Mal seit dem Stadion-Umbau im Bergholz vor neun Jahren ist eine Nachwuchs-Nati der Schweiz zu Gast in Wil.

Vor allem für Goalie Marvin Keller ist die Situation speziell. Er hütet für gewöhnlich den Kasten der Wiler, ist nun aber Teil der U20-Nationalmannschaft und dürfte somit gegen das eigene Team auflaufen. Wer gewinnt den Vergleich? Wir berichten am Donnerstag mit einem Liveticker aus dem Bergholz. Zu finden ist dieser ab 16 Uhr unter www.wilerzeitung.ch. (sdu)