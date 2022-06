Niederhelfenschwil als Gastort des Ostschweizer Sportfests

Sportfest Sport, Vergnügen und grosse Hitze: Ostschweizer Sportwelt traf sich in Niederhelfenschwil Rund 1700 Aktive aus über 80 Vereinen nahmen am dreitägigen Sportfest der Sport Union Ostschweiz in Niederhelfenschwil teil. Ernst Inauen 19.06.2022, 19.51 Uhr

Gymnastik-wettkämpfe konnten auch auf dem Rasen ausgetragen werden Bild: Ernst Inauen

Punktgenau elf Jahre nach der Durchführung des Ostschweizer Sportfestes 2011 übernahm der Turnverein Niederhelfenschwil erneut die Organisation des Grossanlasses. Das 18-köpfige OK brachte zusammen mit einem grossen Helferteam das polysportive Wochenende bei sommerlicher Hitze über die Wettkampfanlagen.

Der TV Niederbüren wählte das Barrenturnen für ihren Sektionswettkampf. Bild: Ernst Inauen

Gestartet wurde am Freitagnachmittag mit einem Bewegungsfest «Fit 4 Fun», bei dem wandernd die lokalen Wahrzeichen wie die Kapelle, die Lourdesgrotte und das Schloss Zuckerniet besucht wurden. In einem kurzen Festakt erfolgte die Fahnenübergabe an den organisierenden TVN. Die Vizepräsidentin des Ostschweizer Verbandes, Maria Allenspach, begrüsste die Gäste zum Apéro, wonach auch OK-Präsidentin Ursula Künzle ihrer Freude über den turnerischen Grossanlass Ausdruck gab. Das Abendprogramm im grossen Festzelt kam mit dem begeisternden Auftritt der Partyband «Stubete Gäng» zu einem stimmungsvollen Höhepunkt.

Sektions- und Wahlmehrkampf

Am Samstag fanden auf dem Festareal des Oberstufenzentrums Sproochbrugg die ein- und die dreiteiligen Sektions-Wettkämpfe sowie einige Disziplinen des Wahlmehrkampfes statt. Neben den über 40 Vereinen aus dem Ostschweizer Verband beteiligten sich fast ebenso viele Sektionen aus der übrigen Deutschschweiz am Sportfest.

Die anwesenden Verbandvertreter der Sport Union Ostschweiz und des Schweizer Verbandes sahen hochstehende Wettkämpfe und bestätigten die positive Stimmung der Teilnehmenden. Nach beendeten Wettkämpfen konnten sich die Turnerinnen und Turner erfrischen und verpflegen, bevor im Festzelt bei der Turnerparty die Post abging. Wesentlich zur ausgelassenen Feststimmung trug das bekannte «Pläuschler Duo» bei. Auch in den Barzelten und in der Kaffeestube herrschte anhaltend Hochbetrieb.

Verbandsmeister erkoren

An vier Aussenstandorten wurden die Turniere der Verbandsmeisterschaften der Disziplinen Unihockey, Faustball, Netzball und Volleyball ausgetragen. In Zuzwil gewann der TV Grosswangen den Unihockey-Titel, in Oberbüren errang der TV Rebstein den Sieg im Faustball, ebenfalls in Oberbüren war der TSV Buttisholz das beste Team im Netzball, während in Niederuzwil der TSV Deitingen Volleyball-Verbandsmeister wurde.

Hinweis Ranglisten unter www.sportfest.2022.ch