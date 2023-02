Trotz Erdbeben: FC Bazenheid trainiert in der Türkei

Sport und Tourismus «Das Erdbeben in der Türkei hat kaum Einfluss auf Buchungen»: Ein Reiseveranstalter organisiert für den FC Bazenheid ein Trainingslager in Antalya Mitte Februar reist der FC Bazenheid für die Vorbereitung der Rückrunde in die Südtürkei. Nicht ungewöhnlich, wie ein Reiseveranstalter erklärt. Denn viele unterschätzen die Grösse des Landes. Sascha Erni 07.02.2023, 18.00 Uhr

Antalya dient nicht nur dem Badetourismus, sondern ist auch ein beliebtes Ziel für Trainingslager. Bild: Khmelnitskiy/SON

Das Wiler Familienunternehmen Aydeniz-Reisen gibt es seit bald einem halben Jahrhundert. Seit 15 Jahren bietet das Büro Reisen für Sportteams an, dieses Jahr ist auch der FC Bazenheid Kunde. Gemeinsam mit Sportchef Dejan Baumann hat Hasan Aydeniz das Trainingslager organisiert, am 19. Februar geht es nach Antalya. Eine Woche lang werden dort die Spieler trainieren – in dem Land, in dem eben erst die Erde bebte.