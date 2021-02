Sprachstörungen Im Toggenburg herrscht grosser Mangel an ausgebildeten Logopädinnen – Auf Kosten der Kinder Das Sprachförderzentrum Toggenburg hat Mühe, offene Stellen im ambulanten logopädischen Dienst zu besetzen. Enrico Kampmann 11.02.2021, 17.00 Uhr

Das Sprachförderzentrum Toggenburg in Wattwil. Bild:PD

Das erste, das einem auf der Internetseite des Spachförderzentrums Toggenburg ins Auge sticht, ist eine Stellenanzeige. Per sofort wird unter anderem eine diplomierte Logopädin für den Standort Hemberg gesucht und ab August eine weitere für die Standorte Alt St. Johann und Wildhaus. Im Toggenburg herrscht seit mehreren Jahren ein akuter Mangel an logopädischem Fachpersonal.

Zweck des Sprachförderzentrums ist «die Abklärung und Behandlung, Schulung und Erziehung sowie Frühförderung von Kindern mit Spracherwerbsstörungen», steht auf der Webseite. Das in Wattwil gelegene Zentrum umfasst den ambulanten logopädischen Dienst der Region und die Sprachheilschule, eine vom Kanton anerkannte private Sonderschule. Die ambulante logopädische Therapie hingegen wird in der Regel in der Schulgemeinde angeboten. Doch in beiden Bereichen kann der Bedarf nach Behandlung nicht gedeckt werden.

Markus Notter, Leiter Sprachförderzentrum Toggenburg. Bild: PD

Der Logopädische Dienst verlangt hohe Flexibilität

«Es werden mehr Kinder für unsere Dienste angemeldet, als wir Plätze anbieten können», sagt Markus Notter, seit Anfang Februar neuer Leiter des Zentrums. Das Hauptproblem liege dabei im Logopädischen Dienst, da es zunehmend schwerer werde, die offenen Stellen zu besetzen, vor allem in den weniger zentral gelegenen Schulgemeinden mit kleinen Pensen.

Veronika Koller sieht das Problem darin, dass der ambulante Dienst enorm viel Flexibilität von den Logopädinnen abverlangt. Sie ist seit 28 Jahren Logopädin im Toggenburg. Nach einigen Jahren Berufserfahrung als Kindergärtnerin studierte sie Logopädie und ist seither gleichzeitig im ambulanten Dienst und an der Sprachheilschule tätig.

«Das Problem ist, dass gerade in den kleineren Schulgemeinden keine grossen Arbeitspensen angeboten werden.» So müssten die Logopädinnen in der Regel in verschiedenen Schulgemeinden arbeiten, um auf das gewünschte Pensum zu kommen.

Veronika Koller, Logopädin am SprachförderzentrumToggenburg. Bild: PD

«Wenn man beispielsweise an drei verschiedenen Schulorten therapiert, kann es vorkommen, dass man am selben Tag die Arbeitsorte wechseln muss.»

Fachkräftemangel in der ganzen Schweiz

Die Attraktivität des Standorts sei gemäss Koller daher sicherlich ein Faktor. Das zeige sich auch daran, dass die Logopädiepensen an der Sprachheilschule stets besetzt seien. Doch das Hauptproblem liege darin, dass es in der ganzen Schweiz an ausgebildetem Fachpersonal in diesem Bereich mangle, was auch Notter bestätigt.

Warum das so ist, können weder Koller noch Notter abschliessend beantworten. Notter sagt, dass man sich vertieft mit der Frage auseinandersetzen müsste, welche Ausbildungsformen es bräuchte, damit mehr Menschen in diesen Beruf einsteigen würden.

Koller meint, es könne vielleicht auch daran liegen, dass der Beruf zu wenig bekannt sei. Sie selbst könne jedoch nicht nachvollziehen, warum sich nicht mehr Menschen für diesen Berufsweg entscheiden. Denn es sei ein sehr attraktiver Beruf. «Man hat viel Freiheit», sagt Koller.

«Ich kann die Lektionen sehr individuell gestalten und die eigenen Begabungen und Stärken nutzen»

Natürlich ist die Therapieplanung abhängig vom Störungsbild des Kindes. Doch in der Art und Weise, wie man die Sprachstörung therapiere, gebe es kaum Einschränkungen. Ausserdem könne man in der Regel seine Stunden selbst einteilen und das Arbeitspensum frei wählen.

Mangel geht auf Kosten der Kinder

Beide sind sich einig: Der Mangel an Logopädinnen und Logopäden geht letztlich auf Kosten der Kinder, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Nachfrage sei gross und tendenziell steigend, sagt Koller. Doch die Pensen der Angestellten seien ausgeschöpft und manche Schul-Standorte leider seit längerem nicht besetzt. Ein Teil des Defizits könne mit Flexibilität seitens der Logopädinnen oder der Eltern ausgeglichen werden, indem sie längere Autofahrten auf sich nähmen. Aber nicht für alle Kinder gäbe es individuell befriedigende Lösungen.

Der Fachkräftemangel sei auch für die Logopädinnen im Logopädischen Dienst nicht einfach, sagt Koller.

«Die meisten Logopädinnen sind alleine für ein Dorf zuständig und ihr Pensum ist voll. Doch sie wissen, dass es noch mehr Kinder gibt, die Therapie benötigen würden. Das kann sehr belastend sein. Man muss sich gut abgrenzen können»