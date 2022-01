Präsidentenwechsel bei der Evangelischen Allianz Sektion Wil

Präsidium Stabsübergabe bei der Evangelischen Allianz Sektion Wil Die Allianz der vier evangelischen Gemeinden in der Stadt Wil wurde vor 20 Jahren gegründet. Im Rahmen des Jubiläums übergab Präsident Thomas Gugger nach zehn Jahren im Amt den Stab an seinen Freund Ruedi Suhner. Christoph Heer 09.01.2022, 13.39 Uhr

Adrian Nes (Freie Evangelische Kirchgemeinde Wil) und Anna Muth (GvC, ehemals Gemeinde von Christen, Wil) bedanken sich bei Thomas Gugger für sein zehnjähriges Schaffen als Präsident der Evangelischen Allianz Wil (von links). Bild: Christoph Heer

Bei der 90-minütigen Festivität war alles dabei, was zu einem Jubiläum dazugehört. Angefangen von der musikalischen Umrahmung durch Gerd Bingemann, über die Bewirtung der Helferinnen und Helfer, bis hin zu Rück- und Ausblick der Evangelischen Allianz Wil. Am samstäglichen Anlass nehmen unter anderem auch der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder, Rickenbachs Gemeindepräsident Ivan Knobel und Wilens Gemeindeoberhaupt Kurt Enderli (via Livestream), teil. Der Höhepunkt war die Übergabe des Präsidentenstabes.

Nach zehn Jahren voller Herzblut und Engagement übergibt Thomas Gugger das Amt an seinen Nachfolger Ruedi Suhner. Gugger erklärt, was es mit der Evangelischen Allianz in Wil auf sich hat. «Seit nunmehr 25 Jahren sind die vier evangelischen Gemeinden in der Äbtestadt partnerschaftlich unterwegs. Um dem Miteinander ein Gefüge zu geben, wurde vor 20 Jahren eine Sektion innerhalb der Schweizerischen Evangelischen Allianz gegründet.»

Thomas Gugger (links) übergibt den Stab an den neuen Präsidenten Ruedi Suhner. Bild: Christoph Heer

Zur Sektion Wil gehören aktuell die Evangelische Kirchgemeinde Wil, die Freie Evangelische Kirchgemeinde Wil, die Lifechurch Wil in Rickenbach und die GvC (ehemals Gemeinde von Christen) Wil. Zudem sind der Allianz die drei Vereine Gebetshaus Wil, Notwende und Perspektiva, sowie die Intercultural Missional Church, freundschaftlich verbunden.

Gemeinschaft gefördert

Thomas Gugger blickt voller Dankbarkeit auf seine zehn Jahre als Präsident zurück. «Ich danke Gott, ich danke allen Wegbegleitern und allen, die meine unzähligen schönen Begegnungen ermöglicht haben.» Gugger lässt die vergangenen 20 Jahre der Sektion Wil kurz Revue passieren und erläutert die vielen Momente mit Gott und den Gleichgesinnten. Als Höhepunkte bezeichnet er unter anderem die Allianzgottesdienste, die Filmabende oder die Jugendgottesdienste. «Stets gilt das Gebet als Grundlage unserer Wiler Allianz. Denn ein Gebet ist nicht an Orte, sondern vielmehr an Menschen gebunden», sagt Gugger.

Auch dank des Schaffens von Thomas Gugger sind zahlreiche Ziele erreicht worden. Dazu gehört etwa die Förderung der Gemeinschaft unter den Gemeinden, deren Mitgliedern und Vertretern. «Aber auch die Pflege der Einheit in der Vielfältigkeit des Leibes Jesu vor Ort, das Wahrnehmen geistlicher Anliegen und der gemeinsamen Aktivitäten im Sinne des Evangeliums», sagt Gugger.

Von links: Die Abgeordneten der evangelischen Kirchen, die der Allianz angehören. Michael Lüscher, Anna Muth, Walter Hürzeler, Thomas Gugger (abtretender Präsident), Ruedi Suhner (neuer Präsident), Adrian Nes, Marcel Urban, Hanni Giezendanner. Bild: Christoph Heer

Gugger bleibt der Allianz erhalten

Seit 21 Jahren kennen und mögen sich Thomas Gugger und sein Nachfolger Ruedi Suhner. Letzterer zeigt sich berührt ob der Stabsübergabe und des Jubiläumsanlasses. «Berührt und geehrt, so fühle ich mich, wenn ich in die grossen Fussstapfen von Thomas trete. Unsere jahrelange Freundschaft ist geprägt von Harmonie, Einheit und Vielfältigkeit. So freut es mich doch sehr, dass Thomas unserer Allianz, ab jetzt wohl eher mehr im Hintergrund, erhalten bleibt», sagt der neue Präsident.