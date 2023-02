Sport Sie kommen ins Rollen: Nach der Auszeichnung «Wiler Team des Jahres» wollen die Rolling Rebels vom RC St.Gallen endlich auch einen Titel gewinnen In der vergangenen Saison wurden die Rollstuhlbasketballer Rolling Rebels Vizemeister und Vizecupsieger. Dank diesen Leistungen wurden sie an der Nacht des Wiler Sports zum Team des Jahres gewählt. Nun will Captain Rolf Köpfli mit seiner Mannschaft endlich auch Titel gewinnen. Im Cupfinale stehen sie bereits wieder. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 12.02.2023, 05.00 Uhr

Diese Saison soll es nun klappen: Die Rolling Rebels des RC St.Gallen wollen endlich einen Titel in die Ostschweiz holen. Bild: Ralph Ribi

In der Turnhalle in Oberbüren quietscht es. Rollstühle prallen ineinander und das dumpfe Geräusch eines Basketballs, der vom Brett in den Korb fällt, ist ein ums andere Mal zu hören. Das Training der Rollstuhlbasketballer Rolling Rebels des RC St.Gallen hat soeben begonnen. Es ist das erste Training nach dem gewonnenen Cuphalbfinal gegen die Ticino Bulls. Nach Gratulation und kurzer Ansprache des Trainers Basil Kululendila liegt der Fokus der Rolling Rebels aber bereits wieder auf der Meisterschaft.

Trainer Basil Kululendila erklärt an der Taktiktafel, was er üben will. Bild: Ralph Ribi

Obwohl sich die Rebels klar für den Cupfinal am 1. April in Fribourg qualifiziert haben, war Kululendila mit dem Cupspiel nicht ganz zufrieden. Es werden Passstafetten trainiert. Nur ein Spieler sitzt an der Seitenlinie und muss verletzt zuschauen. Rolf Köpfli ist mit dem Monoskibob unglücklich hingefallen und hat sich eine Rippe gequetscht. «Verletzungen gehören in jeder Sportart dazu. Ich habe mich zwar nicht beim Rollstuhlbasketball verletzt, aber auch hier geht es manchmal grob zu und her», meint Köpfli.

Auch Fussgänger dürfen den Sport spielen

Der 43-Jährige war lange Spielertrainer und amtet nun als Captain der Rolling Rebels. Diese gibt es seit 1980. «Ungefähr mit der Gründung des Rollstuhlklubs St.Gallen wurden auch die Rebels ins Leben gerufen. Bei uns ist jeder willkommen. Mann oder Frau. Jung oder Alt. Rollstuhlfahrer oder Fussgänger», sagt Köpfli und ergänzt: «Wir hatten lange einen Fussgänger in unserem Team. Er hatte einfach Spass Rollstuhlbasketball zu spielen.»

Rolf Köpfli, Captain der Rolling Rebels. Bild: Ralph Ribi

Die Regeln weichen eigentlich kaum vom Fussgängerbasketball ab. Rolf Köpfli schmunzelt und sagt:

«Das Einzige, was es bei uns nicht gibt, ist der Schrittfehler.»

Dafür darf man im Besitz des Basketballs nur zwei Mal mit dem Rollstuhl angeben, bevor man ihn entweder wieder prellen oder abspielen muss.

Um einen Ausgleich zwischen Menschen mit unterschiedlich starker Behinderung zu schaffen, gibt es eine Art Klassifikation. Diese richtet sich nach der Fähigkeit bestimmte Bewegungen auszuführen. Die Stufen gehen von 1 bis 4.5. Die fünf Feldspieler dürfen maximal auf 14.5 Punkte kommen.

Erst seit zwei Jahren erfolgreich

Auch wenn es die Rolling Rebels bereits länger gibt, ist man erst seit kurzem so richtig erfolgreich. In der vergangenen Saison wurde man Vizemeister und Vizecupsieger. Zweimal musste man sich dem Serienmeister Pilatus Dragons geschlagen geben. Warum es in den letzten Jahren für die Rebels aufwärts ging, erklärt sich Köpfli wie folgt: «Wir haben starke Mitspieler dazugewonnen und sind als Team eine Einheit geworden. Wir spielen nicht nur zusammen Basketball, sondern unternehmen auch an Abenden und am Wochenende gemeinsam etwas.»

Mustafa Cigci wirft einen Korb. Wie beim Fussgängerbasketball gibt es für Körbe innerhalb der Dreipunktelinie zwei Punkte. Bild: Ralph Ribi

Der Aufwärtstrend hatte auch zur Folge, dass die Rolling Rebels vom RC St.Gallen für die Nacht des Wiler Sports nominiert wurden. «Wir haben uns sehr über die Nomination gefreut und konnten an der Preisverleihung interessante Gespräche führen. Viele wussten gar nicht, dass es in der Region Wil einen Rollstuhlbasketballklub gibt», sagt Köpfli.

Dass es dann sogar für den Sieg in der Kategorie «Team des Jahres» reichte, hätte selbst Köpfli nicht gedacht. Es sei natürlich eine Anerkennung für die erbrachte Leistung und er hoffe, dass sich dank der Medienpräsenz vielleicht noch ein paar Spielerinnen oder Spieler finden lassen, meint der 43-Jährige.

Einen Titel in die Ostschweiz holen

Auch wenn sich die Rebels über den Titel «Team des Jahres» gefreut haben, liegt ihr Fokus auf einem anderen Titel. Der Captain stellt klar:

«Wir wollen entweder die Meisterschaft oder den Cup gewinnen. Das ist unser grosses Ziel.»

Und diese Saison könnte es tatsächlich mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte klappen. In der Meisterschaft sind die Rolling Rebels noch ungeschlagen und konnten Ende 2022 zum ersten Mal die Pilatus Dragons schlagen. Zudem kommt es im Cupfinale zur Neuauflage der letztjährigen Partie. Die Rebels treffen - wie könnte es anders sein - auf die Dragons. «Ich bin zuversichtlich, dass wir sie dieses Mal schlagen können», so Köpfli.

