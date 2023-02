Zuzwil will 625000 Franken in temporäres Fussballfeld investieren

Sport Zuzwil will 625'000 Franken in Juniorenfussball investieren: Abstimmung über provisorisches Spielfeld im Dorfzentrum Zwei Spiel- und Trainingsplätze für 17 Mannschaften mit 400 Fussballerinnen und Fussballer: Der zusätzliche Platzbedarf des FC Zuzuwil ist seit Jahren ausgewiesen. Ende März stimmt nun die Bürgerschaft über einen Kredit von 625'000 Franken für den Bau eines temporären Rasenspielfelds an der Herbergstrasse ab. Andrea Häusler 09.02.2023, 12.51 Uhr

Das neue Rasenspielfeld soll südlich des bestehenden Fussballplatzes entstehen. Für das Projekt muss der quer durchs Areal verlaufende Hofäckerweg verlegt werden. Bild: PD

Wo und wie soll der FC Zuzwil künftig seine Meisterschaftsspiele austragen und Trainingseinheiten absolvieren? Die Frage treibt den Gemeinderat seit rund sechs Jahren um. Aktuell wird auf je einem Platz in Zuzwil und Züberwangen gespielt: Auf Anlagen, die von der Kapazität her nicht ausreichen und den vorgegebenen Normen nur bedingt genügen.

Aus einer Machbarkeitsstudie zur Zusammenlegung der Plätze ging bekannterweise das Grundstück im Bürgerguet nördlich des Wohn- und Pflegeheims Lindenbaum als geeignetster Standort hervor. Die ortsplanerischen Grundlagen dafür sind über den Richtplan auch bereits gelegt. Nur setzt diese Variante einen flächengleichen Landabtausch voraus, der unter den heutigen Voraussetzungen nicht möglich ist.

Weil der Platzmangel insbesondere im Juniorenbereich akut ist, musste eine Übergangslösung her. Gefunden wurde diese in einer temporären Erweiterung des bestehenden Platzes an der Herbergstrasse um ein Spielfeld. Jetzt liegt das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag vor.

Verlegung des Hofäckerwegs

Geplant ist das temporäre (Junioren-)Trainingsfeld auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Herbergstrasse. Der Standort ist prädestiniert, da hier, mit den Garderoben im Feuerwehrdepot, der Sport- und Turnhalle sowie dem Materiallager, eine bestehende Infrastruktur zumindest teilweise mitbenützt werden kann.

Das Naturrasenspielfeld weist eine Fläche von 88 mal 63 Meter mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von drei Metern auf. Damit ist der Platz um zwei Meter kürzer, als vom Schweizerischen Fussballverband für die Austragung von Meisterschaftsspielen vorgeschrieben. Der Gemeinderat schreibt denn auch in seinem Gutachten: «Diese Spielfläche ermöglicht einen Spielbetrieb nur für den Jugendbereich.»

Die umliegenden Gebäude werden mit Ballfangnetzen aus Nylon geschützt und für die Beleuchtung des abendlichen Trainingsbetriebs werden vier Kandelaber mit LED-Leuchten platziert. Die Realisierung des Projekts bedingt eine Verlegung des Hofäckerwegs in Richtung Osten.

Kosten von 625'000 Franken

Der Kostenvoranschlag für die Umsetzung des provisorischen Rasenspielfeldes beläuft sich auf 625'000 Franken, wobei der Löwenanteil auf den Bau des Spielfeldes (244'300 Franken), die Gärtnerarbeiten

(146'000 Franken) entfällt.

Abgestimmt wird an der Bürgerversammlung vom 31. März. Nach einem zustimmenden Entscheid könnte umgehend das Baubewilligungsverfahren eingeleitet werden.