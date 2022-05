Sproochbrugg Strategien gegen Cybermobbing ‒ Schulhausaula als Übungsfeld Mit der SRF-Doku «Gefangen im Netz» und einem interaktiven Theaterstück wurden die Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler der Gemeinden Zuzwil und Niederhelfenschwil auf die digitalen Gefahren aufmerksam gemacht. Zita Meienhofer 12.05.2022, 18.30 Uhr

Eine Schülerin hat eine Idee wie es gar nicht soweit kommen müsste, dass Rahel ihre Freundin Leonie im Internet blossstellt. Bild: Zita Meienhofer

Cybermobbing – ein Thema, mit dem leider viele Jugendliche und auch Kinder bereits Erfahrungen gemacht haben. Stefan Rankl, Lehrer für Medien und Informatik an der Oberstufenschule Sproochbrugg, ist es deshalb ein grosses Anliegen, die Schülerinnen und Schüler auf die Gefahren im Netz zu sensibilisieren. Er sagt: «Die Jugendlichen bedienen die Geräte meist besser als manch Erwachsener, aber sie können oftmals nicht abschätzen, was bei Klicks passieren kann.»

Mit der Anfang Woche auf SRF ausgestrahlten Dokumentation «Gefangen im Netz» wurde den Jugendlichen aufgezeigt, welche Gefahren beim Chatten drohen, worauf geachtet werden muss, wovon Schülerinnen und Schülern tunlichst abgeraten wird. Rankl sagt:

«Diese Doku hat sie schon aufgewühlt.»

Studie zu Cybermobbing

Stefan Rankl. Lehrer für Medien und Informatik an der Oberstufenschule Sproochbrugg. Bild: Zita Meienhofer

Aus der James-Studie 2020 (James steht für Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz), die alle zwei Jahre von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften erhoben wird, geht hervor, dass beinahe die Hälfte der Jugendlichen, es sind 44 Prozent, von einer fremden Person online mit unerwünschten sexuellen Absichten angesprochen, also sexuell belästigt wurde. An dieser Studie haben rund 1000 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren aus der ganzen Schweiz teilgenommen.

32 Prozent erlebten, dass Fotos oder Videos ohne ihre Zustimmung online gestellt worden sind. Ein Viertel der Jugendlichen gibt an, dass schon einmal jemand im Internet sie fertigmachen wollte. Etwa ein Sechstel hat erlebt, dass Beleidigendes über sie verschickt oder verbreitet wurde. Das Versenden von beleidigendem Inhalt im Netz ist Thema eines Stücks des Theaters Bilitz aus Weinfelden. Einem Stück, das die Schülerinnen und Schüler der Oberstufenschule Sproochbrugg aktiv mitwirken liess.

Wie kann Cybermobbing verhindert werden?

Da ist Leonie. Sie ist seit mehreren Wochen in der Psychiatrischen Klinik. Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung. Leonie hat ihrer besten Freundin Rahel deren Freund Severin ausgespannt, Rahel hat dies erfahren, weil sie eine Meldung auf Leonies Smartphone gelesen hat. Rahel rächt sich im Netz.

Die Schülerinnen und Schüler werden von den Theaterleuten aktiv in die Thematik eingebunden. Bild: Zita Meienhofer

Bei Leonies Geschichte ist vieles nicht optimal gelaufen. Da sind sich die Theaterleute und auch die rund 80 Schülerinnen und Schüler in der Aula einig. Deshalb stellt Roland Lötscher vom Theater Bilitz die Frage an die Jugendlichen:

«Was hättet ihr anders gemacht, wie hättet ihr euch verhalten?»

Die Jugendlichen aktiv in die Szenen einbinden

In verschiedenen Szenen haben nun die Jugendlichen die Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie in schwierigen Situationen reagieren würden, wie Strategien gegen Cybermobbing entwickelt werden könnten. Sei es als Mutter von Rahel, als Vater von Leonie, als Leonie und Severin, beim Zusammentreffen der Lehrerin mit Rahel und Leonie oder als Leonies Vater, der sich in der Schule über das komische Verhalten seiner Tochter informieren möchte.

Roland Lötscher will von den Schülerinnen und Schüler wissen, wie sie sich verhalten würden. Bild: Zita Meienhofer

Die Jugendlichen haben ihre Meinung zu den Themen und sind oft, aber nicht immer gewillt, diese Ideen auf der Bühne mit den Darstellenden von Bilitz umzusetzen. Letztlich zeigt sich, dass geschicktes Nachfragen, sich Zeit nehmen, gemeinsam ein Gespräch suchen oder auch einmal sich entschuldigen dazu führen könnte, dass die Situation nicht, wie eingangs erwähnt, eskaliert.

Agnes Caduff vom Theater Bilitz gibt den Schülerinnen und Schülern auf den Weg: «Nur wer handelt, kann etwas verändern. Und: habt auch Mut, Nein zu sagen.»