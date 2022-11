STADION Anforderungen angepasst: Grünes Licht für Super-League-Spiele im Wiler Bergholz An der Generalversammlung der Swiss Football League wurde am Freitag der Stadionkatalog redimensioniert. Die Anforderungen an ein Super-League-Stadion sind somit weniger hoch. Davon profitiert der FC Wil, der nun im Bergholz zu Heimspielen der höchsten Liga antreten dürfte. Simon Dudle 11.11.2022, 21.00 Uhr

Mit gewissen Umrüstungen darf nun in der Lidl Arena Super-League-Fussball gespielt werden. Bild: PD

«Jetzt haben wir Gewissheit, in der höchsten Liga in Wil spielen zu dürfen, falls es denn eines Tages tatsächlich klappen sollte mit dem Aufstieg.» Das sagte FC-Wil-Geschäftsführer Benjamin Fust kurz nach der Liga-Versammlung am Freitag in Bern. Bei dieser ging es neben der Modusdiskussion auch darum, die Anforderungen für ein Super-League-taugliches Stadion zu reduzieren.

Es bräuchte zusätzliche Sitzplätze

Dies hatte unter anderem der FC Wil angestrebt. Die Überlegung dahinter: Wenn die höchste Spielklasse von zehn auf zwölf Teams aufgestockt wird, was per Sommer 2023 geschieht, dürfen die Anforderungen an die Stadien nicht mehr so hoch sein wie derzeit. Dieses Ansinnen fand eine deutliche Mehrheit.

Benjamin Fust, CEO FC Wil Bild: Michel Canonica

Konkret beschlossen wurde eine Reduktion der Mindestkapazität auf 5000 Plätze, was im 6000 Fans fassenden Bergholz erfüllt ist. Davon müssen mindestens 20 Prozent Sitzplätze sein. Dies ist in der Lidl Arena mit ihren 700 Sitzplätzen noch nicht gegeben. Fust sagt, dass man im Wiler Fussballstadion mit mobilen Elementen weitere Sitzplätze errichten könnte.

Für die Umrüstung wäre ein Jahr Zeit

Gemäss dem neuen Stadionkatalog müssen im Gästesektor mindestens 600 Personen Platz finden. In Wil passen 1000 Anhänger des Gastklubs rein. Nicht durchgekommen ist der FC Wil mit dem Antrag, die Lichtstärke von 800 auf 700 Lux zu reduzieren. Das stellt aber kein Problem dar. Die neue Lichtanlage, welche 2023 gebaut wird, hat eine Leistung von 800 Lux.

Steigt der FC Wil auf, müsste er gewisse Dinge wie die Sektorentrennung oder Medienarbeitsplätze sofort anpassen. Für die Einhaltung weiterer Auflagen, wie zum Beispiel die Erhöhung der Sitzplätze, würde ihm, wie jedem Aufsteiger, eine Frist von einem Jahr gewährt.