Gratis Sport für alle: Wil wird zur «Active City»

Sportförderung Gratis Sport für alle: Wil ist die erste «Active City» im Kanton Sankt Gallen Diesen Sommer können Menschen jeglichen Alters während vier Wochen in der Äbtestadt kostenlose Sportkurse besuchen. Für dieses Projekt arbeitet die Stadt Wil mit der schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix zusammen. Sara Stojcic 04.08.2021, 05.00 Uhr

Mit Sportbekleidung und einer Matte ist man für den Yogakurs im Freien gut vorbereitet. Bild: PD/GlobalStock

Die Stadt Wil wird aktiv. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ab dem 23. August werden vier Wochen lang verschiedene Sportkurse für jedermann angeboten. Das Motto lautet: Sport und Spass für jeden Geschmack, Alter und Fitnessniveau - und das gratis.

Das Sportförderprogramm heisst «Active City» und wird von der Stadt Wil in Zusammenarbeit mit lokalen Sportvereinen und der schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix organisiert. Damit feiert das Programm Premiere im Kanton Sankt Gallen. Denn die anderen drei bisherigen Standorte befinden sich alle im Kanton Zürich, nämlich Winterthur, Kloten und Bachenbülach.

Vielseitiges Angebot im Grünen

Gratis Sport für alle: Dieses Schild ist in der Wiler Altstadt zu sehen. Bild: Larissa Flammer

Die Wilerinnen und Wiler erwartet diesen Spätsommer 20 Sportkurse. Diese können ohne Anmeldung besucht werden und finden unter Einhaltung der geltenden Coronamassnahmen auf der Wiese beim Stadtweier statt. Die Kurslektionen gehen ausser bei starkem Regen immer über die Bühne und werden von einer professionellen Kursleitung begleitet.

Dabei können Interessierte unter freiem Himmel das Tanzbein schwingen, zum Beispiel zu Country Musik im Line-Dance-Kurs. Im Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wird ein Einblick in die Welt des Hip-Hop gegeben. Wer lateinamerikanische Musik mag, kann im Kurs «Dance & Fun» etwas südamerikanische Luft schnuppern. Oder wie wäre es mit einem Kung-Fu-Kurs zur Selbstverteidigung? Etwas ruhigere Angebote umfassen Qi-Gong oder Yoga. Effektive Ganzkörpertrainings werden im Bootcamp und Pilates angeboten.

Bewegung für alle

«Die Niederschwelligkeit ist ein grosser Vorteil von ‹Active City› und wir erreichen so alle Bevölkerungsschichten. Es ist egal, wie alt oder wie fit jemand ist», betont die Projektleiterin Gabriela Widmer von der schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix gegenüber dem «Magazin P&G». Weiter sagt Widmer in der Publikation des Kantons Zürich: «Wir wollen die Leute motivieren, damit sie auch nach ‹Active City› weiterhin in Bewegung bleiben.»

Das Projekt «Active City» soll Schwung in die Gemeinde bringen. Wie auf der Website des Programms zu entnehmen ist, soll das kostenlose Sportangebot die Bewegung an der frischen Luft fördern und ermöglicht neue Begegnungen mit anderen Menschen. Weshalb dieses Programm neben den Zürcher Standorten auch in Wil stattfindet, kann die Stadt Wil auf Anfrage dieser Zeitung zurzeit nicht beantworten.

Weitere Infos unter www.activecity.ch/de/wil/