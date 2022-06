Sport «Wir sind stolz auf unsere Leistung»: Oberuzwilerinnen sind Schweizermeisterinnen im Schulfussball Im Final des CS-Cup setzen sich Schülerinnen der Oberstufe Oberuzwil gegen Teams aus der ganzen Schweiz durch. Insgesamt traten am Final 300 Mannschaften gegeneinander an. Samantha Wanjiru 13.06.2022, 19.25 Uhr

Die acht Schülerinnen der Oberstufe Oberuzwil dürfen sich Schweizermeisterinnen im Schulfussball 2022 nennen. Hintere Reihe von links: Amara Sostaric, Eljesa Shala, Selina Fala, Elena Wirth und Sina Mayer. Vordere Reihe von links: Luanna Bruderer, Larina Löhrer und Anina Knaus. Bild: PD

Schweizermeisterinnen im Schulfussball 2022: So dürfen sich die Schülerinnen der 2. Oberstufe aus Oberuzwil nun nennen. Den Titel haben sich die jungen Frauen vergangene Woche beim Credit Suisse Fussballcup in Basel hart erarbeitet. Denn für den Sieg mussten sie sich gegen Konkurrenz aus dem ganzen Land durchsetzen.

Jedes Jahr organisiert der Schweizerische Fussballverband (SFV) die offizielle Schweizer Schulfussball-Meisterschaft. Nach zweijähriger Coronapause durfte sich die nationale Fussballjugend wieder auf das Turnier freuen. Die Grossveranstaltung soll den Fussballsport bei Jugendlichen fördern.

Viel Durchsetzungsvermögen bis zum Final

Bevor es zum Final ging, nahmen die Schülerinnen aus Oberuzwil einen langen Weg auf sich. Zuerst mussten sie sich bei den kantonalen Vorrunden beweisen. Im September 2021 konnten sie sich in Bazenheid gegen mehrere regionale Teams durchsetzen. Dies öffnete ihnen die Tür für das Qualifikationsturnier in St.Gallen, das im Mai stattfand. Nachdem sie diese Hürde ebenfalls meisterten, ging es für die Gruppensiegerinnen am 8. Juni zum Finalcup nach Basel.

Die Spielerinnen bereiten sich auf das Finale vor. Bild: PD

Insgesamt nahmen gemäss Veranstalter 5600 Schülerinnen und Schüler an den kantonalen Ausscheidungen teil. Davon schafften es 300 Teams mit rund 3000 Sportlerinnen und Sportlern zum Final. Mitten drin: die Oberuzwiler Schülerinnen. «Um 6 Uhr morgens fuhren wir mit dem Zug Richtung Basel», sagt der Klassenlehrer Stephan Kolb. Er betreute die jungen Frauen beim Turnier. Um 10.30 Uhr fiel auf insgesamt 48 Spielfeldern der Startschuss für die Gruppenphase. Stephan Kolb sagt:

«Schnell war klar: Es warteten hochkarätige Mannschaften aus unterschiedlichen Fussballhochburgen auf die Oberuzwilerinnen.»

Runde um Runde kämpften die Schülerinnen um den Einzug in den Final. «Sie mussten sich gegen sieben Mannschaften in ihrer Kategorie durchsetzen», sagt Kolb. Nach zwei Siegen kassierten sie gegen Zürich Höngg eine 0:2-Niederlage. Der Cupsieg stand für kurze Zeit auf wackligen Beinen. Doch mit einem Torverhältnis von insgesamt 15:2 gelang den Ostschweizerinnen der Einzug in den Halbfinal. Als sie ihren Gegner aus Aarau ebenfalls besiegt hatten, wartete nur noch eine Hürde auf sie.

Regen- und Schweisstropfen gemischt mit Freudentränen

Bis zum letzten Spiel durften sich die Teams über ideales Sportwetter freuen. Doch mit dem Anpfiff zum Finalspiel gegen Basel-Stadt setzte der Regen ein. Die Sportlerinnen beider Mannschaften hatten mit dem nassen Naturrasen zu kämpfen.

Nach zahlreichen ungenutzten Chancen gelang den Oberuzwilerinnen kurz vor der Halbzeit der Treffer zur 1:0-Führung. Doch der Ausgleich der Baslerinnen liess nicht lange auf sich warten. Nach einem Duell auf Augenhöhe schafften es die Ostschweizerinnen, sich gegen ihre letzte Konkurrenz zu beweisen. Mit 3:1 holten sie sich den Sieg und erhielten als neue Schweizermeisterinnen im Schulfussball den Pokal überreicht. Für jede Fussballerin gab es zudem eine Goldmedaille. Am Abend wurden die Meisterinnen von ihren Eltern am Bahnhof Uzwil in Empfang genommen.

«Wir sind so stolz auf unsere Leistung.»

Sina Mayer und Amara Sostaric. Bild: PD

Mit diesen Worten fasst die Schülerin Amara Sostaric das für sie unvergessliche Turnier zusammen. Der Sieg sei reines Teamwork gewesen. «Als der Schlusspfiff fiel, waren wir alle zuerst einmal erleichtert», sagt die Hobby-Fussballerin, die seit sechs Jahren beim Fussballclub Uzwil spielt.

Ihre Klassenkameraden hätten das Spiel über einen Online-Liveticker mitverfolgt. Als Highlight bezeichnet Amara Sostaric die Siege im Halbfinal und im Final. Das gegenseitige Motivieren zwischen den Spielen sei für sie entscheidend gewesen. «Wir hatten wirklich viel Spass dabei und ich hoffe, ich kann bald wieder bei solch einem Turnier teilnehmen.»